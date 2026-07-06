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Tüm seriler

  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971

Air Performer 4'ü 1 arada 9000 SerisiNemlendirme filtresi

FYM971/00

Air Performer 9000 Serisi için orijinal filtre

Orijinal Philips nemlendirme filtresi, Air Performer 9000 Serisi cihazınıza mükemmel uyum sağlayarak yüksek performans sunar. NanoCloud teknolojisi kullanarak nano boyutlu moleküller yayar ve havayı %99,9'a kadar daha az bakteriyle nemlendirir (1)

Tüm avantajları görüntüleyin

Hijyenik nemlendirme sağlayan NanoCloud Teknolojisi

Air Performer 9000 Serisi için orijinal filtre

  • 9000 Serisi Air Performer ile uyumlu

  • NanoCloud teknolojisi

  • 6 ay kullanım ömrü

  • Orijinal Philips filtresi

Philips Air Performer 9000 Serisi ile uyumlu

Philips Air Performer 9000 Serisi ile uyumlu

Philips Air Performer 4'ü 1 arada için yedek nemlendirme filtresi: AMF970. Model numaranızı cihazınızın alt kısmında bulabilirsiniz.

6 aya varan kullanım ömrü

6 aya varan kullanım ömrü

Bu orijinal nemlendirme filtresi 6 aya kadar (2) tutarlı nemlendirme sağlayarak zahmet ve maliyeti azaltır. Cihazınız filtre ömrünü hesaplar ve değişim gerektiğinde sizi uyarır.

En iyi performans için orijinal Philips filtresi

En iyi performans için orijinal Philips filtresi

Orijinal Philips nemlendirme filtresi, cihazınıza mükemmel uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Optimum performans için her zaman orijinal Philips filtresi kullanın.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. (1) Bakterilerin yayılmasını azaltmak için ek teknoloji içermeyen standart ultrasonik nemlendiriciyle karşılaştırıldığında, bağımsız bir laboratuvar tarafından test edilmiştir.

  2. (2) Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.