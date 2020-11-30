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    Lumea Advanced

    IPL - Tüy alma cihazı

    BRI921/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • En az 3 ay boyunca tüylerden arınmış bir cilt* En az 3 ay boyunca tüylerden arınmış bir cilt* En az 3 ay boyunca tüylerden arınmış bir cilt*
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      Lumea Advanced IPL - Tüy alma cihazı

      BRI921/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      En az 3 ay boyunca tüylerden arınmış bir cilt*

      Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 2.199,99 TL

      Lumea Advanced IPL - Tüy alma cihazı

      En az 3 ay boyunca tüylerden arınmış bir cilt*

      Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      En az 3 ay boyunca tüylerden arınmış bir cilt*

      Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 2.199,99 TL

      Lumea Advanced IPL - Tüy alma cihazı

      En az 3 ay boyunca tüylerden arınmış bir cilt*

      Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Lumea Advanced

        Lumea Advanced

        IPL - Tüy alma cihazı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        En az 3 ay boyunca tüylerden arınmış bir cilt*

        3 uygulamadan sonra tüylerde en az %85'e kadar azalma**

        • Vücut ve yüz için
        • Cilt tonu sensörüyle
        • Alt bacak uygulaması 15 dakika
        • + Satin Compact kalem düzeltici
        Dermatologlarla birlikte geliştirilen, evde kullanıma yönelik uzman IPL teknolojisi

        Dermatologlarla birlikte geliştirilen, evde kullanıma yönelik uzman IPL teknolojisi

        IPL, (Intense Pulsed Light) Yoğunlaştırılmış Atışlı Işık anlamına gelir. Philips Lumea, tüy köküne hassas ışık atışları uygulayarak kökü bir dinlenme aşamasına geçirir. Sonuç olarak, vücudunuzda uzayan tüylerin miktarı zaman geçtikçe azalır. Uygulamanın tekrarlanması cildinizi tüylerden arındırarak pürüzsüz ve yumuşak hale getirir. Tüylerin yeniden uzamasını önlemenizi sağlayan bu işlemin uygulanması, hassas bölgelerde bile güvenlidir. Philips Lumea, evinizin rahatlığında kolay ve etkili kullanım için klinik olarak test edilmiş ve dermatologlarla birlikte geliştirilmiştir.

        Kanıtlanmış güvenli ve etkili uygulama

        Kanıtlanmış güvenli ve etkili uygulama

        Tarafsız araştırmalar, yalnızca 3 uygulama gibi kısa bir sürede tüylerde en az %85 azalma olduğunu göstermektedir**. İlk 4 uygulama 2 haftada bir yapılmalıdır. Daha sonra istediğiniz sonuçları görmeye başlarsınız. Bu sonuçları görmeye devam etmek için 4 haftada bir rötuş uygulaması yapın. 8 rötuş uygulamasından sonra en az 3 ay boyunca* tüylerden arınmış cildin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu resmi büyütmek için lütfen bu sayfanın üst kısmında yer alan görüntü galerisindeki görüntüye tıklayın.

        Birçok tüy ve cilt tipine uygundur

        Birçok tüy ve cilt tipine uygundur

        Philips Lumea Prestige, birçok tüy ve cilt tipinde etkili, kolay ve güvenli bir şekilde çalışır. Çok beyaz ile esmer cilt tonları arasında ve doğal koyu sarı, kahverengi, siyah tüylerde etki gösterir. Diğer IPL tabanlı uygulamalar gibi, Philips Lumea da beyaz/gri, açık sarı veya kızıl tüylerde ve çok koyu renkli ciltlerde kullanıma uygun değildir. Bunun nedeni tüy rengi pigmenti ve cilt tonu pigmenti arasında yüksek kontrast gerekmesidir.

        Entegre cilt tonu sensörü

        Entegre cilt tonu sensörü

        Entegre cilt tonu sensörü, her seansın başında ve zaman zaman seans sırasında uygulama yapılan cildin tonunu kontrol eder. Bu ürünün kullanılamayacağı kadar koyu bir cilt tonu algılarsa ışık atımı uygulamayı otomatik olarak durdurur.

        Hassas bölgelerde bile güvenli ve etkili

        Hassas bölgelerde bile güvenli ve etkili

        Yüzünüzdeki (dudak üstü, çene ve favoriler) ve bacaklar, kol altı, bikini bölgesi, karın ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenle kullanın.

        Hızlı uygulama için geniş pencere alanı

        Hızlı uygulama için geniş pencere alanı

        Bacak gibi geniş bölgelerde hızlı uygulama için geniş uygulama penceresi.

        Yüzde ekstra güvenlik için hassas bölge başlığı

        Yüzde ekstra güvenlik için hassas bölge başlığı

        Ek entegre ışık filtresiyle dudağın üzerindeki bölgede, çenede, yanaklarda bulunan yüz tüylerinde ve diğer hassas bölgelerde güvenli bir şekilde kullanılabilir.

        ÜCRETSİZ Lumea Uygulaması ile kişisel eğitmeniniz parmaklarınızın ucunda

        ÜCRETSİZ Lumea Uygulaması ile kişisel eğitmeniniz parmaklarınızın ucunda

        Lumea Uygulaması ücretsiz indirilebilir ve size özel, benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir IPL deneyimi sunar. Lumea cihazınızdan en iyi şekilde yararlandığınızdan, ayrıca uzun süreli sonuçlar almak için cihazı doğru bir şekilde kullandığınızdan emin olmanızı sağlayan, size özel bir kişisel eğitmendir. Uygulama, cihazı her kullanımınızda ipuçları ve öneriler sunarak her bir vücut bölgeniz için kişiselleştirilmiş bir uygulama planı oluşturmanıza yardımcı olur. Tüm bildirimleri veya hatırlatıcıları aldığınızdan emin olmak için uygulamayı düzenli olarak kontrol etmeniz yeterlidir.

        Satin Compact kalem düzeltici içeren Özel Güzellik Seti

        Satin Compact kalem düzeltici içeren Özel Güzellik Seti

        Philips'in yeni çanta boy düzelticisi ile yüzünüzdeki en ince tüylerden bile hızlı ve kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Application areas

          Body areas
          • Bikini bölgesi
          • Koltuk altları
          • Kollar
          • Bacaklar
          • Karın
          Face areas
          • Çene
          • Favoriler
          • Dudak üstü

        • Başlıklar

          Yüz aparatı (2 cm2)
          Göz altında kullanım için

        • Attachments

          Vücut başlığı(4cm2)
          Boyun altında kullanım için

        • Items included

          Instructions for use
          Kullanım kılavuzu
          Storage
          Kese
          Adapter
          24 V / 1500 mA

        • Dahil olanlar

          Aksesuar
          Temizleme bezi

        • Power

          Voltage
          100-240 V

        • Güç

          Kablolu kullanım
          Evet

        • Safety and adjustable settings

          Integrated UV filter
          Cildi UV ışınlarına karşı korur
          5 light energy settings
          Cilt tipinize göre ayarlanabilir
          Integrated safety system
          İstenmeyen atışları önler
          Skin Tone sensor
          Cilt tonunuzu algılar

        • Service

          Warranty
          Dünya çapında 2 yıl garanti

        • Uygulama süresi

          Bikini bölgesi
          4 dk
          Alt bacak
          15 dk.

        • Application time

          Armpit
          2,5 dk
          Face areas
          2 dk

        • Application mode

          Slide and Flash
          Kolay hareket etmek için
          Corded / cordless use
          Kablolu
          Stamp and Flash
          Kıvrımlı bölgelerde uygulama için

        • Kalem düzeltici

          Aksesuarlar
          • Kaş tarağı
          • Temizleme fırçası
          Kullanım kolaylığı
          Kompakt tutma yeri
          Güç
          AAA pil

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            • Ortalama sonuç: Bacaklarda %71 tüy azaltma (12 tam uygulamadan sonra, Hollanda ve Avusturya'daki 48 kadın ile yapılan tarafsız çalışma sonucu)
            • * Bacaklarda test edilmiştir, 45 kadının %67'sinde %85 veya üzeri sonuçlar alınmıştır.
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