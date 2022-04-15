2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Destek
HC3400/15
Üretimden kaldırıldı
Philips bakım setimi prize takılıyken kullanabilir miyim?
Philips Bakım Setimi suyla yıkayabilir miyim?
Philips bakım setimi nasıl temizlerim?
Philips bakım veya güzellik ürünümle seyahat edebilir miyim?
Philips bakım seti/düzeltici/saç kesme makinemin içinde neden beyaz gres var?
Bir Philips saç kesme makinesi veya bakım setiyle saçlarımı nasıl kesebilirim?
Philips Bakım Setimin aparatını nasıl takabilirim/çıkarabilirim?