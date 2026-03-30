2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
CX5535/00
Fan hava akışı 2230 m3/sa
Uzaktan kumanda
105 cm ince tasarım
Aroma difüzyonu için uygun
Hava çıkışımız geniş ve yüksek olacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece maksimum kapsama sağlayarak hızla tüm odayı soğutabilir. 60° salınım özelliğiyle vantilatör istediğiniz her yere ulaşıp tüm odanın serin ve konforlu olmasını mümkün kılar.
İster hafif bir esinti ister şiddetli bir rüzgar tercih ediyor olun, üç hız ayarıyla fanınızın performansını tamamen ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Üç çok yönlü modu (Normal, Doğal Rüzgar, Sessiz Uyku) sayesinde tercihlerinize uygun mükemmel modu seçebilir ve konforu tamamen özelleştirebilirsiniz.
28 dB'lik gürültü seviyesiyle bu vantilatör, en düşük hız ayarındayken bir fısıltıdan bile daha sessizdir. Çalışırken, okurken ve uyurken dikkat dağıtıcı faktörlerden uzak, serinbir ortamın keyfini çıkarın.
Yorumlar
(1) Ürünün satın alımına esansiyel yağlar dahil değildir.
(2) IEC 60704-2-7:2020 baz alınarak ortalama gürültü seviyesi.