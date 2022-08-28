2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Trim-and-Flow
28 uzunluk ayarı (0,5 - 28 mm)
90 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
%100 yıkanabilir**
5 yıla kadar garanti
Her yoğunluktaki saçta eşit sonuçlar elde edin. Motor devrini artırmak için Turbo Boost'u etkinleştirin, böylece daha kalın veya daha yoğun saçları daha kolay kesebilirsiniz.
Her uzunluktaki saç kesimi için ideal olan Philips saç kesme makinesinde 2 adet ayarlanabilir tarak ve 2 mm'lik ek sakal tarağı bulunur. 1 mm'lik artışlarla 3 mm'den 28 mm'ye kadar hassas kesimler elde edin. 2 mm kirli sakal tarağını kısa bir saç kesimi yapmak ya da sakalınızı şekillendirmek için kullanın veya 0,5 mm'lik ultra yakın bir düzeltme için tarağı çıkarın.
Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar son derece uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. 5 yıl sonra bile ilk günkü hassasiyet ve doğrulukla kesim yaparlar.
4.7
5 üzerinden
20
İncelemeler
88%
bu ürünü tavsiye ediyor
absey1907
28/08/2022
Türkiye
Çok guzel bi ürün
Urun cok kullanısli kuafor berberi aratmior diyebilirim iyi almişim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5630/15 Yıkanabilir saç kesme makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5630/15 Yıkanabilir saç kesme makinesi için yapılmıştır
Mobilface
29/03/2022
Türkiye
Çok iyi
Makine çok güzel kesiyor. Önceki makinem de philips markaydı ama bu farklı. Gerçekten hiç uğraştırmadan saçımı kendim kestim. Sağı sağa sola dağıtmıyor. Temiz bir kesim sağlıyor. Yani daha ne olsun. Benim gibi berberle uğraşmak istemiyorsanız, saçınızı kendiniz kesebilirsiniz. en geç 1 yılda kendisini amorti edecektir. Ürünün şekli biraz farklı tutma ergonomisini güzel yapmışlar.
Avantajlar
Yorulmadan, uğraşmadan saçlarımı tıraş ettim
Dezavantajlar
herhangi bir dezavantaj ile karşılaşmadım.
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5630/15 Yıkanabilir saç kesme makinesi için yapılmıştır
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5630/15 Yıkanabilir saç kesme makinesi için yapılmıştır
Baboş
29/03/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Rahat ve güzel traş
Saçlarımı sürekli kısa kestiğim için benim ideal bir traş sundu. Kullanımı çok rahat. Daha önce de Philips saç ve sakal kesim Makinesi kullanıyordum. Herkese tavsiye ederim
Avantajlar
Kendi kendine rahat traş
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5630/15 Yıkanabilir saç kesme makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5630/15 Yıkanabilir saç kesme makinesi için yapılmıştır
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Garanti, 2 yıllık standart dünya çapında garantiye ek olarak, satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde cihazın kaydedilmesiyle birlikte verilen 3 yıllık ekstra garantiyle birlikte 5 yıla kadar kapsam sunar.
Yalnızca 5000, 7000 ve 9000 Serisi modeller için geçerlidir. ABD, Kanada ve Çin hariç küresel pazarda mevcuttur.