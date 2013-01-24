%100 buhar gücü, %20* daha az enerji

Philips buharlı ütüdeki bu yenilikçi özellik, kırışıklıkları gidermek için %100 buhar gücü sağlar. Ayrıca, gereksiz buhar çıkışını ortadan kaldırdığından, otomatik olarak %20* enerji tasarrufu sağlar. Tüm faydaları görün