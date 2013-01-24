28 uzunluk ayarına sahip yakınlaştırma tekerleği ile seçim yapın: 0,5 - 28 mm

Yakınlaştırma tekerleğini çevirerek istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. 2 ayarlanabilir tarak, her uzunluk arasında 1 mm aralık kalacak şekilde 3 mm ve 28 mm arasında kesim yapar. Sakalınızı kesmek veya şekillendirmek için 2 mm uzunluğundaki kirli sakal tarağını kullanın. 0,5 mm'lik kısa kesim için tarağı tamamen çıkarın.