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  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
  • Her seferinde mükemmel sonuçlar
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Üretimden kaldırıldı

AzurBuharlı ütü

GC4909/60

4.3
| (50) İncelemeler | 86% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Her seferinde mükemmel sonuçlar
Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans.
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En iyi çizilmeye karşı dayanıklı tabanımız sayesinde

Her seferinde mükemmel sonuçlar

  • 55 g/dk sürekli buhar

  • 250 g şok buhar

  • SteamGlide Elite taban

250 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

250 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar

Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 55 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 55 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %50'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder.

Teknik Özellikler

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Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Ödüller

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.3

5 üzerinden

50

İncelemeler

86%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

10/05/2022

Türkiye

Türkiye

tavsiye ederim

ütüyü yorumlara ve özelliklerine bakarak aldım.kullanmadık ama philipse güveniyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4909/60 Buharlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4909/60 Buharlı ütü için yapılmıştır

27/10/2021

Türkiye

Türkiye

Çok İyi

Çok iyi ütülüyor. Tek eksiği su haznesinin koyu olması. İçinde kalan su net bir şekilde görünmüyor. Ama çok da önemli olmadığı için puan kırmadım.

Avantajlar

Tabanı mükemmel

Dezavantajlar

Su haznesi koyu olduğu için net olarak su görünmüyor ama yine de belli oluyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4909/60 Buharlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4909/60 Buharlı ütü için yapılmıştır

02/06/2021

Türkiye

Türkiye

Başarılı

Çabuk ısınıyor buhar seviyesi gayet güzel ütü süresini oldukça kısaltıyor tavsiye ederim

Avantajlar

Buhar oldukça iyi kırışıkları kolay açıyor

Dezavantajlar

Yoğun buhar çıkışı olduğu için suyu çabuk bitiyorr

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4909/60 Buharlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4909/60 Buharlı ütü için yapılmıştır

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