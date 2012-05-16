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  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
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Üretimden kaldırıldı

EnergyCareBuharlı ütü

GC3620/02

4.5

| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

%100 buhar gücü, %20* daha az enerji

Philips buharlı ütüdeki bu yenilikçi özellik, kırışıklıkları gidermek için %100 buhar gücü sağlar. Ayrıca, gereksiz buhar çıkışını ortadan kaldırdığından, otomatik olarak %20* enerji tasarrufu sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Her Gün Daha Çevreci

%100 buhar gücü, %20* daha az enerji

  • 3 m kablo

Damlama önleyici sistem, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

Damlama önleyici sistem, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

Philips buharlı ütünüzün Damlama Önleyici sistem sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

Otomatik Enerji Tasarrufu

Otomatik Enerji Tasarrufu

Otomatik Enerji Tasarrufu Philips buharlı ütüdeki bu yenilikçi özellik, kırışıklıkları gidermek için %100 buhar gücü sağlar. Ayrıca, gereksiz buhar çıkışını ortadan kaldırdığından, otomatik olarak enerji tasarrufu sunar.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Ödüller

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.5

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

16/05/2012

Türkiye

Türkiye

kullanım kolaylığı

philips'in,her ürününü gözüm kapalı alırım.evimdeki elektronik eşyaların hepsi philips marka,ütünüzüde eşim çok rahat kullanıyor.Harika sonuç aldığını belirtiyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme EnergyCare GC3620/02 Buharlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme EnergyCare GC3620/02 Buharlı ütü için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Süper Bir Ürün

Çok araştırma yaptım isteğime uygun kaliteli kullanışlı bir tek bu üründe gördüm.Eşim çok memnun kaldı.Bayanlar için ütü her zaman zordur fakat bu ürünle o zorluk birazcık olsun azaldı. Tşkler philips.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme EnergyCare GC3620/02 Buharlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme EnergyCare GC3620/02 Buharlı ütü için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Phillips Televizyon

Aldığım üründen memnunum ancak "0" hatalı dersem doğru olmaz. Ses kartı 2 kere garanti kapsamında değişti. Garantisi bittiği için şu anda tekrarlarmı diye düşünmekteyim. Ayırca bazen kendiliğinden kapanma gibi bir sorunu var ancak garantimiz bittiği için açıksası idare ediyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme EnergyCare GC3620/02 Buharlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme EnergyCare GC3620/02 Buharlı ütü için yapılmıştır

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