Doğal düzeltme için 3 tarak içerir (3, 5, 7 mm)

Farklı uzunluktaki vücut kılları için 3 tarak dahildir. Kılları 3 mm, 5 mm veya 7 mm sabit uzunluk ayarlarında düzeltmek için tarakları tıraş sistemine takın. Daha yakın bir sonuç için tıraş sistemini taraklar olmadan kullanabilirsiniz. Daha kalın tüyler için sabit taraklarla ön düzeltme yapılması önerilir.