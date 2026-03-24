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5000 Serisi Kule Tipi Vantilatör
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CX5535/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
CX5535_00_UM_EU_ TR
Tümü (9)
Philips Vantilatörümün sesi çok yüksek
Philips Kule Tipi Vantilatörümü açamıyorum/kapatamıyorum
Philips Kule Tipi Vantilatörümden gelen hava akımı zayıf
Philips Kule Tipi Vantilatör aniden kapanıyor
Philips Vantilatörüm salınım yaparken alışılmadık bir ses çıkarıyor
Philips Vantilatörümden çok az aroma yayılıyor veya hiç yayılmıyor
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