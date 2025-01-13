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  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
  • Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *

7000 Serisi Saç DüzleştiriciDüzleştirici

BHS732/00

4.8
| (54) İncelemeler | 94% bu ürünü tavsiye ediyor
Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *
Güzel, sağlıklı görünen ve elektriksiz tarzlar için dengeli sıcaklıkla daha az ısı hasarı ve UV etkisini azaltma amaçlı mineral iyonlarına sahip ThermoShield teknolojisiyle saçlarınızı koruyun ve şekillendirin.
Tüm avantajları görüntüleyin

ThermoShield teknolojisi ve mineral iyonları ile

Daha az ısı hasarıyla saçlarınızı koruyun ve şekillendirin *

  • ThermoShield teknolojisi

  • Mineral iyonik bakım

  • %50 daha hızlı düzleştirme

  • Isıya dayanıklı rulo kılıf

Daha az ısı hasarı için ThermoShield teknolojisi

ThermoShield teknolojisi, saçlarınızı daha az ısı hasarıyla şekillendirmenize olanak verir. Sensörü sıcaklığı düzenleyerek saçınızın kökten uca eşit olarak hak ettiği mükemmel şekli almasını sağlar.

Mineral iyonları UV hasarını azaltır

Mineral iyonları UV hasarını azaltır

Mineral iyonları UV ışınlarının olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı olur, saç yüzeyinin gördüğü hasarı azaltır. Daha az UV hasarı, saçın pürüzsüz olmasını ve kolay şekil almasını sağlar.

120°C ila 230°C'lik sıcaklık aralığı

120°C ila 230°C'lik sıcaklık aralığında seçim yaparak uzun süre kalıcı sonuçlar sağlarken saçınızın zarar görme riskini de en aza indirin.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.8

5 üzerinden

54

İncelemeler

94%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

13/01/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

İnanilmaz

Super urun super kalite saclarimda gozle gorulur canlilik ve parlaklir var. İyi ki varsin philips

Avantajlar

Saci besliyor hizli sekil veriyor sekil hemen bozulmuyor kalici

Dezavantajlar

Pahali

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00 Düzleştirici için yapılmıştır

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

Ürünün açılıp kapanması harika

Çok hızlı ısınıyor. Açılıp kapanmada ince bir kilit sistemi var. Eski saç düzleştiricim de iyi bir marka olmasına rağmen. Philips gerçekten tek kelime ile harika. Alın aldırın

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00 Düzleştirici için yapılmıştır

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

Kaliteli

Her zamanki philips kalitesi. Bir ürün alacağım zaman ilk işim philipse bakmak oluyor. Fişe taktığında bir dakiyaya ısınıyor. Saçlarım çok kalın ama iki kere yaptım mı dümdüz oluyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi Saç Düzleştirici BHS520/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi Saç Düzleştirici BHS520/00 Düzleştirici için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 180°C ısıda kullanıldığında, HP8361 ile 210°C'de elde edilenle aynı şekillendirme sonucu elde edilmiştir

  2. HP8361 ile karşılaştırıldığında

  3. HP8361 ile karşılaştırıldığında