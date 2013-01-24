SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*

SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar ve ayarlanabilir saç tarağı her seferinde hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün