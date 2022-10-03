2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
12 İçecek
LatteGo süt çözümü
Krom
TFT ekran
İçtiğiniz her fincan kahvenin tadına varın. Tam otomatik espresso makineniz sert bir espresso'dan hafif bir cappuccino'ya kadar tüm kahveleri hiç zorluk çıkartmadan hemen hazırlar.
Kullanımı kolay ekran sayesinde lezzetli bir kahveye ulaşmanız artık çok kolay. Taze çekirdeğinizin yoğunluğunu birkaç adımda dilediğiniz şekilde ayarlayabilir ve istediğiniz kahvenin tadına varabilirsiniz.
Kahve özelleştirme seçeneğinin kolayca yapılabilen ayarları sayesinde istediğiniz yoğunlukta ve dilediğiniz kadar kahve ve süt miktarıyla kahve yapabilirsiniz.
4.6
5 üzerinden
22
İncelemeler
88%
bu ürünü tavsiye ediyor
Bora76
03/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Tam istediğim gibi
Tek tuş ile evdeki kişilerin profillerine özel olarak taze kahve hazırlama imkanı çok güzel. Ürün çeşitliliği, kahve yoğunluk ayarı, pratik süt kullanım aparatı da çok başarılı. Temizlemesi de çok kolay. Evde kahve ve süt tüketimi epey arttı :) Poşet çay yaparken çok hızlı sıcak su hazırlama ve dışarı çıkacağım zaman termos boyutunda kahve hazırlama özelliklerini de çol beğeniyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.
Avantajlar
Çok pratik
Dezavantajlar
Henüz karşılaşmadım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips 5400 Serisi EP5447/90 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips 5400 Serisi EP5447/90 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Gul.
29/09/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
İçimi enfes kahveler
Dışarıda kahve almama gerek kaşmadan evde kendim hazırlayabiliyorum.
Avantajlar
Tek tuşla evde kahveni kendin hazırla
Dezavantajlar
Haftalık,Aylık temizlik ve bunlar için ihtiyaç olunan pahalı tabletler
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips 5400 Serisi EP5447/90 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips 5400 Serisi EP5447/90 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
YgtGkmn
05/06/2022
Türkiye
Harika
Ev ortamında bütün beklentilerinizi karşılıycak bir makina bizim gibi kahve severlerdenseniz 3 günde bir normal temizlik haftada 1 genel aqua filitre ve kireç temizliği hariç bakımını yapıp yağlanamınızı öneririm. Teşekküer Philips
Avantajlar
Harika lattego özelliği. Seramik kahve çekirdeği öğütücüsü.
Dezavantajlar
Türkçe menü olmaması. Bardak ısıtıcının yetersiz olusu
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips 5400 Serisi EP5447/90 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips 5400 Serisi EP5447/90 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Almanya'da yapılan, önde gelen tek dokunuşlu (kahve + süt) tam otomatik espresso makinelerini karşılaştıran müşteri testleri (2018) temel alınmıştır.
70-82°C sıcaklık aralığı temel alınmıştır.
Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.