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Air Performer 4'ü 1 arada 9000 Serisi Nemlendirme filtresi

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Air Performer 4'ü 1 arada 9000 SerisiNemlendirme filtresi

FYM971/00

Air Performer 4'ü 1 arada 9000 Serisi Nemlendirme filtresi

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Kılavuzlar ve Belgeler

Orijinal Philips nemlendirme filtresi, Air Performer 9000 Serisi cihazınıza mükemmel uyum sağlayarak yüksek performans sunar. NanoCloud teknolojisi kullanarak nano boyutlu moleküller yayar ve havayı %99,9'a kadar daha az bakteriyle nemlendirir (1)

  • PDF dosya
  • 4 November 2026

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