Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve

Akıllı demleme sistemimiz sayesinde mükemmel sıcaklıkta, taze çekirdeklerle hazırlayabileceğiniz kahve lezzetinin ve aromasının keyfini çıkarın. Klasik süt köpürtücü ile kolayca yumuşacık cappuccino'lar veya latte macchiato'lar hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün