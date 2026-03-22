2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
5 manuel yoğunluk ayarı
Cilt tonu sensörü
Alt bacak uygulaması 8 dakika
Kablolu kullanım
Satin Compact kalem düzeltici
Rahat bir deneyim için 5 yoğunluk ayarı arasından seçim yapın. Cilt Tonu Sensörü, cildinizin IPL uygulaması için çok koyu olan bölgelerine uygulama yapmanızı engeller.
Kolay erişim ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlayan ekstra uzun kablo sayesinde kullanımı kolaydır.
Hassas bölgelerde bile nazik kullanım için farklı vücut ve yüz başlıkları hızlı ve hassas bir şekilde çalışır. Yüz aparatında hassas uygulama için entegre bir ışık filtresi bulunur.
Ödüller
4.1
5 üzerinden
220
İncelemeler
81%
bu ürünü tavsiye ediyor
Piyer
22/03/2026
Türkiye
Lumea
Muhteşem! Kendime yaptığım en mantıklı alışverişsin
Avantajlar
Pratik acısız zahmetsiz etkili
Dezavantajlar
Bikini bölgesinde her bölgeye atış yapamaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır
Kvck
03/03/2026
Türkiye
Ürün anlatılıdığı kadar var
İki aydır kullanıyorum ilk 1 ay her haftalıklarım artık iki hafta birkullaıyoruö çoğu tüy döküldü artık jilet ve afda yapmıyorum çıkan tek tük tüy de rahatsız etmiyor bilinç bölgesi vekoltuk altı en hızlı etki gösteren yerler oldu kullanmaya devam edeceğim a
Avantajlar
Sürekli yapabilmek
Dezavantajlar
Şarjlı olmaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır
Zehrtaş
25/12/2025
Türkiye
Mükemmel bir ürün çok mutluyum
Ben 20 yaşında pcos olan bir genç kızım ve tüylerimle gerçekten baş edemiyorum tüylerimi aldırdığımda da çok ciddi bir alerji deri kalkması kabarıklık yaşıyordum neyse bir lazer belki size yazayım dedim fakat fiyatlar çok çok yüksek ve açıkçası güvenilir de değildi sonra bunu almaya karar verdim bir arkadaşımın tavsiyesiyle koltuk altıma şu an üçüncü seansını gerçekleştirdim ve sıfır tüy bıyık bölgem de bir kere yaptım ve hala daha neredeyse çıkmadı kol ve bacaklarım koltuk altıma göre biraz daha yavaş ilerliyor özel bölgede de çok fazla acı yaşayacağımı düşünerek geç başladım ama ikinci seanstayım gerçekten gözle görülür çok ciddi bir azalma var kalınlıklarında bile incelme var tüylerin ben normalde ağda yaptigimda bir hafta içinde geri çıkardı jilet zaten ertesi gün de çıkıyordu ama şu an şoktayım gerçekten çok büyük bir konfor lütfen alın aldırın gereksiz yere güzellik merkezlerine para döküp pişman olmaya gerek yok ayriyeten her zaman elinizin altında tekrar bir tür çoğalması yaşadığınızda yine aynı şekilde kendinize uygulayıp sorunu çözebilirsiniz ben çok memnunum herkese de tavsiye ediyorum
Avantajlar
Etkisinin gözle görülür bir şekilde hızlıca olması
Dezavantajlar
Seri atış olmaması çok büyük bir dezavantaj aşırı derecede vakit alıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır
12 uygulamadan sonra alt bacaklardaki tüylerde ortalama %82 azalma
Uygulama planı takip edildiğinde. Alt bacaklar, bikini bölgesi, koltuk altı ve yüzde kullanım için hesaplanmıştır. Lamba ömrü, Philips'in dünya genelinde 2 yıllık garantisini uzatmaz
BRI921 kutu içeriği, SC1997 IPL cihazı ve HP8368 Kalem tüy düzelticisinden oluşmaktadır.