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Hava temizleyici ve Hava nemlendirici
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PureProtect Mini 900 Serisi HEPA NanoProtect filtre
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FY0910/30
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Hava temizleyiciniz için orijinal yedek filtre: kirlilik, polen, toz, evcil hayvan döküntüleri ve virüslere karşı koruma için 3'ü 1 arada HEPA NanoProtect, Aktif Karbon ve ön filtre.
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