Merhaba, HC3400/15 ürünümüz ile ilgili yapmış olduğunuz geri bildirim için teşekkür ederiz. Konuyla ilgili olarak tarafınıza yardımcı olabilmek için aşağıda sizinle bazı kullanım önerilerini paylaşıyoruz. Tarağın düz kısmının (temas alanı) kesim boyunca cildinize tam olarak temas ettiğinden emin olun. Saç kesme makinesini saçınızın üzerinde gezdirdiğiniz sırada cildinize çok fazla bastırırsanız kesim sonucu elde edilen uzunluk istediğiniz gibi olmayabilir. Benzer şekilde, saç kesme makinesini saçınızın üzerinde gezdirdiğiniz sırada tarak cildinize temas etmezse istediğiniz kesimi elde edemezsiniz. Düzelticiyi her zaman kıl uzama yönünün tersine doğru hareket ettirin. Ancak tüm kıllar aynı doğrultuda uzamadığı için kesme makinesini farklı yönlerde (yukarı doğru, aşağı doğru, çapraz) hareket ettirmeniz gerekir. Kesim esnasında kesme makinesini cildinize çok sert bastırırsanız yanlışlıkla kesme ayarını değiştirebilirsiniz. Aparatı doğru şekilde taktığınızdan emin olmak için çıkarıp tekrar takarak kullanabilirsiniz. Bu işlemleri yaptığınız halde sonuç alamıyorsanız ürünü size en yakın yetkili servisimize iletmenizi ve tarafımıza tüketici danışma hizmetleri ya da sosyal medya kanallarımız aracılığıyla ulaşmanızı rica ederiz. Philips kişisel bakım ürünleri ilgili 0850 222 7 445 numaralı tüketici danışma merkezimiz ve 0549 772 76 68 numaralı WhatsApp hattımız ile her konuda size destek olmaktan mutluluk duyarız. Aşağıdaki sosyal medya kanallarımızdan da bize ulaşabilirsiniz. www.facebook.com/PhilipsTurkiye https://twitter.com/PhilipsTurkiye https://www.instagram.com/philipsturkiye