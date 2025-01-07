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  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi
  • Hızlı ve eşit saç kesimi

Hairclipper series 3000Saç kesme makinesi

HC3525/15

4.1
| (18) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor
Hızlı ve eşit saç kesimi
Philips Saç Kesme Makinesi 3000, hızlı ve eşit bir saç kesimi sağlar. Cihazın 13 uzunluk ayarı, Trim-and-Flow teknolojisi ve DualCut teknolojisi, hızlı bir şekilde eşit bir sonuç elde etmenizi sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

The world's most preferred electric male grooming brand1

Tıkanma olmadan hızlı saç kesimi

Hızlı ve eşit saç kesimi

  • Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar

  • 13 uzunluk ayarı

  • 45 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj

DuraPower'ın Optimize Edilmiş Tasarımıyla Daha Uzun Pil Ömrü

DuraPower'ın Optimize Edilmiş Tasarımıyla Daha Uzun Pil Ömrü

Mükemmel bir görünüm için her zaman güvenebileceğiniz bir cihaz. DuraPower teknolojisi, motoru ve pili aşırı çalışmaktan korur ve saç kesme makinesinin ömrünü etkili bir şekilde uzatır.

Saç uzunluğunu 0,5 mm'den 23 mm'ye kolayca ayarlayın

Saç uzunluğunu 0,5 mm'den 23 mm'ye kolayca ayarlayın

Saç uzunluğunuzu kolayca kişiselleştirin. 2 mm'lik artışlarla 1 mm ile 23 mm aralığındaki 12 ayar arasından seçim yapın. Daha yakından düzeltme yapmak isterseniz hassas 0,5 mm kesim için tarağı çıkarmanız yeterlidir.

Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar, yağ gerekmez

Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar, yağ gerekmez

İyi görünmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Saç kesme makinelerimiz, inanılmaz uzun ömürlü, kendiliğinden bilenen bıçaklara sahiptir ve ilk günden itibaren her daim hassas bakım sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.1

5 üzerinden

18

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

07/01/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Ürün özellikleri çok iyi ve fiyatı ters orantılı.

Kalitesi, 7 kesim seviyesi ve şarj ömrü, fiyat, teslimat hızı

Avantajlar

Kalite, pil, saç ve sakala uyumluluk, 7 seviye...

Dezavantajlar

Düşündüm ama bulamadım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3525/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3525/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır

12/09/2022

Türkiye

Türkiye

Degerlendirme

Harika bir makine herkese tafsiye ederim tek kelimeyle mükemmel.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3525/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3525/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır

16/05/2022

Türkiye

Türkiye

Çok güzel

Bir çok marka kullandım en son ki ürünüm de yine Philipsti ama başlık karmaşası hep görüyordu beni şimdi 2 başlık ile ayarlanabilir özelliği çok güzel hele ki kendiniz saç dahil trasinisizi kendiniz yapıyorsanız mükemmel

Avantajlar

Ayarlanabilir başlık özelliği

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3525/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3525/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 