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    Hairclipper series 3000

    Saç kesme makinesi

    HC3400/15
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser* SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser* SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
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      Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

      HC3400/15
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*

      SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar ve ayarlanabilir saç tarağı her seferinde hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 129,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

      SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*

      SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar ve ayarlanabilir saç tarağı her seferinde hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*

      SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar ve ayarlanabilir saç tarağı her seferinde hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 129,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

      SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*

      SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar ve ayarlanabilir saç tarağı her seferinde hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        Hairclipper series 3000

        Hairclipper series 3000

        Saç kesme makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*

        Daha hızlı ve keskin bir kesim için DualCut teknolojisi ile

        • Paslanmaz çelik bıçaklar
        • 13 uzunluk ayarı
        • Kablolu kullanım
        Daha az sürtünme sağlayan çift bilenmiş kesici ünite

        Daha az sürtünme sağlayan çift bilenmiş kesici ünite

        Çift bilenmiş kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştiren gelişmiş DualCut Teknolojimizle saçınızı dilediğiniz şekilde kesin. Yenilikçi kesici ünite, saçı sıradan Philips saç kesme makinelerinden iki kat hızlı kesecek ve her zaman aynı performansı gösterecek şekilde tasarlanmıştır.*

        Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

        Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

        Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar.

        Kolay seçilen ve kilitlenen 13 uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

        Kolay seçilen ve kilitlenen 13 uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

        1 mm - 23 mm arasında 2 mm kademelerle 12 kilitli uzunluk ayarı sunan ayarlanabilir tarağı kullanarak istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Dilerseniz tarağı kullanmadan saçınızı 0,5 mm uzunluğunda da kesebilirsiniz.

        Kablolu kullanım için verimli güç sistemi

        Kablolu kullanım için verimli güç sistemi

        Güç kablosu sabit güç sağlar.

        Kolay temizlik için "hızlı çıkarılabilen" bıçaklar

        Kolay temizlik için "hızlı çıkarılabilen" bıçaklar

        Sökülebilir başlığı açarak bıçakları hızla çıkarın ve yıkayın.

        Ürününüzü çevrimiçi kaydettirdiğinizde 2 yıl garantiye ek olarak 3 yıl garanti

        Ürününüzü çevrimiçi kaydettirdiğinizde 2 yıl garantiye ek olarak 3 yıl garanti

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Uluslararası garantiye ve uluslararası gerilim uyumluluğuna sahiptirler. Saç kesme makinenizi www.philips.com/5years adresinde kaydederek standart 2 yıl Philips garantisine ek olarak 3 yıl garanti alın ve toplamda 5 yıl uluslararası garantiye sahip olun.

        Bıçakların hiçbir zaman yağlanması gerekmez

        Bıçakların hiçbir zaman yağlanması gerekmez

        Kolay bakım ve zamandan tasarruf için yağlamak gerekmez.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Kesici genişliği
          41  mm
          Kesici ünite
          Paslanmaz çelik bıçaklar
          Uzunluk ayarı sayısı
          13
          Uzunluk ayarı aralığı
          0,5'ten 23'e  mm
          Hassasiyet (adım aralığı)
          x 2  mm

        • Güç sistemi

          Çalışma
          Yalnızca kablolu

        • Kolay kullanım

          Bakım gerektirmez
          Yağlamak gerekmez
          Temizleme
          Yıkanabilir bıçaklar

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          • Evet
          • Kayıt ile ekstra 3 yıl

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