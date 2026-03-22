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  • 1,5 yıl boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın*
  • 1,5 yıl boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın*
  • 1,5 yıl boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın*
  • 1,5 yıl boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın*
  • 1,5 yıl boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın*
  • 1,5 yıl boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın*
  • 1,5 yıl boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın*
  • 1,5 yıl boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın*
  • 1,5 yıl boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın*
  • 1,5 yıl boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın*
  • 1,5 yıl boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın*

Lumea IPL 7000 SeriesIPL Tüy alma cihazı

BRI921/00

4.1
| (220) İncelemeler | 81% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

1,5 yıl boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın*
Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. BRI921 kutu içeriği, SC1997 IPL cihazı ve HP8368 Kalem tüy düzelticisinden oluşmaktadır.
Tüm avantajları görüntüleyin

3 uygulamadan sonra tüylerde en az %85'e kadar azalma**

1,5 yıl boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın*

  • 5 manuel yoğunluk ayarı

  • Cilt tonu sensörü

  • Alt bacak uygulaması 8 dakika

  • Kablolu kullanım

  • Satin Compact kalem düzeltici

Cilt Tonu Sensörü ve 5 Yoğunluk Ayarı

Cilt Tonu Sensörü ve 5 Yoğunluk Ayarı

Rahat bir deneyim için 5 yoğunluk ayarı arasından seçim yapın. Cilt Tonu Sensörü, cildinizin IPL uygulaması için çok koyu olan bölgelerine uygulama yapmanızı engeller.

Ekstra uzun kablo ile uygulama sırasında daha fazla esneklik

Ekstra uzun kablo ile uygulama sırasında daha fazla esneklik

Kolay erişim ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlayan ekstra uzun kablo sayesinde kullanımı kolaydır.

Yüz ve vücut için 2 aparatlı, eksiksiz çözüm

Yüz ve vücut için 2 aparatlı, eksiksiz çözüm

Hassas bölgelerde bile nazik kullanım için farklı vücut ve yüz başlıkları hızlı ve hassas bir şekilde çalışır. Yüz aparatında hassas uygulama için entegre bir ışık filtresi bulunur.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image AWARD-612375

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.1

5 üzerinden

220

İncelemeler

81%

bu ürünü tavsiye ediyor

22/03/2026

Türkiye

Türkiye

Lumea

Muhteşem! Kendime yaptığım en mantıklı alışverişsin

Avantajlar

Pratik acısız zahmetsiz etkili

Dezavantajlar

Bikini bölgesinde her bölgeye atış yapamaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

03/03/2026

Türkiye

Türkiye

Ürün anlatılıdığı kadar var

İki aydır kullanıyorum ilk 1 ay her haftalıklarım artık iki hafta birkullaıyoruö çoğu tüy döküldü artık jilet ve afda yapmıyorum çıkan tek tük tüy de rahatsız etmiyor bilinç bölgesi vekoltuk altı en hızlı etki gösteren yerler oldu kullanmaya devam edeceğim a

Avantajlar

Sürekli yapabilmek

Dezavantajlar

Şarjlı olmaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

25/12/2025

Türkiye

Türkiye

Mükemmel bir ürün çok mutluyum

Ben 20 yaşında pcos olan bir genç kızım ve tüylerimle gerçekten baş edemiyorum tüylerimi aldırdığımda da çok ciddi bir alerji deri kalkması kabarıklık yaşıyordum neyse bir lazer belki size yazayım dedim fakat fiyatlar çok çok yüksek ve açıkçası güvenilir de değildi sonra bunu almaya karar verdim bir arkadaşımın tavsiyesiyle koltuk altıma şu an üçüncü seansını gerçekleştirdim ve sıfır tüy bıyık bölgem de bir kere yaptım ve hala daha neredeyse çıkmadı kol ve bacaklarım koltuk altıma göre biraz daha yavaş ilerliyor özel bölgede de çok fazla acı yaşayacağımı düşünerek geç başladım ama ikinci seanstayım gerçekten gözle görülür çok ciddi bir azalma var kalınlıklarında bile incelme var tüylerin ben normalde ağda yaptigimda bir hafta içinde geri çıkardı jilet zaten ertesi gün de çıkıyordu ama şu an şoktayım gerçekten çok büyük bir konfor lütfen alın aldırın gereksiz yere güzellik merkezlerine para döküp pişman olmaya gerek yok ayriyeten her zaman elinizin altında tekrar bir tür çoğalması yaşadığınızda yine aynı şekilde kendinize uygulayıp sorunu çözebilirsiniz ben çok memnunum herkese de tavsiye ediyorum

Avantajlar

Etkisinin gözle görülür bir şekilde hızlıca olması

Dezavantajlar

Seri atış olmaması çok büyük bir dezavantaj aşırı derecede vakit alıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 12 uygulamadan sonra alt bacaklardaki tüylerde ortalama %82 azalma

  2. Uygulama planı takip edildiğinde. Alt bacaklar, bikini bölgesi, koltuk altı ve yüzde kullanım için hesaplanmıştır. Lamba ömrü, Philips'in dünya genelinde 2 yıllık garantisini uzatmaz

  3. BRI921 kutu içeriği, SC1997 IPL cihazı ve HP8368 Kalem tüy düzelticisinden oluşmaktadır.