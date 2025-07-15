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  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
  • Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı

Body Groomer 5000 SeriesTriple Protect tıraş sistemi ile

BG5475/15

4
| (20) İncelemeler
Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı
Cildinizin rahatlığından ödün vermeden hassas bölgeler de dahil olmak üzere vücudunuzun her yanında yakın ve pürüzsüz bir tıraş deneyimi yaşayın. Çok yönlü düzeltme için 3 uzunluk ayarı vardır ve sırt bölgesi için katlanabilir başlık da ulaşılması zor alanlarda yardımcı olur.
Tüm avantajları görüntüleyin
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Dünyanın en çok tercih edilen erkek elektrikli bakım markası1

Tüm vücutta temiz ve cilt dostu sonuçlar için

Cildinize zarar vermeyen, tüm vücut bakımı

  • Triple Protect tıraş sistemi

  • Ciltte pürüzsüz sonuçlar

  • Sırt bölgesi için katlanabilir başlık

  • Çift yönlü düzeltme tarakları

  • Duşta %100 güvenli

Patentli kesme teknolojisi cildinize zarar vermez

Patentli kesme teknolojisi cildinize zarar vermez

Triple Protect tıraş sistemi, daha fazla cilt rahatlığı için inci uçlara ve ciltte zahmetsiz kayma için elmas şekilli deliklere sahiptir; koruyucu ise cilt tahrişini önemli ölçüde en aza indirir.

0,2 mm uzunlukta pürüzsüz, yakın tıraş

0,2 mm uzunlukta pürüzsüz, yakın tıraş

0,2 mm uzunluğunda tıraş sağlayan kesme teknolojimiz, ihtiyacınız olan yakın ve hassas bakım deneyimini sunar. Pürüzsüz ve eşit bir cilt yüzeyi sağlamak için kusursuz bir şekilde çalışan elmas şekilli tıraş folyomuz, cildinizin yumuşak ve yenilenmiş hissetmesini sağlar.

Ulaşılması zor alanlara daha fazla erişim için

Ulaşılması zor alanlara daha fazla erişim için

Yeni tasarlanan katlanabilir sırt aparatımız gelişmiş ergonomik bir deneyim sunar ve tüm vücutta ulaşılabilirliği önemli ölçüde artırır. Tutma yeri, her taraftan rahat tıraş için çeşitli ayarlara sahiptir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

20

İncelemeler

15/07/2025

Türkiye

Türkiye

hemen alınması gereken bir ürün

hemen alınması gereken çok kullanışlı bir ürün, keşke daha önce alsaydım

Avantajlar

kullanışlı

Dezavantajlar

pil göstergesi sayısal olsa daha iyi olur

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Vücut Bakım 5000 Serisi BG5021/16 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Vücut Bakım 5000 Serisi BG5021/16 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır

17/12/2021

Türkiye

Türkiye

Harika ürün!

Şarjı çok uzun süre gidiyor, bıçağının keskinliğinde hiçbir değişim olmadı bir yılı aşkın süredir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/13 Showerproof groin and body trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/13 Showerproof groin and body trimmer için yapılmıştır

05/07/2021

Türkiye

Türkiye

GÜZEL

TAVSİYEDİR güzel ürün kullanışlı ve pratik kaçırmayın

Avantajlar

PRATİK

Dezavantajlar

YOK

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket. 

  1. Hızlı şarj seçeneği, bir düzeltme işlemi için yeterli gücü sağlar

  2. Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir.