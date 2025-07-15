Merhaba, BG5020/15 ürünümüz ile ilgili değerlendirmeniz için teşekkür ederiz. Konuyla ilgili ürün aksesuar ve sarf malzemelerine https://www.phaksesuar.com/arama?q=BG5020 linkinden ulaşabilirsiniz. Philips kişisel bakım ürünleri ile ilgili 0850 222 7 445 numaralı tüketici danışma merkezimiz ve 0549 833 36 76 numaralı WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz. Her konuda size destek olmaktan mutluluk duyarız. Aşağıdaki sosyal medya kanallarımızdan da bize ulaşabilirsiniz. www.facebook.com/PhilipsTurkiye https://twitter.com/PhilipsTurkiye https://www.instagram.com/philipsturkiye https://www.instagram.com/philipsevurunleriturkiye https://www.facebook.com/philipsevurunleriturkiye