Güçlü ve sessiz serinlik

Minimum ses ve enerji kullanımı ile güçlü soğutma deneyiminin keyfini çıkarın. Yüksek performans için tasarlanan bu kule tipi vantilatör, tüm odayı hızla soğutur. Dilerseniz aromaterapi özelliği ile en sevdiğiniz kokuları odanın her köşesine yayabilirsiniz.