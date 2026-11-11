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Air Performer 4'ü 1 arada 9000 Serisi HEPA NanoProtect filtre
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FYM970/30
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Orijinal Philips filtre, yüksek performans için Air Performer 9000 Serisi cihazınıza mükemmel uyum sağlar. Kirlilik, polen, toz, evcil hayvan tüyü ve virüslere karşı koruma için 3'ü 1 arada HEPA NanoProtect, Aktif Karbon ve ön filtre.
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