ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
  • Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı

Body Groomer 3000 SeriesTriple Protect tıraş sistemi ile

BG3480/15

4.1
| (181) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor
Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı
Vücut bakım işlemlerini zahmetsizce yapın ve cildinizin daha rahat etmesini sağlayın. Triple Protect tıraş sistemi, hassas bölgelerde bile yakın ve pürüzsüz bir tıraş sağlarken, 2 veya 3 mm tarak başlığı belirgin, düzeltilmiş bir görünüm sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Dünyanın en çok tercih edilen erkek elektrikli bakım markası1

Yakın ve rahat sonuçlar için

Zahmetsiz ve pürüzsüz vücut bakımı

  • Triple Protect tıraş sistemi

  • Ciltte pürüzsüz sonuçlar

  • Çift yönlü düzeltme tarakları

  • Duşta %100 güvenli

Patentli kesme teknolojisi cildinize zarar vermez

Patentli kesme teknolojisi cildinize zarar vermez

Triple Protect tıraş sistemi, daha fazla cilt rahatlığı için inci uçlara ve ciltte zahmetsiz kayma için elmas şekilli deliklere sahiptir; koruyucu ise cilt tahrişini önemli ölçüde en aza indirir.

0,2 mm uzunlukta pürüzsüz, yakın tıraş

0,2 mm uzunlukta pürüzsüz, yakın tıraş

0,2 mm uzunluğunda tıraş sağlayan kesme teknolojimiz, ihtiyacınız olan yakın ve hassas bakım deneyimini sunar. Pürüzsüz ve eşit bir cilt yüzeyi sağlamak için kusursuz bir şekilde çalışan elmas şekilli tıraş folyomuz, cildinizin yumuşak ve yenilenmiş hissetmesini sağlar.

Kılları istediğiniz yönde düzeltmek için takılıp çıkarılabilir taraklar

Kılları istediğiniz yönde düzeltmek için takılıp çıkarılabilir taraklar

Şekillendirme tarzınıza uygun 2 veya 3 mm'lik özelleştirilebilir uzunluklar sunan çift yönlü taraklar, hassas bölgeler bile dahil olmak üzere tüm vücudunuzda zahmetsiz ve etkili bir bakım için her yönde düzeltme yapar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.1

5 üzerinden

181

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

güçlü ve güvenli

etek traşında güven verici hassas bölgede tek seferde almasada 2. de 3. de iyi bir temizlik yapıyor yaralamadan, ben memnun kaldım

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici için yapılmıştır

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici için yapılmıştır

06/02/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün harika başlık problem!

Ürün gerçekten çok güzel, yaklaşık 3 yıl önce almıştım ancak başlık yıprandı, yedek başlık ilanı bulamıyorum bir türlü…

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

06/01/2022

Türkiye

Türkiye

mrb ürünüm arıza yaptı

ürünüm arıza yaptı gayet güzeldi fakat şu an düğmesinde arıza var

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket. 

  1. Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir.