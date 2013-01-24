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    Hairclipper series 5000

    Yıkanabilir saç kesme makinesi

    HC5630/15
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hızlı ve eşit saç kesimi Hızlı ve eşit saç kesimi Hızlı ve eşit saç kesimi
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      Hairclipper series 5000 Yıkanabilir saç kesme makinesi

      HC5630/15
      Genel Derecelendirme / 5

      Hızlı ve eşit saç kesimi

      DualCut ve Trim-n-Flow Pro teknolojisi sayesinde saçlarınızı eşit şekilde kesin. Yeni tarak tasarımı, uzunluğu fark etmeksizin saçların tarağa sıkışmasını engeller. Böylece tek seferde saç stilinizi tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Hairclipper series 5000 Yıkanabilir saç kesme makinesi

      Hızlı ve eşit saç kesimi

      DualCut ve Trim-n-Flow Pro teknolojisi sayesinde saçlarınızı eşit şekilde kesin. Yeni tarak tasarımı, uzunluğu fark etmeksizin saçların tarağa sıkışmasını engeller. Böylece tek seferde saç stilinizi tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Hızlı ve eşit saç kesimi

      DualCut ve Trim-n-Flow Pro teknolojisi sayesinde saçlarınızı eşit şekilde kesin. Yeni tarak tasarımı, uzunluğu fark etmeksizin saçların tarağa sıkışmasını engeller. Böylece tek seferde saç stilinizi tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Hairclipper series 5000 Yıkanabilir saç kesme makinesi

      Hızlı ve eşit saç kesimi

      DualCut ve Trim-n-Flow Pro teknolojisi sayesinde saçlarınızı eşit şekilde kesin. Yeni tarak tasarımı, uzunluğu fark etmeksizin saçların tarağa sıkışmasını engeller. Böylece tek seferde saç stilinizi tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Hairclipper series 5000

        Hairclipper series 5000

        Yıkanabilir saç kesme makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hızlı ve eşit saç kesimi

        2 kat daha hızlı* kesim için kesilen saçı diplerden uzaklaştırır

        • Trim-n-Flow PRO teknolojisi
        • 28 uzunluk ayarı (0,5 - 28 mm)
        • 90 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
        • %100 yıkanabilir
        2 kat daha hızlı* kesim için kesilen saçı diplerden uzaklaştırır

        2 kat daha hızlı* kesim için kesilen saçı diplerden uzaklaştırır

        Yenilikçi tarak tasarımı, kullanım sırasında kesilen saçların bıçaklardan uzaklaşmasını sağlayarak uzun saçların dahi tarağa sıkışmasını önler. Hiçbir rahatsızlık olmadan saçınızı şekillendirmeye başlayabilir ve stilinizi tamamlayabilirsiniz.

        2 kat daha hızlı kesim için çift taraflı bıçaklar

        2 kat daha hızlı kesim için çift taraflı bıçaklar

        Gelişmiş DualCut Teknolojimizle her türlü saçı kesin. Saçı tek taraflı bıçaklardan iki kat daha hızlı kesen yenilikçi iki taraflı kesici ünite.

        28 uzunluk ayarına sahip yakınlaştırma tekerleği ile seçim yapın: 0,5 - 28 mm

        28 uzunluk ayarına sahip yakınlaştırma tekerleği ile seçim yapın: 0,5 - 28 mm

        Yakınlaştırma tekerleğini çevirerek istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. 2 ayarlanabilir tarak, her uzunluk arasında 1 mm aralık kalacak şekilde 3 mm ve 28 mm arasında kesim yapar. Sakalınızı kesmek veya şekillendirmek için 2 mm uzunluğundaki kirli sakal tarağını kullanın. 0,5 mm'lik kısa kesim için tarağı tamamen çıkarın.

        90 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        90 dakikaya kadar kablosuz kullanım

        Saç kesme makinesinin güçlü pili 1 saatlik şarjdan sonra 90 dakikaya kadar kablosuz güç sağlar. Maksimum güç ve özgürlük sunar.

        Kolay ve hızlı temizleme için %100 yıkanabilir**

        Kolay ve hızlı temizleme için %100 yıkanabilir**

        Saç kesme makinesi, lavaboda kolay ve zahmetsiz şekilde temizlenebilmesi için su geçirmez yapıdadır. Saç kesme makinesinin ilk günkü gibi çalışmasını sağlamak için suyla iyice durulamanız yeterlidir.

        Daha kalın saçları keserken daha fazla güç sağlayan turbo modu

        Daha kalın saçları keserken daha fazla güç sağlayan turbo modu

        Turbo modu düğmesine basıldığında, daha kalın saçları bile etkili şekilde kesmenizi sağlamak için motorun hızı artar.

        Daha rahat ve kontrollü kullanım için ergonomik tutma yeri

        Daha rahat ve kontrollü kullanım için ergonomik tutma yeri

        Hair Clipper Series 5000, kullanımı rahat ve kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Özel dokusu ve tutma yeri, saç kesme makinesini kolayca hareket ettirmenizi ve saçınızın tamamının kesilmesini sağlar.

        Bakım gerektirmediği için zamandan ve emekten tasarruf sağlar

        Bakım gerektirmediği için zamandan ve emekten tasarruf sağlar

        5 yıl sonra bile ilk günkü kadar keskin kalan, uzun ömürlü, kendiliğinden bilenen bıçaklarla zamandan ve emekten tasarruf edin. Saç kesme makinesi, lavaboda hızlı ve kolayca temizlenebilmesi için %100 yıkanabilir** yapıdadır.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Ürünlerimiz 2 yıllık uluslararası garantiye sahiptir ve dünyanın her yerindeki gerilim değerlerine uygundur.

        Kısaltma için takılıp çıkarılabilir 2 mm'lik tarak

        Kısaltma için takılıp çıkarılabilir 2 mm'lik tarak

        Saçınızı kısa kesmek ve/veya sakalınızı kısaltmak için 2 mm ölçüsündeki kirli sakal tarağını kullanın.

        Saç kesme makinesini ve aksesuarları düzenli tutmanızı sağlayan yumuşak saklama kesesi

        Saç kesme makinesini ve aksesuarları düzenli tutmanızı sağlayan yumuşak saklama kesesi

        Saç kesme makinesini, tarakları ve aksesuarları kullanışlı saklama çantasında saklayın.

        Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar

        Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar

        Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar son derece uzun ömürlüdür. 5 yıl sonra bile saçınızı ilk günkü gibi keser.

        Teknik Özellikler

        • Güç sistemi

          Pil tipi
          Li-ion

        • Aksesuarlar

          Bakım
          Temizleme fırçası
          Tarak
          • 1 sakal tarağı
          • 2 saç tarağı (uzun ve kısa)
          Saklama
          Yumuşak çanta

        • Kesme sistemi

          Kesici genişliği
          41  mm
          Uzunluk ayarı sayısı
          28
          Hassasiyet (adım aralığı)
          x 1  mm
          Kesici ünite
          Paslanmaz çelik bıçaklar
          Uzunluk ayarı aralığı
          0,5 - 28  mm

        • Kullanım kolaylığı

          Bakım gerektirmez
          Yağlamak gerekmez
          Temizleme
          %100 yıkanabilir**
          Çalışma
          Kablolu ve Kablosuz kullanım

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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