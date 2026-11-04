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Air Performer 4'ü 1 arada 9000 Serisi Nemlendirme filtresi
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FYM971/00
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Orijinal Philips nemlendirme filtresi, Air Performer 9000 Serisi cihazınıza mükemmel uyum sağlayarak yüksek performans sunar. NanoCloud teknolojisi kullanarak nano boyutlu moleküller yayar ve havayı %99,9'a kadar daha az bakteriyle nemlendirir (1)
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