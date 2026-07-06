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Tüm seriler

  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970

Air Performer 4'ü 1 arada 9000 SerisiHEPA NanoProtect filtre

FYM970/30

Air Performer 9000 Serisi için orijinal filtre

Orijinal Philips filtre, yüksek performans için Air Performer 9000 Serisi cihazınıza mükemmel uyum sağlar. Kirlilik, polen, toz, evcil hayvan tüyü ve virüslere karşı koruma için 3'ü 1 arada HEPA NanoProtect, Aktif Karbon ve ön filtre.

Tüm avantajları görüntüleyin

Nano partiküllerin %99,97'sini hızlıca yakalar (1)

Air Performer 9000 Serisi için orijinal filtre

  • 9000 Serisi Air Performer ile uyumlu

  • Kutuda: 2 yarım daire filtre

  • 3 yıl kullanım ömrü

  • Orijinal Philips filtresi

Philips Air Performer 9000 Serisi ile uyumlu

Philips Air Performer 9000 Serisi ile uyumlu

Philips Air Performer 4'ü 1 arada için yedek arıtma filtresi: AMF970. Model numaranızı cihazınızın alt kısmında bulabilirsiniz.

3 yıllık uzun ömürlü filtre

3 yıllık uzun ömürlü filtre

Bu orijinal arıtma filtresi, 3 yıla kadar (2) tutarlı koruma sağlayarak zahmet ve maliyeti azaltır. Cihazınız filtre ömrünü hesaplar ve değişim gerektiğinde sizi uyarır.

Kolay tak-çıkar sistemi

Kolay tak-çıkar sistemi

Kolay tak-çıkar sistemi ile bakım zahmetsizdir. Sadece kilidi açın, çıkarın ve filtreyi saniyeler içinde temizleyin veya değiştirin.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. (1) Filtreden geçen havadan, iUTA enstitüsü tarafından DIN71460 standardına göre 0,003 µm ve 0,3 µm NaCl aerosol ile test edilmiştir.

  2. (2) Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.