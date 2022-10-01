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  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

Üretimden kaldırıldı

Philips 4300 SerisiTam otomatik espresso makineleri

EP4346/70

4.8
| (17) İncelemeler | 94% bu ürünü tavsiye ediyor
8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir*
Tüm avantajları görüntüleyin

LatteGo; kolay temizlenebilen süt sistemi

8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

  • 8 İçecek

  • LatteGo süt çözümü

  • Siyah

  • TFT ekran

Latte macchiato dahil 8 farklı kahvenin tadına varın

Latte macchiato dahil 8 farklı kahvenin tadına varın

İçtiğiniz her fincan kahvenin tadına varın. Tam otomatik espresso makineniz sert bir espresso'dan hafif bir cappuccino'ya kadar tüm kahveleri hiç zorluk çıkartmadan hemen hazırlar.

Evde taze demlenmiş ipeksi pürüzsüzlükte cappuccino.

Evde taze demlenmiş ipeksi pürüzsüzlükte cappuccino.

En sevdiğiniz bitki bazlı süt alternatiflerinizle bile ipeksi pürüzsüzlükteki cappuccino'nun tadını çıkarın. Siklonik köpürtme teknolojisi sayesinde LatteGo, doğru miktarda yağ ve protein içeren çeşitli süt ve bitki bazlı alternatifleri mümkün olan en yoğun köpük tabakasına dönüştürür.

Sezgisel ekran ile kahvenizi kolayca seçin

Sezgisel ekran ile kahvenizi kolayca seçin

Kullanımı kolay ekran sayesinde lezzetli bir kahveye ulaşmanız artık çok kolay. Taze çekirdeğinizin yoğunluğunu birkaç adımda dilediğiniz şekilde ayarlayabilir ve istediğiniz kahvenin tadına varabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.8

5 üzerinden

17

İncelemeler

94%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

01/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Mükemmel

Üründen çok memnunum 1,5 aydır kullanıyorum herkese tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips 4300 Serisi EP4346/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips 4300 Serisi EP4346/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

27/01/2022

Türkiye

Türkiye

Son derece kullanışlı bir Tam Oto.Kahve Makinesi

Tek kelime ile süper bir kahve makinesidir diyebilirim...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips 4300 Serisi EP4346/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips 4300 Serisi EP4346/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

23/11/2021

Türkiye

Türkiye

Kullanımı kolay

uzun süren araştırmalardan sonra bu makineyi aldım. Kullanım kolaylığı ve istenilen tipte kahve vermesi çok iyi.Herkese tavsiye ediyorum

Avantajlar

barista ustası olmana gerek kalmadan lezzetli kahveler içebilirsin

Dezavantajlar

şuana kadar bir dezavantajını göremedim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips 4300 Serisi EP4346/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips 4300 Serisi EP4346/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Almanya'da yapılan, önde gelen tek dokunuşlu (kahve + süt) tam otomatik espresso makinelerini karşılaştıran müşteri testleri (2018) temel alınmıştır.

  2. 70-82°C sıcaklık aralığı temel alınmıştır.

  3. Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.