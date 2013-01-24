12 ayarlanabilir uzunluk seçeneği sunan sakal tarağı: 1 - 23 mm

İster uzun sakal ister kirli sakalınız olsun, ayarlanabilir sakal tarağını takarak 1 - 23 mm arasındaki 12 kilitli uzunluk ayarından istediğinizi seçin. Her uzunluk ayarı arasında tam olarak 2 mm fark bulunur. Daha kısa bir kirli sakal için tarağı tamamen çıkararak sakalınızı 0,5 mm uzunluğunda kesebilirsiniz.