Alalı iki ay kadar oldu. Evde gerçek expresso lezzeti için kesinlikle tavsiye ediyorum. Makinede herşey kolaylık üzere kurulu. Kendi kendini temizlemesi, kirli su ve posa alanı, su haznesi vs herşey yerli yerinde. Süt köpürtme çok hızlı. Anında yüksek sıcaklığa ulaşıp kaynamaya başlıyor süt. Ancak tabiki kullandığınız sütün miktarı arttıkça ısınma biraz daha zorlaşıyor. Bu bence normal. Başka akıllı özellikleri de var. Bu fiyata kesinlikle alınır. Tek yapmanız gereken doğru kahve çekirdeğini seçmek. bu da bir kahve sever için oldukça keyif veren güzel bir süreç.