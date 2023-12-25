2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Triple Protect tıraş sistemi
Ciltte pürüzsüz sonuçlar
Çift yönlü düzeltme tarakları
Duşta %100 güvenli
Triple Protect tıraş sistemi, daha fazla cilt rahatlığı için inci uçlara ve ciltte zahmetsiz kayma için elmas şekilli deliklere sahiptir; koruyucu ise cilt tahrişini önemli ölçüde en aza indirir.
0,2 mm uzunluğunda tıraş sağlayan kesme teknolojimiz, ihtiyacınız olan yakın ve hassas bakım deneyimini sunar. Pürüzsüz ve eşit bir cilt yüzeyi sağlamak için kusursuz bir şekilde çalışan elmas şekilli tıraş folyomuz, cildinizin yumuşak ve yenilenmiş hissetmesini sağlar.
Şekillendirme tarzınıza uygun 2 veya 3 mm'lik özelleştirilebilir uzunluklar sunan çift yönlü taraklar, hassas bölgeler bile dahil olmak üzere tüm vücudunuzda zahmetsiz ve etkili bir bakım için her yönde düzeltme yapar.
4.1
5 üzerinden
181
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
agbal50
25/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
güçlü ve güvenli
etek traşında güven verici hassas bölgede tek seferde almasada 2. de 3. de iyi bir temizlik yapıyor yaralamadan, ben memnun kaldım
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici için yapılmıştır
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici için yapılmıştır
Gerçek Kişi
06/02/2022
Türkiye
Ürün harika başlık problem!
Ürün gerçekten çok güzel, yaklaşık 3 yıl önce almıştım ancak başlık yıprandı, yedek başlık ilanı bulamıyorum bir türlü…
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır
yandim1974
06/01/2022
Türkiye
mrb ürünüm arıza yaptı
ürünüm arıza yaptı gayet güzeldi fakat şu an düğmesinde arıza var
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket.
Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir.