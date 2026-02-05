Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Saç Kesme Makineleri
Tüm seriler
Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi
Destek
HC3525/15
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
BK Uygunluk beyanı - English (US)
Kullanıcı kılavuzu
Tümü (10)
Philips bakım setimi prize takılıyken kullanabilir miyim?
Philips Bakım Setimi suyla yıkayabilir miyim?
Philips bakım setimi nasıl temizlerim?
Philips bakım setimi, düzelticimi veya saç kesme makinemi nasıl şarj ederim?
Philips Bakım Setimdeki simgeler ne anlama geliyor?
Yeni Philips sakal düzelticim veya tıraş makinem açılmıyor
Philips bakım setim, düzelticim veya saç kesme makinem şarj olmuyor
Philips bakım setimin/saç kesme makinemin pili çabuk bitiyor
Philips Bakım Setim saçımı eşit derecede düzeltmiyor
Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem garip bir ses çıkarıyor
Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem çalışmıyor
Garantinizin koşullarını kontrol edin ve bir ürün değişim veya onarım işlemi başlatın
Servis merkezi bul
Onarım, teşhis ve orijinal parçalar için yakınınızdaki servis merkezlerini bulun
Garanti
Ürün garanti politikalarımız
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız