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Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
Akıllı demleme sistemimiz sayesinde mükemmel sıcaklıkta, taze çekirdeklerle hazırlayabileceğiniz kahve lezzetinin ve aromasının keyfini çıkarın. Klasik süt köpürtücü ile kolayca yumuşacık cappuccino'lar veya latte macchiato'lar hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
Akıllı demleme sistemimiz sayesinde mükemmel sıcaklıkta, taze çekirdeklerle hazırlayabileceğiniz kahve lezzetinin ve aromasının keyfini çıkarın. Klasik süt köpürtücü ile kolayca yumuşacık cappuccino'lar veya latte macchiato'lar hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
Akıllı demleme sistemimiz sayesinde mükemmel sıcaklıkta, taze çekirdeklerle hazırlayabileceğiniz kahve lezzetinin ve aromasının keyfini çıkarın. Klasik süt köpürtücü ile kolayca yumuşacık cappuccino'lar veya latte macchiato'lar hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taze çekirdeklerle kolayca hazırlanmış 2 bardak lezzetli kahve
Akıllı demleme sistemimiz sayesinde mükemmel sıcaklıkta, taze çekirdeklerle hazırlayabileceğiniz kahve lezzetinin ve aromasının keyfini çıkarın. Klasik süt köpürtücü ile kolayca yumuşacık cappuccino'lar veya latte macchiato'lar hazırlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün