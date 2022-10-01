Oldukça memnun kaldığım bir kahve makinası oldu. Bu modelde 8 farklı kahve çeşidi yapma olanağınız var. Kahvenin sertlik derecesini ve mililitresini de ayarlayabiliyorsunuz. Sütlü kahve çeşitlerinde aynı zamanda süt oranını da ayarlayabiliyorsunuz. Eğer çekilmiş kahveniz varsa onu da kullanabileceğiniz bir haznesi mevcut. Çekirdek kahve doldurulan bölüm oldukça geniş ve ne kadar ince çekileceğini ordan ayarlayabiliyorsunuz. Cihaz su haznesine takabileceğiniz aquaclean filtresi ile birlikte geliyor. Filtreyi hazneye takmadan önce su sertliğini ayarlayıp makineye su sertliğinin ne kadar olduğunu giriyorsunuz. Filtrenin de uzun süre gideceğini düşünüyorum. En beğendiğim özelliği diğer kahve makinalarında göremeyeceğimiz lattego aparatının olması. Bu aparat bir küçük sürahi şeklinde ve içini süt ile doldurup kahve makinasına takıyorsunuz. Kahveniz için ayarladığınız miktarda sütü köpürtüp bardağa burdan aktarıyor. İçinde arta kalan sütü ise yine bu lattego aparatı ile tekrar hemen buzdolabına kaldırabiliyorunuz çünkü sadece ihtiyaç olan miktarı cihaz köpürtüyor geri kalan süt soğuk kalıyor. Bu aparatın her bir parçasını da bulaşık makinasında yıkayabiliyorsunuz.Tek olumsuz diyebileceğim özelliği biraz gürültülü çalışması ama tam otomatik makinalarda bu sesin normal olduğunu düşünüyorum.