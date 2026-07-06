2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
FYM970/30
Air Performer 9000 Serisi için orijinal filtre
Orijinal Philips filtre, yüksek performans için Air Performer 9000 Serisi cihazınıza mükemmel uyum sağlar. Kirlilik, polen, toz, evcil hayvan tüyü ve virüslere karşı koruma için 3'ü 1 arada HEPA NanoProtect, Aktif Karbon ve ön filtre.
9000 Serisi Air Performer ile uyumlu
Kutuda: 2 yarım daire filtre
3 yıl kullanım ömrü
Orijinal Philips filtresi
Philips Air Performer 4'ü 1 arada için yedek arıtma filtresi: AMF970. Model numaranızı cihazınızın alt kısmında bulabilirsiniz.
Bu orijinal arıtma filtresi, 3 yıla kadar (2) tutarlı koruma sağlayarak zahmet ve maliyeti azaltır. Cihazınız filtre ömrünü hesaplar ve değişim gerektiğinde sizi uyarır.
Kolay tak-çıkar sistemi ile bakım zahmetsizdir. Sadece kilidi açın, çıkarın ve filtreyi saniyeler içinde temizleyin veya değiştirin.
Yorumlar
(1) Filtreden geçen havadan, iUTA enstitüsü tarafından DIN71460 standardına göre 0,003 µm ve 0,3 µm NaCl aerosol ile test edilmiştir.
(2) Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.