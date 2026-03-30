Lezzetli, sıcak ve soğuk 20 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!

LatteGo 5500'deki 20 lezzetli kahve tarifinden birini seçin. Sütlü latte'lerden ferahlatıcı buzlu kahvelere kadar her içecek mükemmel aroma ve krema ile ideal sıcaklıkta hazırlanır. LatteGo, ipeksi pürüzsüzlükte köpük oluşturur ve kolay temizlenir.