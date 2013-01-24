Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün
8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün
Tam otomatik espresso makineleri
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
İçtiğiniz her fincan kahvenin tadına varın. Tam otomatik espresso makineniz sert bir espresso'dan hafif bir cappuccino'ya kadar tüm kahveleri hiç zorluk çıkartmadan hemen hazırlar.
Kahvenize yumuşacık süt köpüğü ekleyin. LatteGo, yuvarlak köpürtme haznesinde süt ve havayı yüksek hızda karıştırır ve ardından bardağınıza, etrafa sıçratmadan doğru sıcaklıkta ve krema kıvamında bir süt köpüğü katmanı ekler.
Kullanımı kolay ekran sayesinde lezzetli bir kahveye ulaşmanız artık çok kolay. Taze çekirdeğinizin yoğunluğunu birkaç adımda dilediğiniz şekilde ayarlayabilir ve istediğiniz kahvenin tadına varabilirsiniz.
Kahve özelleştirme seçeneğinin kolayca yapılabilen ayarları sayesinde istediğiniz yoğunlukta ve dilediğiniz kadar kahve ve süt miktarıyla kahve yapabilirsiniz.
Su sıcaklığını 90 ve 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında optimum bir denge yakalayan akıllı Aroma Extract sistemi, nefis kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlar.
Dayanıklı seramik öğütücülerimiz 12 adım ile ayarlanabilir. Böylece kahve çekirdeklerinizi ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütebilirsiniz.
Öğütücülerimiz %100 saf seramikten üretilmiştir: Son derece sert ve hassas olan öğütücülerimiz sayesinde en az 20.000 bardak taze, aromatik kahvenin tadını çıkarın.
LatteGo damla tepsisi ve kahve öğütme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Böylece zaman tasarrufu ve hijyenik temizlik sağlayarak size kolaylık sunar.
Makine uyarı verdiğinde filtreyi değiştirerek makinenizde kireç temizleme işlemine gerek kalmadan 5000* bardağa kadar kahve demleyebilir ve temiz, arıtılmış suyun keyfini çıkarabilirsiniz.
Demleme grubu tüm tam otomatik kahve makinelerinde en önemli kısımdır ve düzenli olarak temizlenmelidir. Çıkarılabilir demleme grubu, musluk suyu altında durulanarak tamamen temizlenebilir.
Süt sistemi, damla tepsisi ve kahve öğütme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Böylece zaman tasarrufu ve hijyenik temizlik sağlayarak size kolaylık sunar.
Kişisel tercihlerinizi kaydeden iki kullanıcı profili sayesinde her defasında sevdiğiniz kahveyi için. Ekstra misafir profili sayesinde misafirleriniz sizin tercihlerinizi değiştirmeden diledikleri kahvenin keyfini çıkarabilir.
Menşei
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Özelleştirme
Çeşitlilik
Diğer özellikler
Aksesuarlar
Sürdürülebilirlik
Bazaarvoice_DA_CO_FAM
Servis