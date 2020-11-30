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    Philips 5400 Series

    Tam otomatik espresso makineleri

    EP5447/90
    Genel Derecelendirme / 5
    • 12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay 12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay 12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
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      Philips 5400 Series Tam otomatik espresso makineleri

      EP5447/90
      Genel Derecelendirme / 5

      12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

      Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Philips 5400 Series Tam otomatik espresso makineleri

      12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

      Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün

      12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

      Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Philips 5400 Series Tam otomatik espresso makineleri

      12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

      Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün

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        Philips 5400 Series

        Philips 5400 Series

        Tam otomatik espresso makineleri

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

        LatteGo; şimdiye kadarki en hızlı süt temizleme sistemi*

        • 12 İçecek
        • LatteGo süt çözümü
        • Krom
        • TFT ekran
        Sütlü kahve dahil 12 farklı kahvenin tadına varın

        Sütlü kahve dahil 12 farklı kahvenin tadına varın

        İçtiğiniz her fincan kahvenin tadına varın. Tam otomatik espresso makineniz sert bir espresso'dan hafif bir cappuccino'ya kadar tüm kahveleri hiç zorluk çıkartmadan hemen hazırlar.

        Yüksek hızlı LatteGo sistemi sayesinde yumuşacık süt köpüğü

        Yüksek hızlı LatteGo sistemi sayesinde yumuşacık süt köpüğü

        Kahvenize yumuşacık süt köpüğü ekleyin. LatteGo, yuvarlak köpürtme haznesinde süt ve havayı yüksek hızda karıştırır ve ardından bardağınıza, etrafa sıçratmadan doğru sıcaklıkta ve krema kıvamında bir süt köpüğü katmanı ekler.

        Sezgisel ekran ile kahvenizi kolayca seçin

        Sezgisel ekran ile kahvenizi kolayca seçin

        Kullanımı kolay ekran sayesinde lezzetli bir kahveye ulaşmanız artık çok kolay. Taze çekirdeğinizin yoğunluğunu birkaç adımda dilediğiniz şekilde ayarlayabilir ve istediğiniz kahvenin tadına varabilirsiniz.

        Kahve özelleştirme seçeneği sayesinde aromayı ve kıvamı ayarlayın

        Kahve özelleştirme seçeneği sayesinde aromayı ve kıvamı ayarlayın

        Kahve özelleştirme seçeneğinin kolayca yapılabilen ayarları sayesinde istediğiniz yoğunlukta ve dilediğiniz kadar kahve ve süt miktarıyla kahve yapabilirsiniz.

        Ekstra shot özelliği sayesinde daha yoğun tat

        Ekstra shot özelliği sayesinde daha yoğun tat

        Kahve özelleştirme seçeneğinin ekstra shot özelliği sayesinde kahvenize acılık katmadan yoğunluğunu artırın.

        Her bardakta mükemmel sıcaklık, aroma ve krema*

        Her bardakta mükemmel sıcaklık, aroma ve krema*

        Su sıcaklığını 90 ve 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında optimum bir denge yakalayan akıllı Aroma Extract sistemi, nefis kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

        12 adımlı öğütücü seviyeleriyle lezzeti damak tadınıza göre ayarlayın

        12 adımlı öğütücü seviyeleriyle lezzeti damak tadınıza göre ayarlayın

        Dayanıklı seramik öğütücülerimiz 12 adım ile ayarlanabilir. Böylece kahve çekirdeklerinizi ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütebilirsiniz.

        Dayanıklı seramik öğütücüler ile 20.000 bardak üstün kaliteli kahve

        Dayanıklı seramik öğütücüler ile 20.000 bardak üstün kaliteli kahve

        Öğütücülerimiz %100 saf seramikten üretilmiştir: Son derece sert ve hassas olan öğütücülerimiz sayesinde en az 20.000 bardak taze, aromatik kahvenin tadını çıkarın.

        LatteGo'nun temizliği çok kolaydır: 2 parça, boru yok

        LatteGo'nun temizliği çok kolaydır: 2 parça, boru yok

        LatteGo damla tepsisi ve kahve öğütme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Böylece zaman tasarrufu ve hijyenik temizlik sağlayarak size kolaylık sunar.

        AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 bardağa kadar kahve demleyin*

        AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 bardağa kadar kahve demleyin*

        Makine uyarı verdiğinde filtreyi değiştirerek makinenizde kireç temizleme işlemine gerek kalmadan 5000* bardağa kadar kahve demleyebilir ve temiz, arıtılmış suyun keyfini çıkarabilirsiniz.

        Tamamen çıkarılabilir demleme grubu sayesinde temizlemesi kolaydır

        Tamamen çıkarılabilir demleme grubu sayesinde temizlemesi kolaydır

        Demleme grubu tüm tam otomatik kahve makinelerinde en önemli kısımdır ve düzenli olarak temizlenmelidir. Çıkarılabilir demleme grubu, musluk suyu altında durulanarak tamamen temizlenebilir.

        Mutfağınız için tasarlanan şık ve kaliteli makine

        Mutfağınız için tasarlanan şık ve kaliteli makine

        Makinenin şık tasarımı sayesinde kahveniz her zaman ön planda. Krom ön kısım, her kahve alışınızda arka planda kaliteli bir görünüm sunar ve mutfağınıza şık bir dokunuş katar.

        4 kullanıcı profili sayesinde her seferinde mükemmel sonuçlar

        Kişisel tercihlerinizi kaydeden dört kullanıcı profili sayesinde her seferinde sevdiğiniz kahveyi için. Ekstra misafir profili sayesinde misafirleriniz sizin tercihlerinizi değiştirmeden diledikleri kahvenin keyfini çıkarabilir.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Tasarlandığı yer:
          İtalya
          Üretildiği ülke:
          Romanya

        • Genel özellikler

          Temizleme ve kullanım kolaylığı
          AquaClean filtresi ile uyumlu
          Ekran türü
          TFT
          Ayarlanabilir ağız yüksekliği
          85 - 145  mm
          Süt Çözümü
          LatteGo
          Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
          • Damlama tepsisi
          • LatteGo

        • Teknik spesifikasyonlar

          Süt karafı kapasitesi
          0,26  L
          Atık haznesi kapasitesi
          12  porsiyon
          Frekans
          50  Hz
          Gerilim
          230  volt
          Renkler
          Siyah
          Kaplama
          Krom
          Kordon uzunluğu
          100  cm
          Filtre uyumluluğu
          AquaClean
          Atık haznesi
          Önden erişim
          Su haznesi
          Önden erişim
          Ürün ağırlığı
          8  kg
          Ürün boyutları
          246 x 372 x 433  mm
          Kahve çekirdeği kapasitesi
          275  g
          Su haznesi kapasitesi
          1,8  L
          Pompa basıncı
          15  bar

        • Özelleştirme

          Aroma Sertliği Ayarları
          5
          Öğütücü Ayarları
          12
          Demleme Öncesi Aroma kontrolü
          Evet
          Kullanıcı Profilleri
          • 4
          • Ziyaretçi
          Sıcaklık ayarları
          3
          Kahve ve Süt Miktarı
          Ayarlanabilir

        • Çeşitlilik

          İçecekler
          • Espresso
          • Kahve
          • Americano
          • Cappuccino
          • Latte Macchiato
          • Flat white
          • Sütlü kahve
          • Caffe Latte
          • Caffé crema
          • Ristretto
          • Espresso Lungo
          • Seyahat bardağı işlevi
          • Köpürtülmüş süt
          • Sıcak su
          Toz Kahve Seçeneği
          Evet
          Çift Bardak
          Evet
          Süt Çift Bardak
          Hayır

        • Diğer özellikler

          Çıkarılabilir demleme grubu
          Evet
          Aroma Sızdırmazlığı
          evet
          Rehberli kireç temizleme
          evet
          AquaClean
          Evet

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • Ölçme kaşığı
          • Su sertliği test şeridi
          • AquaClean filtre
          • Yağ tüpü
          • LatteGo saklama kapağı

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          ECO ayarı
          Evet
          Kahve hazırlama güç tüketimi
          1500  W
          Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
          > %95

        • Bazaarvoice_DA_CO_FAM

          S5400
          PHI 5400 LatteGo

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              • Tam Otomatik Espresso Makinelerine yönelik Almanya'da yapılan müşteri testlerine (2018) dayanarak.
              • Makinede belirtildiği gibi 8 adet filtre değişimine göre. Gerçek bardak sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.
              • 70 - 82°C sıcaklık aralığına göre
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