Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Kahve Makineleri
Tüm seriler
5500 Serisi Tam otomatik espresso makinesi
Destek
EP5544/80
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
EP4449/70 EP5544/50 Quick Start Guide_General
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Tümü (6)
Philips Espresso Makinemle buzlu kahve demlemenin farkı nedir?
Philips Espresso Makinemin demleme grubunu nasıl yağlayabilirim?
Philips kahve yağı temizleyici tabletleri nasıl kullanırım?
Philips Espresso Makinemin içecek hacmini nasıl ayarlarım?
Philips Espresso Makinemin kirecini nas�l temizlerim?
Philips Espresso Makinemin temizlik ve bakımını nasıl yaparım?
Philips Espresso Makinem hazne boşken "Atık kahve haznesini boşalt" uyarısı veriyor
Philips Espresso Makinemin damlama tepsisi hızlı doluyor
Philips Espresso Makinemin kahve sıcaklığı düşük
Philips Espresso Makinem açılmıyor
Philips Espresso Makinemdeki hazneden su akışı sağlanmıyor
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız