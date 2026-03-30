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Tüm seriler

  • Güçlü ve sessiz serinlik
  • Güçlü ve sessiz serinlik
  • Güçlü ve sessiz serinlik
  • Güçlü ve sessiz serinlik
  • Güçlü ve sessiz serinlik
  • Güçlü ve sessiz serinlik
  • Güçlü ve sessiz serinlik
  • Güçlü ve sessiz serinlik
  • Güçlü ve sessiz serinlik
  • Güçlü ve sessiz serinlik
  • Güçlü ve sessiz serinlik
  • Güçlü ve sessiz serinlik
  • Güçlü ve sessiz serinlik
  • Güçlü ve sessiz serinlik

5000 SerisiKule Tipi Vantilatör

CX5535/00

Güçlü ve sessiz serinlik
Minimum ses ve enerji kullanımı ile güçlü soğutma deneyiminin keyfini çıkarın. Yüksek performans için tasarlanan bu kule tipi vantilatör, tüm odayı hızla soğutur. Dilerseniz aromaterapi özelliği ile en sevdiğiniz kokuları odanın her köşesine yayabilirsiniz.
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Performans, kalite ve konfor

Güçlü ve sessiz serinlik

  • Fan hava akışı 2230 m3/sa

  • Uzaktan kumanda

  • 105 cm ince tasarım

  • Aroma difüzyonu için uygun

Geniş kapsamlı hava akışı, rahatlatıcı bir serinlik sunar

Geniş kapsamlı hava akışı, rahatlatıcı bir serinlik sunar

Hava çıkışımız geniş ve yüksek olacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece maksimum kapsama sağlayarak hızla tüm odayı soğutabilir. 60° salınım özelliğiyle vantilatör istediğiniz her yere ulaşıp tüm odanın serin ve konforlu olmasını mümkün kılar.

Her ihtiyacınız için bir mod

Her ihtiyacınız için bir mod

İster hafif bir esinti ister şiddetli bir rüzgar tercih ediyor olun, üç hız ayarıyla fanınızın performansını tamamen ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Üç çok yönlü modu (Normal, Doğal Rüzgar, Sessiz Uyku) sayesinde tercihlerinize uygun mükemmel modu seçebilir ve konforu tamamen özelleştirebilirsiniz.

28 dB seviyede ultra sessiz soğutma

28 dB seviyede ultra sessiz soğutma

28 dB'lik gürültü seviyesiyle bu vantilatör, en düşük hız ayarındayken bir fısıltıdan bile daha sessizdir. Çalışırken, okurken ve uyurken dikkat dağıtıcı faktörlerden uzak, serinbir ortamın keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. (1) Ürünün satın alımına esansiyel yağlar dahil değildir.

  2. (2) IEC 60704-2-7:2020 baz alınarak ortalama gürültü seviyesi.