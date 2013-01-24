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Pürüzsüz tam vücut tıraşı
5000 Serisi, cilt rahatlığından taviz vermeden tüylerinizi kolayca alabilmeniz için tasarlanmıştır. İster göğüste, ister sırt gibi ulaşması zor bölgelerde, cilt dostu tıraş makinesini kullanabilir veya 3, 5 ya da 7 mm'lik tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tam vücut tıraşı
5000 Serisi, cilt rahatlığından taviz vermeden tüylerinizi kolayca alabilmeniz için tasarlanmıştır. İster göğüste, ister sırt gibi ulaşması zor bölgelerde, cilt dostu tıraş makinesini kullanabilir veya 3, 5 ya da 7 mm'lik tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Pürüzsüz tam vücut tıraşı
5000 Serisi, cilt rahatlığından taviz vermeden tüylerinizi kolayca alabilmeniz için tasarlanmıştır. İster göğüste, ister sırt gibi ulaşması zor bölgelerde, cilt dostu tıraş makinesini kullanabilir veya 3, 5 ya da 7 mm'lik tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tam vücut tıraşı
5000 Serisi, cilt rahatlığından taviz vermeden tüylerinizi kolayca alabilmeniz için tasarlanmıştır. İster göğüste, ister sırt gibi ulaşması zor bölgelerde, cilt dostu tıraş makinesini kullanabilir veya 3, 5 ya da 7 mm'lik tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Duşta kullanılabilir vücut bakım seti
Philips Online Mağaza fiyatı
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Koltuk altı, göğüs ve karın bölgesi, sırt ve omuzlar, kasık bölgesi ve bacaklarda güvenli ve rahat kullanım için tasarlanmıştır. Cilt dostu tıraş başlığı ile birden fazla araç kullanmadan veya keskin kenarları cildinize temas ettirmeden farklı uzunluktaki kılları yakalayıp kesebilirsiniz.
Tıraş başlığı, patentli yuvarlatılmış uçlara ve tıraş sırasında cildinizi korumak için hipoalerjenik folyoya sahiptir. Çift yönlü düzelticiler uzun tüyleri keserken, folyo başlık ise daha yakın bir tıraş sağlar.
Farklı uzunluktaki vücut kılları için 3 tarak dahildir. Kılları 3 mm, 5 mm veya 7 mm sabit uzunluk ayarlarında düzeltmek için tarakları tıraş sistemine takın. Daha yakın bir sonuç için tıraş sistemini taraklar olmadan kullanabilirsiniz. Daha kalın tüyler için sabit taraklarla ön düzeltme yapılması önerilir.
Sırtınızdaki tüyleri rahatça alın. Bu aparat, sırtınıza rahatça bakım yapmanız için özel olarak tasarlanmıştır.
Tüm vücutta kullanım için yüksek güçlü lityum iyon pili 1 saatlik şarjla 60 dakika boyunca kablosuz kullanabilirsiniz. Pil ışığı; güç durumunu, pilin zayıf veya dolu olduğunu belirtir.
Duşta veya duş dışında rahat ve mükemmel sonuç sağlar. Vücut bakım setinin suya tamamen dayanıklı olması sayesinde işiniz bittiğinde ürünü durulayarak temizleyebilirsiniz. Daha uzun tüyler için kuruyken daha iyi performans sunar.
Kauçuk tutma yeri; duşta veya duş dışında ıslak kullanım sırasında bile daha iyi kontrol sağlamak için tasarlanmıştır.
Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur ve yağlanmaları gerekmez.
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