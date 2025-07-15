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  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli

Vücut Bakım 5000 SerisiDuşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi

BG5021/16

4
| (20) İncelemeler
Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
Philips Vücut Bakım 5000 Serisi, sırt gibi ulaşılması zor bölgelerde bile cilt konforundan ödün vermeden kolayca tıraş olabilmeniz için tasarlanmıştır. Cilt hatlarıyla uyumlu 2D teknolojisine sahip cilt dostu tıraş makinesiyle tıraş olabilir ya da 2, 3, 5 ya da 7 mm'lik tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin
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Dünyanın en çok tercih edilen erkek elektrikli bakım markası1

Cilt koruma teknolojisine sahip 2D vücut hatlarını algılama

Eksiksiz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli

  • 5 takılıp çıkarılabilir tarak (2-3-5-7 mm)

  • Vücut hatlarına uyum sağlayan 2D tıraş makinesi

  • 61 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj

  • Sırt aparatı

  • 5 yıla kadar Garanti

Tek ürünle tam vücut bakımı

Tek ürünle tam vücut bakımı

Artık tek bir aletle tüm vücudunuza güvenle bakım yapabilirsiniz. Tüm vücutta kullanılabilen, erkeklere yönelik Philips vücut bakım seti, 4 farklı uzunluk ayarıyla sırt, omuz, göğüs ve karın bölgesi, koltuk altı, kollar, kasık bölgesi ve bacaklarda temiz ve eşit sonuçlar almanızı sağlar.

Ulaşılması zor yerler için sırt aparatı

Ulaşılması zor yerler için sırt aparatı

Sırtınızdaki tüyleri rahatça alın. Bu aparat, sırtınıza rahatça bakım yapmanız için özel olarak tasarlanmıştır.

Hassas cildinizde güvenli ve rahat tıraş

Hassas cildinizde güvenli ve rahat tıraş

Tıraş başlığı, cildinizi kesiklerden ve çiziklerden korumak için patentli, yuvarlak uçlara ve hipoalerjenik folyoya sahiptir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

20

İncelemeler

15/07/2025

Türkiye

Türkiye

hemen alınması gereken bir ürün

hemen alınması gereken çok kullanışlı bir ürün, keşke daha önce alsaydım

Avantajlar

kullanışlı

Dezavantajlar

pil göstergesi sayısal olsa daha iyi olur

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Vücut Bakım 5000 Serisi BG5021/16 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Vücut Bakım 5000 Serisi BG5021/16 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır

17/12/2021

Türkiye

Türkiye

Harika ürün!

Şarjı çok uzun süre gidiyor, bıçağının keskinliğinde hiçbir değişim olmadı bir yılı aşkın süredir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/13 Showerproof groin and body trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/13 Showerproof groin and body trimmer için yapılmıştır

05/07/2021

Türkiye

Türkiye

GÜZEL

TAVSİYEDİR güzel ürün kullanışlı ve pratik kaçırmayın

Avantajlar

PRATİK

Dezavantajlar

YOK

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket. 

  1. Garanti, 2 yıllık standart dünya çapında garantiye ek olarak, satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde cihazın kaydedilmesiyle birlikte verilen 3 yıllık ekstra garantiyle birlikte 5 yıla kadar kapsam sunar.