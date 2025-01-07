2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar
13 uzunluk ayarı
45 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
Mükemmel bir görünüm için her zaman güvenebileceğiniz bir cihaz. DuraPower teknolojisi, motoru ve pili aşırı çalışmaktan korur ve saç kesme makinesinin ömrünü etkili bir şekilde uzatır.
Saç uzunluğunuzu kolayca kişiselleştirin. 2 mm'lik artışlarla 1 mm ile 23 mm aralığındaki 12 ayar arasından seçim yapın. Daha yakından düzeltme yapmak isterseniz hassas 0,5 mm kesim için tarağı çıkarmanız yeterlidir.
İyi görünmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Saç kesme makinelerimiz, inanılmaz uzun ömürlü, kendiliğinden bilenen bıçaklara sahiptir ve ilk günden itibaren her daim hassas bakım sağlar.
4.1
5 üzerinden
18
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
Allyp
07/01/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Ürün özellikleri çok iyi ve fiyatı ters orantılı.
Kalitesi, 7 kesim seviyesi ve şarj ömrü, fiyat, teslimat hızı
Avantajlar
Kalite, pil, saç ve sakala uyumluluk, 7 seviye...
Dezavantajlar
Düşündüm ama bulamadım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3525/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3525/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır
Aslan08
12/09/2022
Türkiye
Degerlendirme
Harika bir makine herkese tafsiye ederim tek kelimeyle mükemmel.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3525/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3525/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır
BGR04
16/05/2022
Türkiye
Çok güzel
Bir çok marka kullandım en son ki ürünüm de yine Philipsti ama başlık karmaşası hep görüyordu beni şimdi 2 başlık ile ayarlanabilir özelliği çok güzel hele ki kendiniz saç dahil trasinisizi kendiniz yapıyorsanız mükemmel
Avantajlar
Ayarlanabilir başlık özelliği
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3525/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3525/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır
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