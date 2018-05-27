2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HC3400/15
SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar ve ayarlanabilir saç tarağı her seferinde hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır.
Paslanmaz çelik bıçaklar
13 uzunluk ayarı
Kablolu kullanım
Çift bilenmiş kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştiren gelişmiş DualCut Teknolojimizle saçınızı dilediğiniz şekilde kesin. Yenilikçi kesici ünite, saçı sıradan Philips saç kesme makinelerinden iki kat hızlı kesecek ve her zaman aynı performansı gösterecek şekilde tasarlanmıştır.*
Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar.
1 mm - 23 mm arasında 2 mm kademelerle 12 kilitli uzunluk ayarı sunan ayarlanabilir tarağı kullanarak istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Dilerseniz tarağı kullanmadan saçınızı 0,5 mm uzunluğunda da kesebilirsiniz.
3.9
5 üzerinden
7
İncelemeler
Yalnizkurt
27/05/2018
Türkiye
Mükemmel bir ürün.
Mükemmel bir ürün. Yek eksiği şarjlı olmaması. Yinede çok memnun kaldığım bir ürün
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper için yapılmıştır
MuhammedHaşim
14/04/2018
Türkiye
Bu ürün bir harika
Ürün her yönüyle bizi şaşırtmaya devam ediyor.Kullanım kolaylığı, sağlamlığı ve hafifliği ile kullanımı harika..Bu ürünü yakınlarıma tavsiye ediyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper için yapılmıştır
Alpay999
13/07/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
İşini yapıyor
İlk kullanım izlenim olarak iyiydi. 10 günlük sakallarımı 1 numaraya kısalttı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper için yapılmıştır
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