2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
8 İçecek
LatteGo süt çözümü
Siyah
TFT ekran
İçtiğiniz her fincan kahvenin tadına varın. Tam otomatik espresso makineniz sert bir espresso'dan hafif bir cappuccino'ya kadar tüm kahveleri hiç zorluk çıkartmadan hemen hazırlar.
En sevdiğiniz bitki bazlı süt alternatiflerinizle bile ipeksi pürüzsüzlükteki cappuccino'nun tadını çıkarın. Siklonik köpürtme teknolojisi sayesinde LatteGo, doğru miktarda yağ ve protein içeren çeşitli süt ve bitki bazlı alternatifleri mümkün olan en yoğun köpük tabakasına dönüştürür.
Kullanımı kolay ekran sayesinde lezzetli bir kahveye ulaşmanız artık çok kolay. Taze çekirdeğinizin yoğunluğunu birkaç adımda dilediğiniz şekilde ayarlayabilir ve istediğiniz kahvenin tadına varabilirsiniz.
4.8
5 üzerinden
17
İncelemeler
94%
bu ürünü tavsiye ediyor
ozkn
01/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Mükemmel
Üründen çok memnunum 1,5 aydır kullanıyorum herkese tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips 4300 Serisi EP4346/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips 4300 Serisi EP4346/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
ybmz
27/01/2022
Türkiye
Son derece kullanışlı bir Tam Oto.Kahve Makinesi
Tek kelime ile süper bir kahve makinesidir diyebilirim...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips 4300 Serisi EP4346/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips 4300 Serisi EP4346/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Enoxman
23/11/2021
Türkiye
Kullanımı kolay
uzun süren araştırmalardan sonra bu makineyi aldım. Kullanım kolaylığı ve istenilen tipte kahve vermesi çok iyi.Herkese tavsiye ediyorum
Avantajlar
barista ustası olmana gerek kalmadan lezzetli kahveler içebilirsin
Dezavantajlar
şuana kadar bir dezavantajını göremedim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips 4300 Serisi EP4346/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips 4300 Serisi EP4346/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Almanya'da yapılan, önde gelen tek dokunuşlu (kahve + süt) tam otomatik espresso makinelerini karşılaştıran müşteri testleri (2018) temel alınmıştır.
70-82°C sıcaklık aralığı temel alınmıştır.
Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.