Air Performer 9000 Serisi için orijinal filtre

Orijinal Philips filtre, yüksek performans için Air Performer 9000 Serisi cihazınıza mükemmel uyum sağlar. Kirlilik, polen, toz, evcil hayvan tüyü ve virüslere karşı koruma için 3'ü 1 arada HEPA NanoProtect, Aktif Karbon ve ön filtre.