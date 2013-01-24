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    Bodygroom series 5000

    Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

    BG5020/15
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Pürüzsüz tam vücut tıraşı Pürüzsüz tam vücut tıraşı Pürüzsüz tam vücut tıraşı
      -{discount-value}

      Bodygroom series 5000 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

      BG5020/15
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Pürüzsüz tam vücut tıraşı

      5000 Serisi, cilt rahatlığından taviz vermeden tüylerinizi kolayca alabilmeniz için tasarlanmıştır. İster göğüste, ister sırt gibi ulaşması zor bölgelerde, cilt dostu tıraş makinesini kullanabilir veya 3, 5 ya da 7 mm'lik tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Bodygroom series 5000 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

      Pürüzsüz tam vücut tıraşı

      5000 Serisi, cilt rahatlığından taviz vermeden tüylerinizi kolayca alabilmeniz için tasarlanmıştır. İster göğüste, ister sırt gibi ulaşması zor bölgelerde, cilt dostu tıraş makinesini kullanabilir veya 3, 5 ya da 7 mm'lik tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Pürüzsüz tam vücut tıraşı

      5000 Serisi, cilt rahatlığından taviz vermeden tüylerinizi kolayca alabilmeniz için tasarlanmıştır. İster göğüste, ister sırt gibi ulaşması zor bölgelerde, cilt dostu tıraş makinesini kullanabilir veya 3, 5 ya da 7 mm'lik tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Bodygroom series 5000 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

      Pürüzsüz tam vücut tıraşı

      5000 Serisi, cilt rahatlığından taviz vermeden tüylerinizi kolayca alabilmeniz için tasarlanmıştır. İster göğüste, ister sırt gibi ulaşması zor bölgelerde, cilt dostu tıraş makinesini kullanabilir veya 3, 5 ya da 7 mm'lik tarağı kullanarak düzeltme yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Bodygroom series 5000

        Bodygroom series 5000

        Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Pürüzsüz tam vücut tıraşı

        Ulaşması zor yerler için ekstra uzun sırt aparatı

        • Cilt dostu tıraş başlığı
        • 3 çıkarılabilir tarak, 3, 5, 7 mm
        • 60 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
        • Arka bölge aparatı
        Tüm vücut bölgelerini güvenle düzeltme ve tıraş etme

        Tüm vücut bölgelerini güvenle düzeltme ve tıraş etme

        Koltuk altı, göğüs ve karın bölgesi, sırt ve omuzlar, kasık bölgesi ve bacaklarda güvenli ve rahat kullanım için tasarlanmıştır. Cilt dostu tıraş başlığı ile birden fazla araç kullanmadan veya keskin kenarları cildinize temas ettirmeden farklı uzunluktaki kılları yakalayıp kesebilirsiniz.

        Cilt rahatlığı için yuvarlak uçlar ve hipoalerjenik folyo

        Cilt rahatlığı için yuvarlak uçlar ve hipoalerjenik folyo

        Tıraş başlığı, patentli yuvarlatılmış uçlara ve tıraş sırasında cildinizi korumak için hipoalerjenik folyoya sahiptir. Çift yönlü düzelticiler uzun tüyleri keserken, folyo başlık ise daha yakın bir tıraş sağlar.

        Doğal düzeltme için 3 tarak içerir (3, 5, 7 mm)

        Doğal düzeltme için 3 tarak içerir (3, 5, 7 mm)

        Farklı uzunluktaki vücut kılları için 3 tarak dahildir. Kılları 3 mm, 5 mm veya 7 mm sabit uzunluk ayarlarında düzeltmek için tarakları tıraş sistemine takın. Daha yakın bir sonuç için tıraş sistemini taraklar olmadan kullanabilirsiniz. Daha kalın tüyler için sabit taraklarla ön düzeltme yapılması önerilir.

        Ekstra uzun tutma yeri ile sırtınıza daha kolay ulaşabilirsiniz

        Ekstra uzun tutma yeri ile sırtınıza daha kolay ulaşabilirsiniz

        Sırtınızdaki tüyleri rahatça alın. Bu aparat, sırtınıza rahatça bakım yapmanız için özel olarak tasarlanmıştır.

        1 saat şarjla 60 dakika kablosuz kullanım

        1 saat şarjla 60 dakika kablosuz kullanım

        Tüm vücutta kullanım için yüksek güçlü lityum iyon pili 1 saatlik şarjla 60 dakika boyunca kablosuz kullanabilirsiniz. Pil ışığı; güç durumunu, pilin zayıf veya dolu olduğunu belirtir.

        Kolay temizleme ve duşta veya duş dışında kullanım

        Kolay temizleme ve duşta veya duş dışında kullanım

        Duşta veya duş dışında rahat ve mükemmel sonuç sağlar. Vücut bakım setinin suya tamamen dayanıklı olması sayesinde işiniz bittiğinde ürünü durulayarak temizleyebilirsiniz. Daha uzun tüyler için kuruyken daha iyi performans sunar.

        Maksimum kontrol için ergonomik kavrama

        Maksimum kontrol için ergonomik kavrama

        Kauçuk tutma yeri; duşta veya duş dışında ıslak kullanım sırasında bile daha iyi kontrol sağlamak için tasarlanmıştır.

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur ve yağlanmaları gerekmez.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Kesici genişliği
          32  mm
          Tıraş ünitesi
          İki ön düzelticili folyo
          Cilt rahatlığı
          • Cilt rahatlığı sistemi
          • Hassas bölgelerde konfor

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Uzunluk ayarı sayısı
          3 sabit uzunluk ayarı

        • Aksesuarlar

          Tarak
          3 vücut tarağı (3, 5, 7 mm)
          Sırt için tutma aparatı
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Çalışma süresi
          60 dakika
          Şarj
          1 saat tam şarj

        • Kullanım kolaylığı

          Islak ve Kuru
          • Tamamen yıkanabilir
          • Duşta kullanılabilir ve kolay temizlenir
          Güvenli uzunluk ayarları
          Evet
          Çalışma
          Kablosuz kullanım
          Bakım gerektirmez
          Yağlamak gerekmez

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

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        • Tarak
          -{discount-value}

          Tarak

          CP0870/01

          Philips Online Mağaza fiyatı

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