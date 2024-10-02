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      PureProtect Water 3400 Serisi Akıllı 2'si 1 Arada Hava Temizleyici ve Nemlendirici

      AC3420/10

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Dakikalar içinde temiz hava ve ideal nem

      2'si 1 arada cihazımız ile hem kirleticilerle hem de kuru havayla mücadele edin. İç mekan havasını temiz ve sağlıklı tutarken tercih ettiğiniz nem oranını koruyun. Zarif tasarımı, akıllı uygulama kontrolü ve hijyenik nemlendirme özelliği sayesinde bebek odaları veya solunum yolu hassas insanlar için idealdir.

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      PureProtect Water 3400 Serisi Akıllı 2'si 1 Arada Hava Temizleyici ve Nemlendirici

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      PureProtect Water 3400 Serisi
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      PureProtect Water 3400 Serisi

      Akıllı 2'si 1 Arada Hava Temizleyici ve Nemlendirici

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      Dakikalar içinde temiz hava ve ideal nem

      Havayı doğal ve hijyenik bir şekilde nemlendirir

      • 78 m2'ye kadar odaları temizler
      • HEPA ve Aktif Karbon filtresi
      • 650 ml/sa nemlendirme hızı
      • 3,2 L su haznesi
      78 m2'ye kadar odalarda kapsamlı temizleme

      78 m2'ye kadar odalarda kapsamlı temizleme

      Ünitenin hava akışı, 300 m3/sa hava temizleme hızı (CADR) ile odanın her bir köşesine ulaşır. 78 m2'ye kadar geniş alanların üstesinden kolaylıkla gelir (1) ve 20 m2 boyutundaki bir odayı 10 dakikadan daha kısa bir sürede temizler (2).

      3 katmanlı HEPA filtreleme en küçük parçacıkların %99,97'sini hapseder

      3 katmanlı HEPA filtreleme en küçük parçacıkların %99,97'sini hapseder

      Ön filtre, HEPA NanoProtect ve Aktif Karbondan oluşan 3 katmanlı filtreleme, bilinen en küçük virüsten bile daha küçük olan 0,003 mikrona kadar parçacıkları %99,97 oranında yakalar (3).

      650 ml/sa'e kadar otomatik nemlendirme

      650 ml/sa'e kadar otomatik nemlendirme

      650 ml/sa'e kadar hızlı nemlendirme ile kuru cilt, dudak çatlaması, burunda veya boğazda rahatsızlık gibi kuru hava belirtileriyle mücadele edin (4). Nem algılanır ve istediğiniz ayara göre otomatik olarak ayarlanır.

      NanoCloud teknolojisiyle hijyenik nemlendirme

      NanoCloud teknolojisiyle hijyenik nemlendirme

      Temiz su buharı verme konusunda hiçbir teknoloji NanoCloud ile yarışamaz. Ultra ince buharı çıplak gözle görülemez ve bakteri ya da kalıntıların yapışması son derece zordur. Standart ultrasonik nemlendiricilerden %99,9 daha az bakteri yayılımıyla havayı nemlendirin, musluk suyuyla kullanılabilir (5).

      Havadaki H1N1 (grip) gibi virüsleri etkili bir şekilde azaltır

      Havadaki H1N1 (grip) gibi virüsleri etkili bir şekilde azaltır

      Havayla taşınan virüslerin ve bakterilerin %99,9'unu ortadan kaldırır. Bağımsız testlerde H1N1 influenza virüsünü (6), Staphylococcus bakterisini (7) ve COVID-19'a sebep olan SARS-CoV-2 virüsünü %99,97 oranında gidermiştir (8).

      Ultra sessiz çalışma için uyku modu

      Ultra sessiz çalışma için uyku modu

      Yenilikçi hava temizleyicimiz ile kesintisiz uykunun keyfini çıkarın. Uyku modundayken fısıltıdan daha sessiz bir şekilde, yalnızca 16,5 dB (9) düzeyinde çalışır. Ayrıca dijital ekran ışığı kısılır ve ışıktan kaynaklı rahatsızlık en aza indirilir.

      Ampulden daha düşük enerji tüketimi

      Ampulden daha düşük enerji tüketimi

      Elektrik faturanızı düşük tutarken daha temiz havanın keyfini çıkarın. Maksimum güçte yalnızca 43 W ile çalışan hava temizleyici, klasik bir ampulden daha az enerji tüketir.

      İç mekan hava kalitenizi akıllıca algılar ve uyum sağlar

      İç mekan hava kalitenizi akıllıca algılar ve uyum sağlar

      AeraSense teknolojisi, zararlı kirleticileri tespit etmek için havayı saniyede 1000 kez tarar ve en iyi ayarı akıllı bir şekilde seçer. Hava kalitesini (PM2.5) ve nem seviyesini gerçek zamanlı olarak gösterir.

      Philips Air+ uygulamasıyla hava temizleyicinizi her yerden kontrol edin

      Philips Air+ uygulamasıyla hava temizleyicinizi her yerden kontrol edin

      İç ve dış mekan hava kalitesini izleyip cihazı uzaktan kontrol etmek için hava temizleyicinizi Air+ uygulamasıyla eşleştirin. Rutininize uyum sağlayarak sesi ve enerji tüketimini minimum düzeye indiren yapay zeka teknolojisi için uygulamada Auto+ modunu seçin.

