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  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
  • Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.

Hairclipper series 5000Yıkanabilir saç kesme makinesi

HC5630/15

4.7
| (20) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor
Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.
Philips 5000 Serisi Saç Kesme Makinesi; hızlı, eşit ve kusursuz bir saç kesimi sağlar. 28 farklı uzunluk ayarı, Trim-and-Flow teknolojisi ve çift bıçaklı sistemi, hızlı bir şekilde keskin ve eşit bir sonuç elde etmenizi sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

The world's most preferred electric male grooming brand1

Farklı saç kesimleri için ekstra hassasiyet.

Hızlı, eşit ve kusursuz saç kesimi.

  • Trim-and-Flow

  • 28 uzunluk ayarı (0,5 - 28 mm)

  • 90 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj

  • %100 yıkanabilir**

  • 5 yıla kadar garanti

Turbo Modu, Ekstra Güç Sağlar ve Saçların Eşit Kesilmesine Yardımcı Olur

Turbo Modu, Ekstra Güç Sağlar ve Saçların Eşit Kesilmesine Yardımcı Olur

Her yoğunluktaki saçta eşit sonuçlar elde edin. Motor devrini artırmak için Turbo Boost'u etkinleştirin, böylece daha kalın veya daha yoğun saçları daha kolay kesebilirsiniz.

Hassas kadran ile 28 uzunluk ayarı

Hassas kadran ile 28 uzunluk ayarı

Her uzunluktaki saç kesimi için ideal olan Philips saç kesme makinesinde 2 adet ayarlanabilir tarak ve 2 mm'lik ek sakal tarağı bulunur. 1 mm'lik artışlarla 3 mm'den 28 mm'ye kadar hassas kesimler elde edin. 2 mm kirli sakal tarağını kısa bir saç kesimi yapmak ya da sakalınızı şekillendirmek için kullanın veya 0,5 mm'lik ultra yakın bir düzeltme için tarağı çıkarın.

Yağlamadan ilk günkü kadar keskin kalır

Yağlamadan ilk günkü kadar keskin kalır

Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar son derece uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. 5 yıl sonra bile ilk günkü hassasiyet ve doğrulukla kesim yaparlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.7

5 üzerinden

20

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

28/08/2022

Türkiye

Türkiye

Çok guzel bi ürün

Urun cok kullanısli kuafor berberi aratmior diyebilirim iyi almişim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5630/15 Yıkanabilir saç kesme makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5630/15 Yıkanabilir saç kesme makinesi için yapılmıştır

29/03/2022

Türkiye

Türkiye

Çok iyi

Makine çok güzel kesiyor. Önceki makinem de philips markaydı ama bu farklı. Gerçekten hiç uğraştırmadan saçımı kendim kestim. Sağı sağa sola dağıtmıyor. Temiz bir kesim sağlıyor. Yani daha ne olsun. Benim gibi berberle uğraşmak istemiyorsanız, saçınızı kendiniz kesebilirsiniz. en geç 1 yılda kendisini amorti edecektir. Ürünün şekli biraz farklı tutma ergonomisini güzel yapmışlar.

Avantajlar

Yorulmadan, uğraşmadan saçlarımı tıraş ettim

Dezavantajlar

herhangi bir dezavantaj ile karşılaşmadım.

Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5630/15 Yıkanabilir saç kesme makinesi için yapılmıştır

Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5630/15 Yıkanabilir saç kesme makinesi için yapılmıştır

29/03/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Rahat ve güzel traş

Saçlarımı sürekli kısa kestiğim için benim ideal bir traş sundu. Kullanımı çok rahat. Daha önce de Philips saç ve sakal kesim Makinesi kullanıyordum. Herkese tavsiye ederim

Avantajlar

Kendi kendine rahat traş

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5630/15 Yıkanabilir saç kesme makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5630/15 Yıkanabilir saç kesme makinesi için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Garanti, 2 yıllık standart dünya çapında garantiye ek olarak, satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde cihazın kaydedilmesiyle birlikte verilen 3 yıllık ekstra garantiyle birlikte 5 yıla kadar kapsam sunar.

  2. Yalnızca 5000, 7000 ve 9000 Serisi modeller için geçerlidir. ABD, Kanada ve Çin hariç küresel pazarda mevcuttur.