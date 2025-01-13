Şimdiye kadar farklı markaların saç düzleştiricilerini kullandım ama boşuna paramı verdiğimi anladım ta ki dün Philips saç düzleştiricisi elime ulaşana kadar, mükemmel bir tasarım, renk uyumu ve tabi ki performans. 30 saniyede ısınma, devamlı kullandığın ayarı kaydetme ve her seferinde ayar yapmak durumunda kalmıyorsun, plaklar diğer saç düzleştiriciler gibi asla parmaklarınızı yakmıyor. Ben en son en çok önemli olan konu ise saçlarım ince telli olduğu için düzleştiriciye bir tutam saç alınca 2 plaka arası boşluk kalıyordu ama bu şahane bir ürün yok bir ürün, plakalar tam alıyor saçlarınızı ve mesela 5 defa düzleştireceğime 2 defa geçiyorum, zamanda da tasarruf, düşünenler kesinlikle alsınlar pişman olmazlar, en yenisi ve en pahalısı olmasına rağmen inanın kalite ve fiyat açısından sizi daha uzun zaman götüreceği için daha avantajlı bir alış veriş oldu en azından benim için. Kesinlikle parasını hak eden bir ürün, çok araştırmama rağmen bundan sonra tek adres Philips her ürün için.