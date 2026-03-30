PureProtect Mini 900 Serisi

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
FY0910/30
900 ve 800 Serisi ile uyumludur
1 yıla kadar kullanım ömrü
Kutu içeriği: 1 filtre
Orijinal Philips filtresi
Philips Hava Temizleyici 900 ve 800 Serisi (AC0950, AC0951, AC0830, AC0850) için yedek filtre. Hava temizleyicinizin modelini cihazın altında bulabilirsiniz.
1 yıla kadar optimum performans sunan filtreler (2), değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır. Filtrelemeyi iyileştirmek için ön filtreyi düzenli olarak süpürün.
Orijinal Philips filtresi, cihazınıza mükemmel uyum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Optimum performans için her zaman orijinal Philips filtresini kullanın.
Yorumlar
(1) Filtreden geçen havadan, DIN71460 uyarınca iUTA tarafından NaCl aerosol 0.003 um ile test edilmiştir
(2) Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.