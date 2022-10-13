2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 içecek
Klasik Süt Köpürtücü
Mat siyah
Dokunmatik ekran
Klasik Süt Köpürtücü buhar çıkararak cappuccino'nuz için ipeksi yumuşaklıkta süt köpüğünü kolayca hazırlamanızı sağlar. Ayrıca sadece iki parçadan oluşan Klasik Süt Köpürtücünün temizlenmesi de kolaydır.
Taze çekirdeklerden hazırlanmış kahvenin karşı konulmaz tadına ve aromasına tek dokunuşla ulaşın! Sezgisel dokunmatik ekranımız, en sevdiğiniz kahveyi kolayca seçmenizi sağlar.
My Coffee Choice menüsüyle içeceğinizin sertliğini ve miktarını ayarlayın. Tercihlerinize uyacak üç farklı ayar arasından kolayca seçim yapın.
4.4
5 üzerinden
34
İncelemeler
86%
bu ürünü tavsiye ediyor
Ciyyann
13/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Keyifli ve Kolay Kullanım
Makineyi ilk çalıştırdığımda çok sesli olduğunu düşündüm ama düz bir alanda dengeli koyunca ve kullandıkça ilk ısınma+temizleme sesi normal gelmeye başladı. İlk kurulumunun kolay olması, kahvenin yoğunluğunun ve sertliğinin ayarlanabilmesi, günlük temizliğinin kolay yapılabilmesi çok kullanışlı. Espresso, americano ve sütlü kahveleri denedim. Sütlü kahve yapımında süt köpürtme manuel olduğu için isteğinize göre zamanında durdurmanız önemli. Daha iyi olabilirdi diyeceğim tek şey ise damlama haznesinin kapağı metal olsa daha şık dururdu.
Avantajlar
kolay kullanım, taze çekilmiş kahve kullanması
Dezavantajlar
Aqua Clean vb sarf malzemeleri olması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2220/10 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2220/10 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
mozbilgic
01/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Her sabah kahvemi hazırlar.
Güne ilk onunla başlarım. En iyi dostum. Uyandığımda bana en lezzetli kahveyi sunan makinem.
Avantajlar
Hızlı pratik sağlam
Dezavantajlar
Aqua filitresi pahalı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2220/10 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2220/10 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
EYUBOGLU
22/02/2022
Türkiye
FİYAT PERFORMANS
MAKİNE VERİLEN PARAYI SONUNA KADAR HAK EDİYOR. ÇOK GÜZEL KAHVE YAPIYOR. GAYET MEMNUNUM
Avantajlar
PRATİK
Dezavantajlar
SESLİ ÇALIŞIYOR.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2220/10 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2220/10 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimi temel alınmıştır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.
70-82°C sıcaklık aralığı temel alınmıştır.
kutu içeriğine dahil değildir