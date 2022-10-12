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  • 5 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 5 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 5 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 5 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 5 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 5 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 5 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 5 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

3200 SerisiTam otomatik espresso makineleri

EP3246/70

4.9
| (22) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
5 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir*
Tüm avantajları görüntüleyin

LatteGo’nun temizliği son derece zahmetsizdir

5 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

  • 5 İçecek

  • LatteGo

  • Gümüş

  • Dokunmatik ekran

Cappucino dahil 5 farklı kahvenin tadına varın

Cappucino dahil 5 farklı kahvenin tadına varın

Özel anlarınız için en sevdiğiniz kahvelerin keyfini çıkarın. Tam otomatik espresso makineniz espresso, kahve veya süt bazlı bir tarifi kısa sürede sorunsuz bir şekilde hazırlar ve mükemmel bir sonuç sunar!

Sezgisel dokunmatik ekran ile kahvenizi kolayca seçin

Sezgisel dokunmatik ekran ile kahvenizi kolayca seçin

Taze çekirdeklerden hazırlanmış kahvenin karşı konulmaz tadına ve aromasına tek dokunuşla ulaşın! Sezgisel dokunmatik ekranımız, en sevdiğiniz kahveyi kolayca seçmenizi sağlar.

My Coffee Choice ile aroma sertliğini ve miktarını ayarlayın

My Coffee Choice ile aroma sertliğini ve miktarını ayarlayın

My Coffee Choice menüsüyle içeceğinizin sertliğini ve miktarını ayarlayın. Tercihlerinize uyacak üç farklı ayar arasından kolayca seçim yapın.

Teknik Özellikler

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Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.9

5 üzerinden

22

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

12/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Mükemmel

Çok inceledim. Fiyat performans olarak çok memnun kaldım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3200 Serisi EP3246/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3200 Serisi EP3246/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

07/05/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün beklentilerimi karşıladı.

Fiyat performans açısından alınabilecek en iyi ürünlerden bir tanesi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3200 Serisi EP3246/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3200 Serisi EP3246/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

15/01/2022

Türkiye

Türkiye

Bir kahve kolik olarak mükemmel ötesi

Philips in kalitesi belli elimde traş makinaları ve projeksiyon cihazı var çok memnunum. Kahveyi çok severim bir arkadaşımın götürdüğü bir ofiste tanıştık kendisiyle kahveyi öğütüp suyu arıtıp kaynatıp sunum yapıyor. Lezzet mükemmel ötesi tebrikler.

Avantajlar

Küçük yer kaplamıyor cafelerde içtiğiniz kahveden daha hoş

Dezavantajlar

Fiyatı

Bu değerlendirme 3200 Serisi EP3246/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

Bu değerlendirme 3200 Serisi EP3246/70 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Almanya'da yapılan, önde gelen tek dokunuşlu (kahve + süt) tam otomatik espresso makinelerini karşılaştıran müşteri testleri (2018) temel alınmıştır.

  2. 70-82°C sıcaklık aralığı temel alınmıştır.

  3. Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.

  4. Kutu içeriğine dahil değildir