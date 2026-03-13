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All-in-One 8000 Serisi Hepsi bir arada ütüleme çözümü
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GC628/80
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Important Information Manual Philips ProTouch Stand Steamer
User Manual GC628_EU9_[20265]
Tümü (5)
Philips Standlı Buhar Üreticimin matı/örtüsü yıkanır mı?
Kullanım sonrası Philips Buhar Üretici haznesi boşaltılmalı mı?
Philips Buharlı Ütüme/Buhar Üreticime uygun su nedir?
Philips Buhar Üreticimin/Hepsi Bir Arada Çözümümün kirecini nasıl temizlerim?
Philips standlı buhar üreticimin eldivenini nasıl kullanırım?
Philips standlı buhar üreticim tuhaf sesler çıkarıyor
Philips Standlı Buhar Üreticimin başlığı su damlatıyor
Philips Hepsi Bir Arada Ütüleme Çözümü ve Standlı Buharlı Üreticimin hortumu kullanım sırasında ısınıyor
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