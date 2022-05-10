2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
55 g/dk sürekli buhar
250 g şok buhar
SteamGlide Elite taban
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.
Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar
Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %50'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder.
Ödüller
4.3
5 üzerinden
50
İncelemeler
86%
bu ürünü tavsiye ediyor
güvenlik
10/05/2022
Türkiye
tavsiye ederim
ütüyü yorumlara ve özelliklerine bakarak aldım.kullanmadık ama philipse güveniyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4909/60 Buharlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4909/60 Buharlı ütü için yapılmıştır
SamSam10
27/10/2021
Türkiye
Çok İyi
Çok iyi ütülüyor. Tek eksiği su haznesinin koyu olması. İçinde kalan su net bir şekilde görünmüyor. Ama çok da önemli olmadığı için puan kırmadım.
Avantajlar
Tabanı mükemmel
Dezavantajlar
Su haznesi koyu olduğu için net olarak su görünmüyor ama yine de belli oluyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4909/60 Buharlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4909/60 Buharlı ütü için yapılmıştır
Bilgekiz
02/06/2021
Türkiye
Başarılı
Çabuk ısınıyor buhar seviyesi gayet güzel ütü süresini oldukça kısaltıyor tavsiye ederim
Avantajlar
Buhar oldukça iyi kırışıkları kolay açıyor
Dezavantajlar
Yoğun buhar çıkışı olduğu için suyu çabuk bitiyorr
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4909/60 Buharlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4909/60 Buharlı ütü için yapılmıştır