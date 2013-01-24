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SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar ve ayarlanabilir saç tarağı her seferinde hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar ve ayarlanabilir saç tarağı her seferinde hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar ve ayarlanabilir saç tarağı her seferinde hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar ve ayarlanabilir saç tarağı her seferinde hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Saç kesme makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Çift bilenmiş kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştiren gelişmiş DualCut Teknolojimizle saçınızı dilediğiniz şekilde kesin. Yenilikçi kesici ünite, saçı sıradan Philips saç kesme makinelerinden iki kat hızlı kesecek ve her zaman aynı performansı gösterecek şekilde tasarlanmıştır.*
Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar.
1 mm - 23 mm arasında 2 mm kademelerle 12 kilitli uzunluk ayarı sunan ayarlanabilir tarağı kullanarak istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Dilerseniz tarağı kullanmadan saçınızı 0,5 mm uzunluğunda da kesebilirsiniz.
Güç kablosu sabit güç sağlar.
Sökülebilir başlığı açarak bıçakları hızla çıkarın ve yıkayın.
Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Uluslararası garantiye ve uluslararası gerilim uyumluluğuna sahiptirler. Saç kesme makinenizi www.philips.com/5years adresinde kaydederek standart 2 yıl Philips garantisine ek olarak 3 yıl garanti alın ve toplamda 5 yıl uluslararası garantiye sahip olun.
Kolay bakım ve zamandan tasarruf için yağlamak gerekmez.
Kesme sistemi
Güç sistemi
Kolay kullanım
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