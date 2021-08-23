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    7000 Series

    Düzleştirici

    BHS732/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin * Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin * Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
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      7000 Series Düzleştirici

      BHS732/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *

      Güzel, sağlıklı görünen ve elektriksiz tarzlar için dengeli sıcaklıkla daha az ısı hasarı ve UV etkisini azaltma amaçlı mineral iyonlarına sahip ThermoShield teknolojisiyle saçlarınızı koruyun ve şekillendirin. Tüm faydaları görün

      7000 Series Düzleştirici

      Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *

      Güzel, sağlıklı görünen ve elektriksiz tarzlar için dengeli sıcaklıkla daha az ısı hasarı ve UV etkisini azaltma amaçlı mineral iyonlarına sahip ThermoShield teknolojisiyle saçlarınızı koruyun ve şekillendirin. Tüm faydaları görün

      Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *

      Güzel, sağlıklı görünen ve elektriksiz tarzlar için dengeli sıcaklıkla daha az ısı hasarı ve UV etkisini azaltma amaçlı mineral iyonlarına sahip ThermoShield teknolojisiyle saçlarınızı koruyun ve şekillendirin. Tüm faydaları görün

      7000 Series Düzleştirici

      Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *

      Güzel, sağlıklı görünen ve elektriksiz tarzlar için dengeli sıcaklıkla daha az ısı hasarı ve UV etkisini azaltma amaçlı mineral iyonlarına sahip ThermoShield teknolojisiyle saçlarınızı koruyun ve şekillendirin. Tüm faydaları görün

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        7000 Series

        7000 Series

        Düzleştirici

        Toplam:

        Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *

        ThermoShield teknolojisi ve mineral iyonları ile

        • ThermoShield teknolojisi
        • Mineral iyonik bakım
        • %50 daha hızlı düzleştirme
        • Isıya dayanıklı rulo kılıf
        Daha az ısı hasarı için ThermoShield teknolojisi

        Daha az ısı hasarı için ThermoShield teknolojisi

        ThermoShield teknolojisi, saçlarınızı daha az ısı hasarıyla şekillendirmenize olanak verir. Sensörü sıcaklığı düzenleyerek saçınızın kökten uca eşit olarak hak ettiği mükemmel şekli almasını sağlar.

        Mineral iyonları UV hasarını azaltır

        Mineral iyonları UV hasarını azaltır

        Mineral iyonları UV ışınlarının olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı olur, saç yüzeyinin gördüğü hasarı azaltır. Daha az UV hasarı, saçın pürüzsüz olmasını ve kolay şekil almasını sağlar.

        %50 daha hızlı düzleştirme**

        %50 daha hızlı düzleştirme**

        Düz plakalar düzleştiricinin saçınızda rahatça kaymasını sağlar, böylece şekillendirmeye daha az, aynı mükemmel sonucun keyfini çıkarmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saça bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç; yumuşak, canlı ve parlak saçlar.

        Hassas şekillendirme için %35*** daha pürüzsüz hareketli plakalar

        Hassas şekillendirme için %35*** daha pürüzsüz hareketli plakalar

        Her harekette hassas kayma için %35 daha pürüzsüz hareketli plakalar. Gelişmiş hareketli seramik plakalar, saç üzerindeki basıncı ayarlamak için hareket eder. Bu, iyi bir şekillendirme performansı için saça uygulanan ısının ve basıncın eşit olmasını sağlar.

        İpeksi saçlar için argan yağı katkılı seramik plakalar

        İpeksi saçlar için argan yağı katkılı seramik plakalar

        Düzleştirici, hızlı ve zahmetsiz bir şekillendirme için argan yağı katkılı seramik plakalara sahiptir. Bu plakalar saçınızda kayarak saçlarınızın ipeksi bir görünüm ve yumuşaklık kazanmasını sağlar.

        Çeşitli stiller için düzleştirme veya kıvırma

        Çeşitli stiller için düzleştirme veya kıvırma

        Zarif ve şık düz saçlardan çabasız görünümlü gündelik dalgalara veya dikkat çekici buklelere kadar her şeyi yapabilirsiniz. Bugün hangisini seçeceksiniz?

        120°C ila 230°C'lik sıcaklık aralığı

        120°C ila 230°C'lik sıcaklık aralığı

        120°C ila 230°C'lik sıcaklık aralığında seçim yaparak uzun süre kalıcı sonuçlar sağlarken saçınızın zarar görme riskini de en aza indirin.

        Hızlı ve kolay düzleştirme için 105 mm uzunluğunda plakalar

        Hızlı ve kolay düzleştirme için 105 mm uzunluğunda plakalar

        105 mm uzunluğundaki plakalar saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kolay ve daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.

        Kolay okunan yenilikçi sıcaklık ekranı

        Kolay okunan yenilikçi sıcaklık ekranı

        Sıcaklık ekranı ile LED ekranın benzersiz kombinasyonu size hassas sıcaklık kontrolü sağlar.

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır. Şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığını deneyimleyebilirsiniz.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Hızla ısınan düzleştirici, 30 saniye içinde kullanıma hazırdır.

        Hızlı sıcaklık ayarı için stil düğmesi

        Tek bir düğmeye dokunarak hızlı düzleştirme için önceden ayarlanmış 210°C sıcaklığı seçebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Şekillendirme sıcaklığı
          120°C - 230°C
          Isı ayarları
          12
          Sıcaklık kontrolü tipi
          • Sıcaklık tekerleği
          • LED gösterge
          Plaka boyutu
          25 x 105 mm
          Otomatik kapanma
          Evet, 30 dakika sonra
          Isınma süresi
          30 sn
          Gerilim
          110-240  volt
          Kordon uzunluğu
          2 m
          Ön ayar modu sıcaklığı
          210°C

        • Özellikler

          Plaka malzemesi
          Argan yağı katkılı Seramik
          Asma halkası
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet
          Plaka kilidi
          Evet
          Kullanıma hazır gösterge ışığı
          Evet

        • Bakım teknolojileri

          Hareketli plakalar
          Evet

        • Tasarım

          Renk
          Metalik Deniz Mavisi

        • Aksesuarlar

          Isıya dayanıklı rulo kılıf
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        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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            • 180°C ısıda kullanıldığında, HP8361 ile 210°C'de elde edilenle aynı şekillendirme sonucu elde edilmiştir
            • **HP8361 ile karşılaştırıldığında
            • *HP8361 ile karşılaştırıldığında
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