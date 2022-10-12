Evde filtre kahve ve kapsül kahve makinesi vardı. Latte yapmak için almıştım ancak diğer iki makineyi kaldırdım. Hem çok pratik hem de bu kalitede kahve içince ne diğer makinelerden ne de meşhur kahvecilerden kahve içmek istemiyorsunuz. Biraz bütçe ayırmak gerekse de kapsül kahve ve dışarıda kahve içme masrafımız da ortadan kalktığından 1 sene de parasını çıkarır. Daha önce almalıymışız dedik.