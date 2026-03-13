ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

EnergyCare Buharlı ütü

Üretimden kaldırıldı

Destek

EnergyCareBuharlı ütü

GC3620/02

EnergyCare Buharlı ütü

Üretimden kaldırıldı

Mağazaya git

Oturum açın veya bir hesap oluşturun

Ürününüzü kaydettirin

Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.

Şimdi kayıt olun

Kılavuzlar ve Belgeler

Consumer Care Book Philips EnergyCare Steam iron - English (US)

  • PDF dosya, 996 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips EnergyCare Steam iron GC3620 - English (US)

  • PDF dosya, 24.8 kB
  • 13 March 2026

Sıkça Sorulan Sorular

Parça ve Aksesuarlar

Sorun giderme