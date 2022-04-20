2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Destek
BG105/11
Üretimden kaldırıldı
Philips bakım setimi prize takılıyken kullanabilir miyim?
Philips Bakım Setimi suyla yıkayabilir miyim?
Philips bakım setimi nasıl temizlerim?
Philips bakım setimi, düzelticimi veya saç kesme makinemi nasıl şarj ederim?
Philips Bakım Setimi hangi bölgelerde kullanabilirim?
Philips bakım setimin veya saç kesme makinemin model veya seri numarasını nerede bulabilirim?
Philips Bakım Setimdeki simgeler ne anlama geliyor?
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