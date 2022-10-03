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Tüm seriler

  • 12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

Üretimden kaldırıldı

Philips 5400 SerisiTam otomatik espresso makineleri

EP5447/90

4.6
| (22) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor
12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir*
Tüm avantajları görüntüleyin

LatteGo; kolay temizlenebilen süt sistemi

12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

  • 12 İçecek

  • LatteGo süt çözümü

  • Krom

  • TFT ekran

Café au lait dahil 12 farklı kahvenin tadına varın

Café au lait dahil 12 farklı kahvenin tadına varın

İçtiğiniz her fincan kahvenin tadına varın. Tam otomatik espresso makineniz sert bir espresso'dan hafif bir cappuccino'ya kadar tüm kahveleri hiç zorluk çıkartmadan hemen hazırlar.

Sezgisel ekran ile kahvenizi kolayca seçin

Sezgisel ekran ile kahvenizi kolayca seçin

Kullanımı kolay ekran sayesinde lezzetli bir kahveye ulaşmanız artık çok kolay. Taze çekirdeğinizin yoğunluğunu birkaç adımda dilediğiniz şekilde ayarlayabilir ve istediğiniz kahvenin tadına varabilirsiniz.

Kahve özelleştirme seçeneği sayesinde aromayı ve kıvamı ayarlayın

Kahve özelleştirme seçeneği sayesinde aromayı ve kıvamı ayarlayın

Kahve özelleştirme seçeneğinin kolayca yapılabilen ayarları sayesinde istediğiniz yoğunlukta ve dilediğiniz kadar kahve ve süt miktarıyla kahve yapabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.6

5 üzerinden

22

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

03/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Tam istediğim gibi

Tek tuş ile evdeki kişilerin profillerine özel olarak taze kahve hazırlama imkanı çok güzel. Ürün çeşitliliği, kahve yoğunluk ayarı, pratik süt kullanım aparatı da çok başarılı. Temizlemesi de çok kolay. Evde kahve ve süt tüketimi epey arttı :) Poşet çay yaparken çok hızlı sıcak su hazırlama ve dışarı çıkacağım zaman termos boyutunda kahve hazırlama özelliklerini de çol beğeniyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.

Avantajlar

Çok pratik

Dezavantajlar

Henüz karşılaşmadım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips 5400 Serisi EP5447/90 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips 5400 Serisi EP5447/90 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

29/09/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

İçimi enfes kahveler

Dışarıda kahve almama gerek kaşmadan evde kendim hazırlayabiliyorum.

Avantajlar

Tek tuşla evde kahveni kendin hazırla

Dezavantajlar

Haftalık,Aylık temizlik ve bunlar için ihtiyaç olunan pahalı tabletler

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips 5400 Serisi EP5447/90 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips 5400 Serisi EP5447/90 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

05/06/2022

Türkiye

Türkiye

Harika

Ev ortamında bütün beklentilerinizi karşılıycak bir makina bizim gibi kahve severlerdenseniz 3 günde bir normal temizlik haftada 1 genel aqua filitre ve kireç temizliği hariç bakımını yapıp yağlanamınızı öneririm. Teşekküer Philips

Avantajlar

Harika lattego özelliği. Seramik kahve çekirdeği öğütücüsü.

Dezavantajlar

Türkçe menü olmaması. Bardak ısıtıcının yetersiz olusu

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips 5400 Serisi EP5447/90 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips 5400 Serisi EP5447/90 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Almanya'da yapılan, önde gelen tek dokunuşlu (kahve + süt) tam otomatik espresso makinelerini karşılaştıran müşteri testleri (2018) temel alınmıştır.

  2. 70-82°C sıcaklık aralığı temel alınmıştır.

  3. Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.