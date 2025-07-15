2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
BG5021/16
5 takılıp çıkarılabilir tarak (2-3-5-7 mm)
Vücut hatlarına uyum sağlayan 2D tıraş makinesi
61 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
Sırt aparatı
5 yıla kadar Garanti
Artık tek bir aletle tüm vücudunuza güvenle bakım yapabilirsiniz. Tüm vücutta kullanılabilen, erkeklere yönelik Philips vücut bakım seti, 4 farklı uzunluk ayarıyla sırt, omuz, göğüs ve karın bölgesi, koltuk altı, kollar, kasık bölgesi ve bacaklarda temiz ve eşit sonuçlar almanızı sağlar.
Sırtınızdaki tüyleri rahatça alın. Bu aparat, sırtınıza rahatça bakım yapmanız için özel olarak tasarlanmıştır.
Tıraş başlığı, cildinizi kesiklerden ve çiziklerden korumak için patentli, yuvarlak uçlara ve hipoalerjenik folyoya sahiptir.
4.0
5 üzerinden
20
İncelemeler
a.delpiero
15/07/2025
Türkiye
hemen alınması gereken bir ürün
hemen alınması gereken çok kullanışlı bir ürün, keşke daha önce alsaydım
Avantajlar
kullanışlı
Dezavantajlar
pil göstergesi sayısal olsa daha iyi olur
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Vücut Bakım 5000 Serisi BG5021/16 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Vücut Bakım 5000 Serisi BG5021/16 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır
Mutlu Müşteri
17/12/2021
Türkiye
Harika ürün!
Şarjı çok uzun süre gidiyor, bıçağının keskinliğinde hiçbir değişim olmadı bir yılı aşkın süredir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/13 Showerproof groin and body trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/13 Showerproof groin and body trimmer için yapılmıştır
frogprince
05/07/2021
Türkiye
GÜZEL
TAVSİYEDİR güzel ürün kullanışlı ve pratik kaçırmayın
Avantajlar
PRATİK
Dezavantajlar
YOK
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket.
Garanti, 2 yıllık standart dünya çapında garantiye ek olarak, satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde cihazın kaydedilmesiyle birlikte verilen 3 yıllık ekstra garantiyle birlikte 5 yıla kadar kapsam sunar.