2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur
Series 1000, diğer yüz için üretilen diğer manuel veya elektrikli aletlerin aksine vücuda özel olarak tasarlanmıştır. Benzersiz bir cilt koruma sistemi ve kompakt tasarım ile birlikte gelir. Küçük, hassas bölgelerde ya da hareket halinde kullanım için idealdir.
Cilt koruma sistemi
1 takılıp çıkarılabilir tarak, 3 mm
1 AA pil dahildir
Benzersiz cilt koruma sistemi, vücudunuzun en hassas bölgelerini bile koruduğundan bıçakların keskin kenarıyla cildiniz doğrudan temas etmeden rahatça 0,5 mm'ye kadar kısa düzeltme yapabilirsiniz.
Çift yönlü düzelticiyi ve 3 mm'lik tarağı kullanarak her yönde uzayan saçları kesin. Daha kalın saçlar için ön düzeltme önerilir.
Kompakt ve verimli, tek bir Philips AA Alkalin pil ile 2 aya kadar düzeltme gücüne sahip olacaksınız. Çalışma süresi, saç tipine ve bakım sıklığına bağlı olarak değişebilir.
Ödüller
4.1
5 üzerinden
136
İncelemeler
83%
bu ürünü tavsiye ediyor
Muffinator
25/11/2021
Türkiye
Çok kaliteli ve kullanışlı
İnanilmaz bir ürün tüyleri çabucak alabiliyor ve takılmıyor
Avantajlar
Tüyleri çabucak alması
Dezavantajlar
Başlığının küçük olması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-10-25
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-10-25
Hilmi kaya
25/10/2021
Türkiye
Pürüzsüz yapıyor
Bunu alınca krem tüy dökücü vs hiç birine gerek duymuyorsunuz.çok iyi bir cihaz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-09-25
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-09-25
Newhistory
06/07/2021
Türkiye
Düzeltme başlığı
Ürün gerçekten güzel ve tüm vucutta kıl amak için kullanıma uygun. Yalnız Düzeltme başlığı kullanırken kırıldı 1 yıl kullanım süresi içersünde. Yenisini temin edebiliyor muyuz?
Avantajlar
Pratik, temizlemesi kolay, kullanımı rahat.
Dezavantajlar
Düzeltme başlığı çok sağlam değil. Sıfır başlıkla hassas bölgeyi tahriş edebiliyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-07-06
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Bodygroom series 1000 BG105/11 erkek vücut bakım seti için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-07-06
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket.