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PerfectCare Compact Essential Buhar kazanlı ütü

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PerfectCare Compact EssentialBuhar kazanlı ütü

GC6842/30

PerfectCare Compact Essential Buhar kazanlı ütü

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Kılavuzlar ve Belgeler

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF dosya, 636.6 kB
  • 24 March 2026

Common IIB for PSG non-boiler type_EU9_[642001004405]

  • PDF dosya
  • 26 June 2026

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