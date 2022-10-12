2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
5 İçecek
LatteGo
Gümüş
Dokunmatik ekran
Özel anlarınız için en sevdiğiniz kahvelerin keyfini çıkarın. Tam otomatik espresso makineniz espresso, kahve veya süt bazlı bir tarifi kısa sürede sorunsuz bir şekilde hazırlar ve mükemmel bir sonuç sunar!
Taze çekirdeklerden hazırlanmış kahvenin karşı konulmaz tadına ve aromasına tek dokunuşla ulaşın! Sezgisel dokunmatik ekranımız, en sevdiğiniz kahveyi kolayca seçmenizi sağlar.
My Coffee Choice menüsüyle içeceğinizin sertliğini ve miktarını ayarlayın. Tercihlerinize uyacak üç farklı ayar arasından kolayca seçim yapın.
4.9
5 üzerinden
22
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
yakcinkaya6041
12/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Mükemmel
Çok inceledim. Fiyat performans olarak çok memnun kaldım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3200 Serisi EP3246/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3200 Serisi EP3246/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Freegun
07/05/2022
Türkiye
Ürün beklentilerimi karşıladı.
Fiyat performans açısından alınabilecek en iyi ürünlerden bir tanesi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3200 Serisi EP3246/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3200 Serisi EP3246/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
volitan
15/01/2022
Türkiye
Bir kahve kolik olarak mükemmel ötesi
Philips in kalitesi belli elimde traş makinaları ve projeksiyon cihazı var çok memnunum. Kahveyi çok severim bir arkadaşımın götürdüğü bir ofiste tanıştık kendisiyle kahveyi öğütüp suyu arıtıp kaynatıp sunum yapıyor. Lezzet mükemmel ötesi tebrikler.
Avantajlar
Küçük yer kaplamıyor cafelerde içtiğiniz kahveden daha hoş
Dezavantajlar
Fiyatı
Bu değerlendirme 3200 Serisi EP3246/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Bu değerlendirme 3200 Serisi EP3246/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Almanya'da yapılan, önde gelen tek dokunuşlu (kahve + süt) tam otomatik espresso makinelerini karşılaştıran müşteri testleri (2018) temel alınmıştır.
70-82°C sıcaklık aralığı temel alınmıştır.
Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.
Kutu içeriğine dahil değildir