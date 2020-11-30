ÜCRETSİZ Lumea Uygulaması ile kişisel eğitmeniniz parmaklarınızın ucunda

Lumea Uygulaması ücretsiz indirilebilir ve size özel, benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir IPL deneyimi sunar. Lumea cihazınızdan en iyi şekilde yararlandığınızdan, ayrıca uzun süreli sonuçlar almak için cihazı doğru bir şekilde kullandığınızdan emin olmanızı sağlayan, size özel bir kişisel eğitmendir. Uygulama, cihazı her kullanımınızda ipuçları ve öneriler sunarak her bir vücut bölgeniz için kişiselleştirilmiş bir uygulama planı oluşturmanıza yardımcı olur. Tüm bildirimleri veya hatırlatıcıları aldığınızdan emin olmak için uygulamayı düzenli olarak kontrol etmeniz yeterlidir.