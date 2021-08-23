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Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
Güzel, sağlıklı görünen ve elektriksiz tarzlar için dengeli sıcaklıkla daha az ısı hasarı ve UV etkisini azaltma amaçlı mineral iyonlarına sahip ThermoShield teknolojisiyle saçlarınızı koruyun ve şekillendirin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
Güzel, sağlıklı görünen ve elektriksiz tarzlar için dengeli sıcaklıkla daha az ısı hasarı ve UV etkisini azaltma amaçlı mineral iyonlarına sahip ThermoShield teknolojisiyle saçlarınızı koruyun ve şekillendirin. Tüm faydaları görün
Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
Güzel, sağlıklı görünen ve elektriksiz tarzlar için dengeli sıcaklıkla daha az ısı hasarı ve UV etkisini azaltma amaçlı mineral iyonlarına sahip ThermoShield teknolojisiyle saçlarınızı koruyun ve şekillendirin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
Güzel, sağlıklı görünen ve elektriksiz tarzlar için dengeli sıcaklıkla daha az ısı hasarı ve UV etkisini azaltma amaçlı mineral iyonlarına sahip ThermoShield teknolojisiyle saçlarınızı koruyun ve şekillendirin. Tüm faydaları görün
Düzleştirici
Toplam:
ThermoShield teknolojisi, saçlarınızı daha az ısı hasarıyla şekillendirmenize olanak verir. Sensörü sıcaklığı düzenleyerek saçınızın kökten uca eşit olarak hak ettiği mükemmel şekli almasını sağlar.
Mineral iyonları UV ışınlarının olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı olur, saç yüzeyinin gördüğü hasarı azaltır. Daha az UV hasarı, saçın pürüzsüz olmasını ve kolay şekil almasını sağlar.
Düz plakalar düzleştiricinin saçınızda rahatça kaymasını sağlar, böylece şekillendirmeye daha az, aynı mükemmel sonucun keyfini çıkarmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saça bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç; yumuşak, canlı ve parlak saçlar.
Her harekette hassas kayma için %35 daha pürüzsüz hareketli plakalar. Gelişmiş hareketli seramik plakalar, saç üzerindeki basıncı ayarlamak için hareket eder. Bu, iyi bir şekillendirme performansı için saça uygulanan ısının ve basıncın eşit olmasını sağlar.
Düzleştirici, hızlı ve zahmetsiz bir şekillendirme için argan yağı katkılı seramik plakalara sahiptir. Bu plakalar saçınızda kayarak saçlarınızın ipeksi bir görünüm ve yumuşaklık kazanmasını sağlar.
Zarif ve şık düz saçlardan çabasız görünümlü gündelik dalgalara veya dikkat çekici buklelere kadar her şeyi yapabilirsiniz. Bugün hangisini seçeceksiniz?
120°C ila 230°C'lik sıcaklık aralığında seçim yaparak uzun süre kalıcı sonuçlar sağlarken saçınızın zarar görme riskini de en aza indirin.
105 mm uzunluğundaki plakalar saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kolay ve daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.
Sıcaklık ekranı ile LED ekranın benzersiz kombinasyonu size hassas sıcaklık kontrolü sağlar.
Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır. Şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığını deneyimleyebilirsiniz.
Hızla ısınan düzleştirici, 30 saniye içinde kullanıma hazırdır.
Tek bir düğmeye dokunarak hızlı düzleştirme için önceden ayarlanmış 210°C sıcaklığı seçebilirsiniz.
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