2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
BG5475/15
Triple Protect tıraş sistemi
Ciltte pürüzsüz sonuçlar
Sırt bölgesi için katlanabilir başlık
Çift yönlü düzeltme tarakları
Duşta %100 güvenli
Triple Protect tıraş sistemi, daha fazla cilt rahatlığı için inci uçlara ve ciltte zahmetsiz kayma için elmas şekilli deliklere sahiptir; koruyucu ise cilt tahrişini önemli ölçüde en aza indirir.
0,2 mm uzunluğunda tıraş sağlayan kesme teknolojimiz, ihtiyacınız olan yakın ve hassas bakım deneyimini sunar. Pürüzsüz ve eşit bir cilt yüzeyi sağlamak için kusursuz bir şekilde çalışan elmas şekilli tıraş folyomuz, cildinizin yumuşak ve yenilenmiş hissetmesini sağlar.
Yeni tasarlanan katlanabilir sırt aparatımız gelişmiş ergonomik bir deneyim sunar ve tüm vücutta ulaşılabilirliği önemli ölçüde artırır. Tutma yeri, her taraftan rahat tıraş için çeşitli ayarlara sahiptir.
4.0
5 üzerinden
20
İncelemeler
a.delpiero
15/07/2025
Türkiye
hemen alınması gereken bir ürün
hemen alınması gereken çok kullanışlı bir ürün, keşke daha önce alsaydım
Avantajlar
kullanışlı
Dezavantajlar
pil göstergesi sayısal olsa daha iyi olur
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Vücut Bakım 5000 Serisi BG5021/16 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Vücut Bakım 5000 Serisi BG5021/16 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır
Mutlu Müşteri
17/12/2021
Türkiye
Harika ürün!
Şarjı çok uzun süre gidiyor, bıçağının keskinliğinde hiçbir değişim olmadı bir yılı aşkın süredir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/13 Showerproof groin and body trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/13 Showerproof groin and body trimmer için yapılmıştır
frogprince
05/07/2021
Türkiye
GÜZEL
TAVSİYEDİR güzel ürün kullanışlı ve pratik kaçırmayın
Avantajlar
PRATİK
Dezavantajlar
YOK
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket.
Hızlı şarj seçeneği, bir düzeltme işlemi için yeterli gücü sağlar
Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir.