Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 55 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %50'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder.