ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
  • Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli

Üretimden kaldırıldı

Bodygroom series 3000Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici

BG3010/15

4.1
| (181) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor
Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli
3000 serisi, cilt konforundan ödün vermeden tüylerinizi kolayca alabilmeniz için tasarlanmıştır. Yüz hatlarına uyumlu 2D teknolojisine sahip cilt dostu tıraş makinesini kullanın veya 3 mm'lik tarağı kullanarak düzeltme yapın.
Tüm avantajları görüntüleyin
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Dünyanın en çok tercih edilen erkek elektrikli bakım markası1

Cilt koruma teknolojisine sahip 2D yüz hatları algılama

Pürüzsüz vücut bakımı, hassas bölgelerde bile güvenli

  • 1 takılıp çıkarılabilir tarak, 3 mm

  • Yüz hatlarına uyum sağlayan 2D tıraş makinesi

  • 50 dakika kablosuz kullanım

Hassas cildinizde güvenli ve rahat tıraş

Hassas cildinizde güvenli ve rahat tıraş

Tıraş başlığı, cildinizi kesiklerden ve çiziklerden korumak için patentli, yuvarlak uçlara ve hipoalerjenik folyoya sahiptir.

Çift yönlü düzeltici ve tarak her yönden düzeltme yapar

Çift yönlü düzeltici ve tarak her yönden düzeltme yapar

Çift yönlü düzelticiyi ve 3 mm'lik tarağı kullanarak her yönde uzayan saçları kesin. Daha kalın saçlar için ön düzeltme önerilir.

%100 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

%100 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti

Tamamen su geçirmez olan ıslak ve kuru vücut bakım setinizi, duşta veya duş dışında kullanabilirsiniz ve kolayca temizleyebilirsiniz. En iyi sonucu almak için duştan önce kuru tüylerde kullanın.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.1

5 üzerinden

181

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

güçlü ve güvenli

etek traşında güven verici hassas bölgede tek seferde almasada 2. de 3. de iyi bir temizlik yapıyor yaralamadan, ben memnun kaldım

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici için yapılmıştır

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duşta kullanılabilir kasık ve vücut düzeltici için yapılmıştır

06/02/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün harika başlık problem!

Ürün gerçekten çok güzel, yaklaşık 3 yıl önce almıştım ancak başlık yıprandı, yedek başlık ilanı bulamıyorum bir türlü…

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

06/01/2022

Türkiye

Türkiye

mrb ürünüm arıza yaptı

ürünüm arıza yaptı gayet güzeldi fakat şu an düğmesinde arıza var

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 3000 BG3015/15 Duşta kullanılabilir vücut bakım seti için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket. 