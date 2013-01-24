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Hızlı ve eşit saç kesimi
DualCut ve Trim-n-Flow Pro teknolojisi sayesinde saçlarınızı eşit şekilde kesin. Yeni tarak tasarımı, uzunluğu fark etmeksizin saçların tarağa sıkışmasını engeller. Böylece tek seferde saç stilinizi tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve eşit saç kesimi
DualCut ve Trim-n-Flow Pro teknolojisi sayesinde saçlarınızı eşit şekilde kesin. Yeni tarak tasarımı, uzunluğu fark etmeksizin saçların tarağa sıkışmasını engeller. Böylece tek seferde saç stilinizi tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Hızlı ve eşit saç kesimi
DualCut ve Trim-n-Flow Pro teknolojisi sayesinde saçlarınızı eşit şekilde kesin. Yeni tarak tasarımı, uzunluğu fark etmeksizin saçların tarağa sıkışmasını engeller. Böylece tek seferde saç stilinizi tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve eşit saç kesimi
DualCut ve Trim-n-Flow Pro teknolojisi sayesinde saçlarınızı eşit şekilde kesin. Yeni tarak tasarımı, uzunluğu fark etmeksizin saçların tarağa sıkışmasını engeller. Böylece tek seferde saç stilinizi tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Yıkanabilir saç kesme makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Yenilikçi tarak tasarımı, kullanım sırasında kesilen saçların bıçaklardan uzaklaşmasını sağlayarak uzun saçların dahi tarağa sıkışmasını önler. Hiçbir rahatsızlık olmadan saçınızı şekillendirmeye başlayabilir ve stilinizi tamamlayabilirsiniz.
Gelişmiş DualCut Teknolojimizle her türlü saçı kesin. Saçı tek taraflı bıçaklardan iki kat daha hızlı kesen yenilikçi iki taraflı kesici ünite.
Yakınlaştırma tekerleğini çevirerek istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. 2 ayarlanabilir tarak, her uzunluk arasında 1 mm aralık kalacak şekilde 3 mm ve 28 mm arasında kesim yapar. Sakalınızı kesmek veya şekillendirmek için 2 mm uzunluğundaki kirli sakal tarağını kullanın. 0,5 mm'lik kısa kesim için tarağı tamamen çıkarın.
Saç kesme makinesinin güçlü pili 1 saatlik şarjdan sonra 90 dakikaya kadar kablosuz güç sağlar. Maksimum güç ve özgürlük sunar.
Saç kesme makinesi, lavaboda kolay ve zahmetsiz şekilde temizlenebilmesi için su geçirmez yapıdadır. Saç kesme makinesinin ilk günkü gibi çalışmasını sağlamak için suyla iyice durulamanız yeterlidir.
Turbo modu düğmesine basıldığında, daha kalın saçları bile etkili şekilde kesmenizi sağlamak için motorun hızı artar.
Hair Clipper Series 5000, kullanımı rahat ve kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Özel dokusu ve tutma yeri, saç kesme makinesini kolayca hareket ettirmenizi ve saçınızın tamamının kesilmesini sağlar.
5 yıl sonra bile ilk günkü kadar keskin kalan, uzun ömürlü, kendiliğinden bilenen bıçaklarla zamandan ve emekten tasarruf edin. Saç kesme makinesi, lavaboda hızlı ve kolayca temizlenebilmesi için %100 yıkanabilir** yapıdadır.
Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Ürünlerimiz 2 yıllık uluslararası garantiye sahiptir ve dünyanın her yerindeki gerilim değerlerine uygundur.
Saçınızı kısa kesmek ve/veya sakalınızı kısaltmak için 2 mm ölçüsündeki kirli sakal tarağını kullanın.
Saç kesme makinesini, tarakları ve aksesuarları kullanışlı saklama çantasında saklayın.
Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar son derece uzun ömürlüdür. 5 yıl sonra bile saçınızı ilk günkü gibi keser.
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