      Kokuları ve kirletici gazları hapseder

      Kokuları ve kirletici gazları hapseder

      Aktif Karbon katmanı kokuları hapseder ve kapalı alanlardaki havayı zararlı hale getiren kirletici gazların (sanayi ve trafik kirliliğinden kaynaklanan NO2; ev boyası, deterjanlar ve mobilyalardan kaynaklanan Tolüen ve VOC'ler) %90'ından fazlasını giderir (10). Güvenli ve etkili tasarım; iyon, kimyasal veya ozon salımı yapmaz.

      15 saate kadar kesintisiz nemlendirme için 3,2 L kapasiteli su haznesi

      15 saate kadar kesintisiz nemlendirme için 3,2 L kapasiteli su haznesi

      Sık sık doldurma ihtiyacı olmadan rahatça nefes alın. 3,2 L kapasiteli büyük su haznesi sayesinde 15 saate kadar kesintisiz kullanımın keyfini çıkarabilirsiniz.

      1 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtre

      1 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtre

      1 yıla kadar optimum performans sunan orijinal filtreler (11), değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır. Hava temizleyici filtre ömrünü hesaplar ve değiştirilmesi gerektiğinde sizi uyarır.

      Teknik Özellikler

      • Enerji verimliliği

        Maks. güç tüketimi
        43  W
        Beklemede güç tüketimi
        <2  W

      • Bakım

        Servis
        2 yıl uluslararası garanti
        Aktif karbon ve HEPA filtreleri
        FY3400/30 - 1 yıla kadar
        Nemlendirme filtresi
        FY3401/00 - 6 aya kadar

      • Filtreleme katmanları

        Aktif karbon
        Evet
        HEPA filtre
        Evet
        Ön filtre
        Evet

      • Bağlantı

        Uygulama, Wi-Fi üzerinden bağlanır
        Air+ uygulaması
        Akıllı telefon uyumluluğu
        iPhone ve Android cihazlar
        Sesli kontrol
        Hayır
        Uzaktan planlama
        Evet (uygulamada)

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ürünün boyutları (UxGxY)
        52*28.5*28.5  cm
        Ağırlık
        6,5  kg
        Renkler
        Kutup Beyazı

      • Performans

        CADR (Parçacık, GB/T)
        300  m³/h
        Hava kalitesi sensörleri
        PM2.5, Sıcaklık, Nem
        Parçacık filtreleme
        0,003 mikron boyutunda %99,97
        Oda boyutu (NRCC)
        78 m2
        Nemlendirme hızı
        650 ml/sa

      • Kullanım

        Min. ses seviyesi (Uyku modu)
        16,5  dB
        Maks. ses seviyesi (Turbo modu)
        51  dB
        Otomatik mod
        Evet
        Kablo uzunluğu
        1,8  m
        Uyku modu
        Evet
        Hava kalitesi geribildirimi
        Renkli halka, sayısal
        Otomatik ekran karartma
        Evet
        Su haznesi kapasitesi
        3,2 L
        Çocuk kilidi
        Evet
        Gece ortam ışığı
        Evet
        Manuel fan hızları
        Evet (5 seviye)

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      Yorumlar

      • (1) GB/T 18801-2022 standardına uygun olarak CADR testi yapılmıştır. Uygun temizleme alanı NRCC-54013 standardına göre hesaplanmıştır.
      • (2) Hesaplanan: 48 m3 oda, 300 m3/sa CADR
      • (3) Filtreden geçen havadan, NaCl aerosol 0,003 um ve 0,3 um ile DIN71460 standardına uygun olarak iUTA tarafından test edilmiştir
      • (4) CVC tarafından GB/T 23332-2018 standardına göre test edilmiştir. Başlangıç sıcaklığı 23±2°C ve bağıl nem %30±2'dir
      • (5) Bağımsız bir laboratuvar tarafından test edildiği şekilde, bakteri yayılımını azaltacak ek bir teknolojiye sahip olmayan standart ultrasonik nemlendiricilere kıyasla
      • (6) Airmid Healthgroup Ltd. tarafından influenza (H1N1) ile 28,5 m3 test odasında 30-40 dakika boyunca turbo modu kullanılarak Mikrobiyal Azalma Oranı Testi gerçekleştirilmiştir
      • (7) GB21551.3-2010 standardına göre S. Albus ile test edilmiştir, 30 m3 oda, 1 saat, Turbo modu, 3. taraf laboratuvar
      • (8) Mikrobiyal Azalma Oranı Testi, Antimikrop tarafından SARS-CoV-2 ile 30 m3 test odasında 1 saat boyunca turbo modu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
      • (9) Ses basıncı, IEC 60704, 1,5 m'de.
      • (10) GB/T 18801-2022 standardına uygun olarak TVOC, Tolüen ve NO2 ile 30 m3 odada, 2 saat boyunca Turbo modu kullanılarak harici laboratuvar testi gerçekleştirilmiştir.
      • (11) Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.
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