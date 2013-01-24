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    Hairclipper series 3000

    Saç kesme makinesi

    HC3525/15
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kesintisiz güç, pratik saç kesimi Kesintisiz güç, pratik saç kesimi Kesintisiz güç, pratik saç kesimi
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      Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

      HC3525/15
      Genel Derecelendirme / 5

      Kesintisiz güç, pratik saç kesimi

      Hairclipper 3000 sayesinde her defasında pratik, hızlı ve eşit bir saç kesimi elde edersiniz. DuraPower teknolojisi uzun ömürlü pil performansı sunarken kendiliğinden bilenen metal bıçaklar, yağlanmaya gerek olmadan ilk günkü kadar keskin kalır Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

      Kesintisiz güç, pratik saç kesimi

      Hairclipper 3000 sayesinde her defasında pratik, hızlı ve eşit bir saç kesimi elde edersiniz. DuraPower teknolojisi uzun ömürlü pil performansı sunarken kendiliğinden bilenen metal bıçaklar, yağlanmaya gerek olmadan ilk günkü kadar keskin kalır Tüm faydaları görün

      Kesintisiz güç, pratik saç kesimi

      Hairclipper 3000 sayesinde her defasında pratik, hızlı ve eşit bir saç kesimi elde edersiniz. DuraPower teknolojisi uzun ömürlü pil performansı sunarken kendiliğinden bilenen metal bıçaklar, yağlanmaya gerek olmadan ilk günkü kadar keskin kalır Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

      Kesintisiz güç, pratik saç kesimi

      Hairclipper 3000 sayesinde her defasında pratik, hızlı ve eşit bir saç kesimi elde edersiniz. DuraPower teknolojisi uzun ömürlü pil performansı sunarken kendiliğinden bilenen metal bıçaklar, yağlanmaya gerek olmadan ilk günkü kadar keskin kalır Tüm faydaları görün

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        Hairclipper series 3000

        Hairclipper series 3000

        Saç kesme makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kesintisiz güç, pratik saç kesimi

        DuraPower teknolojisi: Pil ömrünü artırır

        • Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar
        • 13 uzunluk ayarı
        • 45 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
        DuraPower teknolojisiyle daha uzun pil ömrü

        DuraPower teknolojisiyle daha uzun pil ömrü

        DuraPower teknolojisi, bıçakların sürtünmesini azaltarak motoru ve pili aşırı yüklemeye karşı korur. Bu sayede, kesme makinenizin pil ömrü artar.

        Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar

        Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar

        Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar son derece uzun ömürlüdür. 5 yıl sonra bile ilk günkü gibi keser.

        Kolay seçilebilir kilitli 13 farklı uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

        Kolay seçilebilir kilitli 13 farklı uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

        İstediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Ayarlanabilir tarak, 1 mm - 23 mm arasında 2 mm kademelerle 12 kilitli uzunluk ayarı sunar. Saçınızı 0,5 mm uzunluğunda kesmek için tarağı tamamen çıkarın.

        12 ayarlanabilir uzunluk seçeneği sunan sakal tarağı: 1 - 23 mm

        12 ayarlanabilir uzunluk seçeneği sunan sakal tarağı: 1 - 23 mm

        İster uzun sakal ister kirli sakalınız olsun, ayarlanabilir sakal tarağını takarak 1 - 23 mm arasındaki 12 kilitli uzunluk ayarından istediğinizi seçin. Her uzunluk ayarı arasında tam olarak 2 mm fark bulunur. Daha kısa bir kirli sakal için tarağı tamamen çıkararak sakalınızı 0,5 mm uzunluğunda kesebilirsiniz.

        8 saatlik şarjla 45 dk kablosuz kullanım

        8 saatlik şarjla 45 dk kablosuz kullanım

        Maksimum güç ve özgürlük için kesme makinesini kablosuz kullanın. Güçlü NiMH pili, 8 saatlik şarjdan sonra 45 dakikaya kadar kablosuz güç sağlar.

        Daha rahat ve kontrollü kullanım için ergonomik tutma yeri

        Daha rahat ve kontrollü kullanım için ergonomik tutma yeri

        HAIRCLIPPER Series 3000, kullanımı rahat ve kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Özel dokusu ve tutma yeri, saç kesme makinesini kolayca hareket ettirmenizi ve saçınızın tamamının kesilmesini sağlar.

        Kolay temizleme için hızlı çıkan bıçaklar

        Kolay temizleme için hızlı çıkan bıçaklar

        Bıçakları hızlıca çıkarmak ve temizlemek için sökülebilir başlığı bastırarak çıkarın.

        Bakım ve yağlama gerektirmez

        Bakım ve yağlama gerektirmez

        Kolay bakım ve zamandan tasarruf için yağlamak gerekmez.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Ürünlerimiz 2 yıllık uluslararası garantiye sahiptir ve dünyanın her yerindeki gerilim değerlerine uygundur.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Kesici ünite
          Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar
          Kesici genişliği
          41 mm
          Uzunluk ayarı sayısı
          13
          Hassasiyet (adım aralığı)
          2 mm aralıklar
          Uzunluk ayarı aralığı
          0,5 - 23 mm

        • Aksesuarlar

          Tarak
          • Ayarlanabilir saç tarağı
          • Ekstra ayarlanabilir sakal tarağı
          Bakım
          Temizleme fırçası

        • Kullanım kolaylığı

          Temizleme
          • Çıkarılabilir kesici
          • Yıkanabilir bıçaklar
          Çalışma
          Kablolu ve Kablosuz kullanım
          Bakım gerektirmez
          Yağlamak gerekmez

        • Güç

          Çalışma süresi
          45 dakika
          Şarj
          8 saatte tam şarj
          Pil tipi
          Ni-MH
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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