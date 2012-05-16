2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
%100 buhar gücü, %20* daha az enerji
Philips buharlı ütüdeki bu yenilikçi özellik, kırışıklıkları gidermek için %100 buhar gücü sağlar. Ayrıca, gereksiz buhar çıkışını ortadan kaldırdığından, otomatik olarak %20* enerji tasarrufu sağlar.
3 m kablo
Philips buharlı ütünüzün Damlama Önleyici sistem sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
Otomatik Enerji Tasarrufu Philips buharlı ütüdeki bu yenilikçi özellik, kırışıklıkları gidermek için %100 buhar gücü sağlar. Ayrıca, gereksiz buhar çıkışını ortadan kaldırdığından, otomatik olarak enerji tasarrufu sunar.
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Ödüller
4.5
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
vadi11
16/05/2012
Türkiye
kullanım kolaylığı
philips'in,her ürününü gözüm kapalı alırım.evimdeki elektronik eşyaların hepsi philips marka,ütünüzüde eşim çok rahat kullanıyor.Harika sonuç aldığını belirtiyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme EnergyCare GC3620/02 Buharlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme EnergyCare GC3620/02 Buharlı ütü için yapılmıştır
mehmet07
08/05/2012
Türkiye
Süper Bir Ürün
Çok araştırma yaptım isteğime uygun kaliteli kullanışlı bir tek bu üründe gördüm.Eşim çok memnun kaldı.Bayanlar için ütü her zaman zordur fakat bu ürünle o zorluk birazcık olsun azaldı. Tşkler philips.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme EnergyCare GC3620/02 Buharlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme EnergyCare GC3620/02 Buharlı ütü için yapılmıştır
asizmir
08/05/2012
Türkiye
Phillips Televizyon
Aldığım üründen memnunum ancak "0" hatalı dersem doğru olmaz. Ses kartı 2 kere garanti kapsamında değişti. Garantisi bittiği için şu anda tekrarlarmı diye düşünmekteyim. Ayırca bazen kendiliğinden kapanma gibi bir sorunu var ancak garantimiz bittiği için açıksası idare ediyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme EnergyCare GC3620/02 Buharlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme EnergyCare GC3620/02 Buharlı ütü için yapılmıştır