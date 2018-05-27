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Üretimden kaldırıldı

Hairclipper series 3000Saç kesme makinesi

HC3400/15

3.9

| (7) İncelemeler

SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*

SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar ve ayarlanabilir saç tarağı her seferinde hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Daha hızlı ve keskin bir kesim için DualCut teknolojisi ile

SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*

  • Paslanmaz çelik bıçaklar

  • 13 uzunluk ayarı

  • Kablolu kullanım

Daha az sürtünme sağlayan çift bilenmiş kesici ünite

Daha az sürtünme sağlayan çift bilenmiş kesici ünite

Çift bilenmiş kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştiren gelişmiş DualCut Teknolojimizle saçınızı dilediğiniz şekilde kesin. Yenilikçi kesici ünite, saçı sıradan Philips saç kesme makinelerinden iki kat hızlı kesecek ve her zaman aynı performansı gösterecek şekilde tasarlanmıştır.*

Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar.

Kolay seçilen ve kilitlenen 13 uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

Kolay seçilen ve kilitlenen 13 uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

1 mm - 23 mm arasında 2 mm kademelerle 12 kilitli uzunluk ayarı sunan ayarlanabilir tarağı kullanarak istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Dilerseniz tarağı kullanmadan saçınızı 0,5 mm uzunluğunda da kesebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.9

5 üzerinden

7

İncelemeler

2

27/05/2018

Türkiye

Türkiye

Mükemmel bir ürün.

Mükemmel bir ürün. Yek eksiği şarjlı olmaması. Yinede çok memnun kaldığım bir ürün

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper için yapılmıştır

14/04/2018

Türkiye

Türkiye

Bu ürün bir harika

Ürün her yönüyle bizi şaşırtmaya devam ediyor.Kullanım kolaylığı, sağlamlığı ve hafifliği ile kullanımı harika..Bu ürünü yakınlarıma tavsiye ediyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper için yapılmıştır

13/07/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

İşini yapıyor

İlk kullanım izlenim olarak iyiydi. 10 günlük sakallarımı 1 numaraya kısalttı.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper için yapılmıştır

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