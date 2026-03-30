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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
EP5544/80
20 farklı kahve çeşidi
LatteGo
Gri
Espressodan latteye, cappuccinodan buzlu kahvelere kadar favori tariflerinizi tek dokunuşla hazırlayın. Gelişmiş demleme teknolojisi, sıcak ve buzlu tariflerde zengin aroma ve kafe kalitesinde lezzet sunar.
LatteGo, sıcak veya soğuk sütlü kahveleriniz için pürüzsüz ve ipeksi süt köpüğü sunar. Espresso, americano, latte, cappuccino, ristretto ve buzlu kahve dahil 12 farklı içeceği kolayca hazırlayın.
Renkli dokunmatik ekran sayesinde favori kahvelerinizi kolayca seçin. Kahve yoğunluğunu, içecek miktarını ve süt köpüğü seviyesini dilediğiniz gibi ayarlayın. En sevdiğiniz tarifleri 4 kullanıcı profiline kaydederek tek dokunuşla hazırlayın.
Yorumlar
Almanya'da yapılan, önde gelen tek dokunuşlu (kahve + süt) tam otomatik espresso makinelerini karşılaştıran müşteri testleri (2023) temel alınmıştır.
Önceki Philips espresso makineleriyle karşılaştırıldığında
Makinede belirtildikçe yapılacak 8 kez filtre değişimi temel alınmıştır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.