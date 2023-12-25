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  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli

Bodygroom series 3000Duşa uygun hassas bölge ve vücut tıraş makinesi

BG3017/01

4.1
| (181) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor
Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.
Tüm avantajları görüntüleyin
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Dünyanın en çok tercih edilen erkek elektrikli bakım markası1

Cilt koruma teknolojisine sahip 2D vücut hatlarını algılama

Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli

  • 1 takılıp çıkarılabilir tarak, 3 mm

  • Vücut hatlarına uyum sağlayan 2D tıraş makinesi

  • 50 dakika kablosuz kullanım

Hassas cildinizde güvenli ve rahat tıraş

Hassas cildinizde güvenli ve rahat tıraş

Tıraş başlığı, cildinizi kesiklerden ve çiziklerden korumak için patentli, yuvarlak uçlara ve hipoalerjenik folyoya sahiptir.

Çift yönlü düzeltici ve tarak her yönden düzeltme yapar

Çift yönlü düzeltici ve tarak her yönden düzeltme yapar

Çift yönlü düzelticiyi ve 3 mm'lik tarağı kullanarak her yönde uzayan saçları kesin. Daha kalın saçlar için ön düzeltme önerilir.

%100 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

%100 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

Tamamen su geçirmez olan ıslak ve kuru vücut bakım setinizi, duşta veya duş dışında kullanabilirsiniz ve kolayca temizleyebilirsiniz. En iyi sonucu almak için duştan önce kuru tüylerde kullanın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.1

5 üzerinden

181

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

güçlü ve güvenli

etek traşında güven verici hassas bölgede tek seferde almasada 2. de 3. de iyi bir temizlik yapıyor yaralamadan, ben memnun kaldım

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici için yapılmıştır

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici için yapılmıştır

06/02/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün harika başlık problem!

Ürün gerçekten çok güzel, yaklaşık 3 yıl önce almıştım ancak başlık yıprandı, yedek başlık ilanı bulamıyorum bir türlü…

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

06/01/2022

Türkiye

Türkiye

mrb ürünüm arıza yaptı

ürünüm arıza yaptı gayet güzeldi fakat şu an düğmesinde arıza var

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

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