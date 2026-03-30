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Tüm seriler

  • Purifier PureProtect Mini 900 için orijinal filtre
  • Purifier PureProtect Mini 900 için orijinal filtre
  • Purifier PureProtect Mini 900 için orijinal filtre
  • Purifier PureProtect Mini 900 için orijinal filtre
  • Purifier PureProtect Mini 900 için orijinal filtre
  • Purifier PureProtect Mini 900 için orijinal filtre
  • Purifier PureProtect Mini 900 için orijinal filtre
  • Purifier PureProtect Mini 900 için orijinal filtre
  • Purifier PureProtect Mini 900 için orijinal filtre
  • Purifier PureProtect Mini 900 için orijinal filtre

PureProtect Mini 900 SerisiHEPA NanoProtect filtre

FY0910/30

Purifier PureProtect Mini 900 için orijinal filtre
Hava temizleyiciniz için orijinal yedek filtre: kirlilik, polen, toz, evcil hayvan döküntüleri ve virüslere karşı koruma için 3'ü 1 arada HEPA NanoProtect, Aktif Karbon ve ön filtre.
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Uyumlu ürünler
PureProtect Mini 900 Serisi

PureProtect Mini 900 Serisi
Akıllı Hava Temizleyici

AC0951/13

Nano partiküllerin %99,97'sini hızlıca yakalar (1)

Purifier PureProtect Mini 900 için orijinal filtre

  • 900 ve 800 Serisi ile uyumludur

  • 1 yıla kadar kullanım ömrü

  • Kutu içeriği: 1 filtre

  • Orijinal Philips filtresi

900 ve 800 Serisi hava temizleyicilerle uyumludur

900 ve 800 Serisi hava temizleyicilerle uyumludur

Philips Hava Temizleyici 900 ve 800 Serisi (AC0950, AC0951, AC0830, AC0850) için yedek filtre. Hava temizleyicinizin modelini cihazın altında bulabilirsiniz.

1 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtre

1 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtre

1 yıla kadar optimum performans sunan filtreler (2), değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır. Filtrelemeyi iyileştirmek için ön filtreyi düzenli olarak süpürün.

En iyi performans için orijinal Philips filtresi

En iyi performans için orijinal Philips filtresi

Orijinal Philips filtresi, cihazınıza mükemmel uyum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Optimum performans için her zaman orijinal Philips filtresini kullanın.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. (1) Filtreden geçen havadan, DIN71460 uyarınca iUTA tarafından NaCl aerosol 0.003 um ile test edilmiştir

  2. (2) Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.