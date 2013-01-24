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Göğüs pompası diyaframını hareket ettirmek için.
Tutma yeri aşağı ve yukarı hareket ettirildiğinde emiş gücü oluşur. Tutma yerindeki basıncı değiştirerek emiş gücünü kontrol edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göğüs pompası diyaframını hareket ettirmek için.
Tutma yeri aşağı ve yukarı hareket ettirildiğinde emiş gücü oluşur. Tutma yerindeki basıncı değiştirerek emiş gücünü kontrol edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Göğüs pompası diyaframını hareket ettirmek için.
Tutma yeri aşağı ve yukarı hareket ettirildiğinde emiş gücü oluşur. Tutma yerindeki basıncı değiştirerek emiş gücünü kontrol edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göğüs pompası diyaframını hareket ettirmek için.
Tutma yeri aşağı ve yukarı hareket ettirildiğinde emiş gücü oluşur. Tutma yerindeki basıncı değiştirerek emiş gücünü kontrol edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Göğüs pompası için Tutma yeri
Philips Online Mağaza fiyatı
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