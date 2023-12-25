2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
1 takılıp çıkarılabilir tarak, 3 mm
Yüz hatlarına uyum sağlayan 2D tıraş makinesi
50 dakika kablosuz kullanım
Tıraş başlığı, cildinizi kesiklerden ve çiziklerden korumak için patentli, yuvarlak uçlara ve hipoalerjenik folyoya sahiptir.
Çift yönlü düzelticiyi ve 3 mm'lik tarağı kullanarak her yönde uzayan saçları kesin. Daha kalın saçlar için ön düzeltme önerilir.
Tamamen su geçirmez olan ıslak ve kuru vücut bakım setinizi, duşta veya duş dışında kullanabilirsiniz ve kolayca temizleyebilirsiniz. En iyi sonucu almak için duştan önce kuru tüylerde kullanın.
4.1
5 üzerinden
181
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
agbal50
25/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
güçlü ve güvenli
etek traşında güven verici hassas bölgede tek seferde almasada 2. de 3. de iyi bir temizlik yapıyor yaralamadan, ben memnun kaldım
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici için yapılmıştır
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici için yapılmıştır
Gerçek Kişi
06/02/2022
Türkiye
Ürün harika başlık problem!
Ürün gerçekten çok güzel, yaklaşık 3 yıl önce almıştım ancak başlık yıprandı, yedek başlık ilanı bulamıyorum bir türlü…
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır
yandim1974
06/01/2022
Türkiye
mrb ürünüm arıza yaptı
ürünüm arıza yaptı gayet güzeldi fakat şu an düğmesinde arıza var
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket.