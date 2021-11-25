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  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

Bodygroom series 1000erkek vücut bakım seti

BG105/11

4.1

| (136) İncelemeler | 83% bu ürünü tavsiye ediyor

2 Ödüller

Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur

Series 1000, diğer yüz için üretilen diğer manuel veya elektrikli aletlerin aksine vücuda özel olarak tasarlanmıştır. Benzersiz bir cilt koruma sistemi ve kompakt tasarım ile birlikte gelir. Küçük, hassas bölgelerde ya da hareket halinde kullanım için idealdir.

Tüm avantajları görüntüleyin
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Dünyanın en çok tercih edilen erkek elektrikli bakım markası1

Hassas bölgelerde bile

Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur

  • Cilt koruma sistemi

  • 1 takılıp çıkarılabilir tarak, 3 mm

  • 1 AA pil dahildir

Düzeltme sırasında koruma sağlar

Düzeltme sırasında koruma sağlar

Benzersiz cilt koruma sistemi, vücudunuzun en hassas bölgelerini bile koruduğundan bıçakların keskin kenarıyla cildiniz doğrudan temas etmeden rahatça 0,5 mm'ye kadar kısa düzeltme yapabilirsiniz.

Saçı her yönde düzeltir

Saçı her yönde düzeltir

Çift yönlü düzelticiyi ve 3 mm'lik tarağı kullanarak her yönde uzayan saçları kesin. Daha kalın saçlar için ön düzeltme önerilir.

2 aya kadar düzeltme gücü

2 aya kadar düzeltme gücü

Kompakt ve verimli, tek bir Philips AA Alkalin pil ile 2 aya kadar düzeltme gücüne sahip olacaksınız. Çalışma süresi, saç tipine ve bakım sıklığına bağlı olarak değişebilir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.1

5 üzerinden

136

İncelemeler

83%

bu ürünü tavsiye ediyor

25/11/2021

Türkiye

Türkiye

Çok kaliteli ve kullanışlı

İnanilmaz bir ürün tüyleri çabucak alabiliyor ve takılmıyor

Avantajlar

Tüyleri çabucak alması

Dezavantajlar

Başlığının küçük olması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-10-25

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-10-25

25/10/2021

Türkiye

Türkiye

Pürüzsüz yapıyor

Bunu alınca krem tüy dökücü vs hiç birine gerek duymuyorsunuz.çok iyi bir cihaz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-09-25

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-09-25

06/07/2021

Türkiye

Türkiye

Düzeltme başlığı

Ürün gerçekten güzel ve tüm vucutta kıl amak için kullanıma uygun. Yalnız Düzeltme başlığı kullanırken kırıldı 1 yıl kullanım süresi içersünde. Yenisini temin edebiliyor muyuz?

Avantajlar

Pratik, temizlemesi kolay, kullanımı rahat.

Dezavantajlar

Düzeltme başlığı çok sağlam değil. Sıfır başlıkla hassas bölgeyi tahriş edebiliyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-07-06

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-07-06

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