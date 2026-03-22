Ben 20 yaşında pcos olan bir genç kızım ve tüylerimle gerçekten baş edemiyorum tüylerimi aldırdığımda da çok ciddi bir alerji deri kalkması kabarıklık yaşıyordum neyse bir lazer belki size yazayım dedim fakat fiyatlar çok çok yüksek ve açıkçası güvenilir de değildi sonra bunu almaya karar verdim bir arkadaşımın tavsiyesiyle koltuk altıma şu an üçüncü seansını gerçekleştirdim ve sıfır tüy bıyık bölgem de bir kere yaptım ve hala daha neredeyse çıkmadı kol ve bacaklarım koltuk altıma göre biraz daha yavaş ilerliyor özel bölgede de çok fazla acı yaşayacağımı düşünerek geç başladım ama ikinci seanstayım gerçekten gözle görülür çok ciddi bir azalma var kalınlıklarında bile incelme var tüylerin ben normalde ağda yaptigimda bir hafta içinde geri çıkardı jilet zaten ertesi gün de çıkıyordu ama şu an şoktayım gerçekten çok büyük bir konfor lütfen alın aldırın gereksiz yere güzellik merkezlerine para döküp pişman olmaya gerek yok ayriyeten her zaman elinizin altında tekrar bir tür çoğalması yaşadığınızda yine aynı şekilde kendinize uygulayıp sorunu çözebilirsiniz ben çok memnunum herkese de tavsiye ediyorum