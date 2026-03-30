2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
CX5120/11
2 saniyede hızlı ısıtma
Sıcaklık göstergesi
Enerji tasarrufu için yapay zeka
Air+ Uygulamasına bağlanır
2000 W'a kadar ayarlanabilir gücü sayesinde yalnızca 2 saniye içerisinde hızlıca ısınır ve sıcak hava sağlar. 20 m²'ye kadar olan yaşam alanlarını hızlı ve verimli şekilde ısıtır.
Geniş ve net sıcaklık göstergesi sayesinde ayarlarınızı kolayca takip edin ve dilediğiniz sıcaklığı hassas şekilde ayarlayın. Ekran ışığı kapatılabilir yapısıyla gece kullanımında ekstra konfor sunar.
Dünyanın ilk yapay zekâ destekli elektrikli ısıtıcısı, Eco AI Teknolojisi ile konforunuzdan ödün vermeden enerji tüketimini optimize eder. Oda sıcaklığını, kullanım alışkanlıklarınızı ve ortam koşullarını analiz ederek ısıtma performansını akıllıca yönetir ve sıradan fanlı ısıtıcılara kıyasla %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar.
Ödüller
Yorumlar
(1) Yapay zeka destekli Auto Plus moduyla bu cihaz, aynı cihazın manuel kontrolüyle karşılaştırıldığında %50 kWh'e kadar, yalnızca sıcaklık kontrolüyle karşılaştırıldığında ise %25 kWh'e kadar tasarruf sağlayabilir. Tasarruf miktarı hava durumuna, coğrafi konuma, oda düzenine ve kullanım şekline göre değişiklik gösterir.
(2) Cihaz, oda sıcaklığını daha doğru bir şekilde yansıtmak üzere güncellenmiştir. Ancak cihazda gösterilen sıcaklık, oda sıcaklığından biraz farklı olabilir. Cihaz, ısıtıcının çevresindeki sıcaklığı gösterir.
(3) IEC 60704-2-2'ye göre 1. hızdayken gürültü seviyesi