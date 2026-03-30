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  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
  • Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği

5000 SerisiAkıllı Kule Tipi Seramik Isıtıcı

CX5120/11

1 ödül

Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği
Güçlü ısıtma ve kolay sıcaklık kontrolünün keyfini çıkarın. 2000 W'ye kadar ayarlanabilir güç ile 2 saniyede hızlı ısıtma, enerji tasarrufu için Eco AI Teknolojisi, uygulama bağlantısı ve gelişmiş güvenlik özellikleri içerir.
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Sıradan fan ısıtıcılara kıyasla %50'ye varan enerji tasarrufu (1)

Güçlü ısıtma, optimum enerji verimliliği

  • 2 saniyede hızlı ısıtma

  • Sıcaklık göstergesi

  • Enerji tasarrufu için yapay zeka

  • Air+ Uygulamasına bağlanır

2 saniyede sıcaklık, gün boyu konfor.

2 saniyede sıcaklık, gün boyu konfor.

2000 W'a kadar ayarlanabilir gücü sayesinde yalnızca 2 saniye içerisinde hızlıca ısınır ve sıcak hava sağlar. 20 m²'ye kadar olan yaşam alanlarını hızlı ve verimli şekilde ısıtır.

Sıcaklığı kolayca kontrol edin.

Sıcaklığı kolayca kontrol edin.

Geniş ve net sıcaklık göstergesi sayesinde ayarlarınızı kolayca takip edin ve dilediğiniz sıcaklığı hassas şekilde ayarlayın. Ekran ışığı kapatılabilir yapısıyla gece kullanımında ekstra konfor sunar.

Eco AI ile %50'ye varan enerji tasarrufu¹

Eco AI ile %50'ye varan enerji tasarrufu¹

Dünyanın ilk yapay zekâ destekli elektrikli ısıtıcısı, Eco AI Teknolojisi ile konforunuzdan ödün vermeden enerji tüketimini optimize eder. Oda sıcaklığını, kullanım alışkanlıklarınızı ve ortam koşullarını analiz ederek ısıtma performansını akıllıca yönetir ve sıradan fanlı ısıtıcılara kıyasla %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Feragatnameler

  1. (1) Yapay zeka destekli Auto Plus moduyla bu cihaz, aynı cihazın manuel kontrolüyle karşılaştırıldığında %50 kWh'e kadar, yalnızca sıcaklık kontrolüyle karşılaştırıldığında ise %25 kWh'e kadar tasarruf sağlayabilir. Tasarruf miktarı hava durumuna, coğrafi konuma, oda düzenine ve kullanım şekline göre değişiklik gösterir.

  2. (2) Cihaz, oda sıcaklığını daha doğru bir şekilde yansıtmak üzere güncellenmiştir. Ancak cihazda gösterilen sıcaklık, oda sıcaklığından biraz farklı olabilir. Cihaz, ısıtıcının çevresindeki sıcaklığı gösterir.

  3. (3) IEC 60704-2-2'ye göre 1. hızdayken gürültü seviyesi