ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
  • Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!

5500 SerisiTam otomatik espresso makinesi

EP5544/80

Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
LatteGo 5500'deki 20 lezzetli kahve tarifinden birini seçin. Sütlü latte'lerden ferahlatıcı buzlu kahvelere kadar her içecek mükemmel aroma ve krema ile ideal sıcaklıkta hazırlanır. LatteGo, ipeksi pürüzsüzlükte köpük oluşturur ve kolay temizlenir.
Tüm avantajları görüntüleyin

LatteGo, en hızlı temizlenen süt sistemi*

Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!

  • 20 farklı kahve çeşidi

  • LatteGo

  • Gri

Tek dokunuşla hazırlanan 20 sıcak ve soğuk içecek

Tek dokunuşla hazırlanan 20 sıcak ve soğuk içecek

Espressodan latteye, cappuccinodan buzlu kahvelere kadar favori tariflerinizi tek dokunuşla hazırlayın. Gelişmiş demleme teknolojisi, sıcak ve buzlu tariflerde zengin aroma ve kafe kalitesinde lezzet sunar.​

LatteGo süt sistemiyle yumuşacık süt köpüğü​

LatteGo süt sistemiyle yumuşacık süt köpüğü​

LatteGo, sıcak veya soğuk sütlü kahveleriniz için pürüzsüz ve ipeksi süt köpüğü sunar. Espresso, americano, latte, cappuccino, ristretto ve buzlu kahve dahil 12 farklı içeceği kolayca hazırlayın.​

Renkli Dokunmatik Ekran ile Kolay Kahve Seçimi ve Kişiselleştirme

Renkli Dokunmatik Ekran ile Kolay Kahve Seçimi ve Kişiselleştirme

Renkli dokunmatik ekran sayesinde favori kahvelerinizi kolayca seçin. Kahve yoğunluğunu, içecek miktarını ve süt köpüğü seviyesini dilediğiniz gibi ayarlayın. En sevdiğiniz tarifleri 4 kullanıcı profiline kaydederek tek dokunuşla hazırlayın.​

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Almanya'da yapılan, önde gelen tek dokunuşlu (kahve + süt) tam otomatik espresso makinelerini karşılaştıran müşteri testleri (2023) temel alınmıştır.

  2. Önceki Philips espresso makineleriyle karşılaştırıldığında

  3. Makinede belirtildikçe yapılacak 8 kez filtre değişimi temel alınmıştır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.