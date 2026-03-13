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5000 Serisi Akıllı Kule Tipi Seramik Isıtıcı
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CX5120/11
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Philips Isıtıcımın sıcaklığı diğer termometrelerden farklı
Philips Isıtıcım beklenmedik şekilde çalışmıyor
Philips Isıtıcım prize takıldıktan sonra çalışmıyor
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