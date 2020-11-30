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    Azur

    Buharlı ütü

    GC4909/60
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her seferinde mükemmel sonuçlar Her seferinde mükemmel sonuçlar Her seferinde mükemmel sonuçlar
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      Azur Buharlı ütü

      GC4909/60
      Genel Derecelendirme / 5

      Her seferinde mükemmel sonuçlar

      Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 809,99 TL

      Azur Buharlı ütü

      Her seferinde mükemmel sonuçlar

      Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün

      Her seferinde mükemmel sonuçlar

      Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 809,99 TL

      Azur Buharlı ütü

      Her seferinde mükemmel sonuçlar

      Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Azur

        Azur

        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her seferinde mükemmel sonuçlar

        En iyi çizilmeye karşı dayanıklı tabanımız sayesinde

        • 55 g/dk sürekli buhar
        • 250 g şok buhar
        • SteamGlide Elite taban
        250 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        250 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

        3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar

        Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 55 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 55 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %50'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder.

        Ütünüzün kolay temizlenmesi için hızlı kireç çözme sistemi

        Ütünüzün kolay temizlenmesi için hızlı kireç çözme sistemi

        Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için hızlı kireç çözme sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Taban üzerindeyken 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Arka kısmı üzerindeyken 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Damlama durdurma sistemi, ütüleme sırasında leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, ütüleme sırasında leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemimiz, su damlalarının neden olabileceği lekelerin oluşmaması ve her sıcaklıkta güvenle ütü yapmanız için sızıntıyı önler.

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Geniş 300 ml su haznesi sayesinde tekrar su doldurma işlemi daha az gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.

        SteamGlide Elite: En iyi kayma performansı sunan, çizilmelere karşı dayanıklı tabanımız

        SteamGlide Elite: En iyi kayma performansı sunan, çizilmelere karşı dayanıklı tabanımız

        Özel SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık için en iyi tabanımızdır.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          55  g/dk
          Güç
          3000  W
          Basınç
          55 g/dk
          Kullanıma hazır
          2  dk
          Şok buhar
          250  g
          Çeşitli buhar ayarları
          Evet
          Dikey buhar
          Evet
          Gerilim
          240  volt
          Su püskürtme
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Taban kayma performansı
          4  yıldız
          Taban adı
          SteamGlide Elite
          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          360 derece kablo özgürlüğü
          Damlama Önleyici
          Evet
          Entegre fiş
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          3  m
          Tutma yerinden buhar ayarı seçimi
          Evet
          Çizilmeye karşı dayanıklı taban
          5  yıldız
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Gösterge ışığı
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Hızlı Kireç Çözme

        • Boyut ve ağırlık

          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          13,7 x 16,7 x 33,2  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          12,88 x 15,33 x 31,95  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          1,908  kg
          Ütü ağırlığı
          1,669  kg

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Evet

        • Çevre dostu

          Ürün ambalajı
          %100 geri dönüştürülebilir
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

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