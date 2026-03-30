(1) Yapay zeka destekli Auto Plus moduyla bu cihaz, aynı cihazın manuel kontrolüyle karşılaştırıldığında %50 kWh'e kadar, yalnızca sıcaklık kontrolüyle karşılaştırıldığında ise %25 kWh'e kadar tasarruf sağlayabilir. Tasarruf miktarı hava durumuna, coğrafi konuma, oda düzenine ve kullanım şekline göre değişiklik gösterir.