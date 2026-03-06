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BHH880/00 Düzleştirici Tarak Düzleştirici Tarak
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BHH880/00
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Tümü (5)
Philips saç şekillendiricim asbestos içeriyor mu?
Bukle yapmak veya düzleştirmek saçıma zarar verir mi?
Kullanımdan sonra kabloyu Philips Şekillendiricimin etrafına sarabilir miyim?
Philips Isıtmalı Düzleştirme Fırçamı nasıl kullanırım?
Philips Saç Şekillendiricimi nasıl temizleyebilirim?
Saçım Philips Isıtmalı Düzleştirme Fırçama dolaşıyor
Philips Isıtmalı Düzleştirme Fırçamın kaplaması soyuluyor
Philips Saç Şekillendiricim açılmıyor
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