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Lumea IPL 7000 Series IPL Tüy alma cihazı
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BRI921/00
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Philips Lumea aparatımda neden cam yok?
Bir Philips Lumea uygulamasından önce neden tüyleri almam gerekiyor?
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Philips Lumea'm ışık atımı yapmıyor
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Philips Lumea'mın pili çok çabuk tükeniyor
Philips Lumea uygulama sırasında yanık kokusu çıkarıyor
Philips Lumea'mdaki ışıklar yanıp sönüyor
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