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  • Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
  • Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
  • Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
  • Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
  • Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
  • Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
  • Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
  • Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
  • Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
  • Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
  • Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
  • Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve

2200 SerisiTam otomatik espresso makineleri

EP2220/10

4.4
| (34) İncelemeler | 86% bu ürünü tavsiye ediyor
Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
Akıllı demleme sistemimiz sayesinde mükemmel sıcaklıkta, taze çekirdeklerle hazırlayabileceğiniz kahve lezzetinin ve aromasının keyfini çıkarın. Klasik süt köpürtücü ile kolayca yumuşacık cappuccino'lar veya latte macchiato'lar hazırlayabilirsiniz.
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Sezgisel dokunmatik ekran sayesinde

Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve

  • 2 içecek

  • Klasik Süt Köpürtücü

  • Mat siyah

  • Dokunmatik ekran

Klasik süt köpürtücü sayesinde enfes süt köpüğü

Klasik süt köpürtücü sayesinde enfes süt köpüğü

Klasik Süt Köpürtücü buhar çıkararak cappuccino'nuz için ipeksi yumuşaklıkta süt köpüğünü kolayca hazırlamanızı sağlar. Ayrıca sadece iki parçadan oluşan Klasik Süt Köpürtücünün temizlenmesi de kolaydır.

Sezgisel dokunmatik ekran ile kahvenizi kolayca seçin

Sezgisel dokunmatik ekran ile kahvenizi kolayca seçin

Taze çekirdeklerden hazırlanmış kahvenin karşı konulmaz tadına ve aromasına tek dokunuşla ulaşın! Sezgisel dokunmatik ekranımız, en sevdiğiniz kahveyi kolayca seçmenizi sağlar.

My Coffee Choice ile aroma sertliğini ve miktarını ayarlayın

My Coffee Choice ile aroma sertliğini ve miktarını ayarlayın

My Coffee Choice menüsüyle içeceğinizin sertliğini ve miktarını ayarlayın. Tercihlerinize uyacak üç farklı ayar arasından kolayca seçim yapın.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.4

5 üzerinden

34

İncelemeler

86%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

13/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Keyifli ve Kolay Kullanım

Makineyi ilk çalıştırdığımda çok sesli olduğunu düşündüm ama düz bir alanda dengeli koyunca ve kullandıkça ilk ısınma+temizleme sesi normal gelmeye başladı. İlk kurulumunun kolay olması, kahvenin yoğunluğunun ve sertliğinin ayarlanabilmesi, günlük temizliğinin kolay yapılabilmesi çok kullanışlı. Espresso, americano ve sütlü kahveleri denedim. Sütlü kahve yapımında süt köpürtme manuel olduğu için isteğinize göre zamanında durdurmanız önemli. Daha iyi olabilirdi diyeceğim tek şey ise damlama haznesinin kapağı metal olsa daha şık dururdu.

Avantajlar

kolay kullanım, taze çekilmiş kahve kullanması

Dezavantajlar

Aqua Clean vb sarf malzemeleri olması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2220/10 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2220/10 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

01/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Her sabah kahvemi hazırlar.

Güne ilk onunla başlarım. En iyi dostum. Uyandığımda bana en lezzetli kahveyi sunan makinem.

Avantajlar

Hızlı pratik sağlam

Dezavantajlar

Aqua filitresi pahalı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2220/10 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2220/10 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

22/02/2022

Türkiye

Türkiye

FİYAT PERFORMANS

MAKİNE VERİLEN PARAYI SONUNA KADAR HAK EDİYOR. ÇOK GÜZEL KAHVE YAPIYOR. GAYET MEMNUNUM

Avantajlar

PRATİK

Dezavantajlar

SESLİ ÇALIŞIYOR.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2220/10 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2220/10 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimi temel alınmıştır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.

  2. 70-82°C sıcaklık aralığı temel alınmıştır.

  3. kutu içeriğine dahil değildir