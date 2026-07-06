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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
FYM971/00
Air Performer 9000 Serisi için orijinal filtre
Orijinal Philips nemlendirme filtresi, Air Performer 9000 Serisi cihazınıza mükemmel uyum sağlayarak yüksek performans sunar. NanoCloud teknolojisi kullanarak nano boyutlu moleküller yayar ve havayı %99,9'a kadar daha az bakteriyle nemlendirir (1)
9000 Serisi Air Performer ile uyumlu
NanoCloud teknolojisi
6 ay kullanım ömrü
Orijinal Philips filtresi
Philips Air Performer 4'ü 1 arada için yedek nemlendirme filtresi: AMF970. Model numaranızı cihazınızın alt kısmında bulabilirsiniz.
Bu orijinal nemlendirme filtresi 6 aya kadar (2) tutarlı nemlendirme sağlayarak zahmet ve maliyeti azaltır. Cihazınız filtre ömrünü hesaplar ve değişim gerektiğinde sizi uyarır.
Orijinal Philips nemlendirme filtresi, cihazınıza mükemmel uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Optimum performans için her zaman orijinal Philips filtresi kullanın.
Yorumlar
(1) Bakterilerin yayılmasını azaltmak için ek teknoloji içermeyen standart ultrasonik nemlendiriciyle karşılaştırıldığında, bağımsız bir laboratuvar tarafından test edilmiştir.
(2) Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.