AC3420/10
Dakikalar içinde temiz hava ve ideal nem
2'si 1 arada cihazımız ile hem kirleticilerle hem de kuru havayla mücadele edin. İç mekan havasını temiz ve sağlıklı tutarken tercih ettiğiniz nem oranını koruyun. Zarif tasarımı, akıllı uygulama kontrolü ve hijyenik nemlendirme özelliği sayesinde bebek odaları veya solunum yolu hassas insanlar için idealdir.Tüm faydaları görün
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Akıllı 2'si 1 Arada Hava Temizleyici ve Nemlendirici
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Ünitenin hava akışı, 300 m3/sa hava temizleme hızı (CADR) ile odanın her bir köşesine ulaşır. 78 m2'ye kadar geniş alanların üstesinden kolaylıkla gelir (1) ve 20 m2 boyutundaki bir odayı 10 dakikadan daha kısa bir sürede temizler (2).
Ön filtre, HEPA NanoProtect ve Aktif Karbondan oluşan 3 katmanlı filtreleme, bilinen en küçük virüsten bile daha küçük olan 0,003 mikrona kadar parçacıkları %99,97 oranında yakalar (3).
650 ml/sa'e kadar hızlı nemlendirme ile kuru cilt, dudak çatlaması, burunda veya boğazda rahatsızlık gibi kuru hava belirtileriyle mücadele edin (4). Nem algılanır ve istediğiniz ayara göre otomatik olarak ayarlanır.
Temiz su buharı verme konusunda hiçbir teknoloji NanoCloud ile yarışamaz. Ultra ince buharı çıplak gözle görülemez ve bakteri ya da kalıntıların yapışması son derece zordur. Standart ultrasonik nemlendiricilerden %99,9 daha az bakteri yayılımıyla havayı nemlendirin, musluk suyuyla kullanılabilir (5).
Havayla taşınan virüslerin ve bakterilerin %99,9'unu ortadan kaldırır. Bağımsız testlerde H1N1 influenza virüsünü (6), Staphylococcus bakterisini (7) ve COVID-19'a sebep olan SARS-CoV-2 virüsünü %99,97 oranında gidermiştir (8).
Yenilikçi hava temizleyicimiz ile kesintisiz uykunun keyfini çıkarın. Uyku modundayken fısıltıdan daha sessiz bir şekilde, yalnızca 16,5 dB (9) düzeyinde çalışır. Ayrıca dijital ekran ışığı kısılır ve ışıktan kaynaklı rahatsızlık en aza indirilir.
Elektrik faturanızı düşük tutarken daha temiz havanın keyfini çıkarın. Maksimum güçte yalnızca 43 W ile çalışan hava temizleyici, klasik bir ampulden daha az enerji tüketir.
AeraSense teknolojisi, zararlı kirleticileri tespit etmek için havayı saniyede 1000 kez tarar ve en iyi ayarı akıllı bir şekilde seçer. Hava kalitesini (PM2.5) ve nem seviyesini gerçek zamanlı olarak gösterir.
İç ve dış mekan hava kalitesini izleyip cihazı uzaktan kontrol etmek için hava temizleyicinizi Air+ uygulamasıyla eşleştirin. Rutininize uyum sağlayarak sesi ve enerji tüketimini minimum düzeye indiren yapay zeka teknolojisi için uygulamada Auto+ modunu seçin.
Aktif Karbon katmanı kokuları hapseder ve kapalı alanlardaki havayı zararlı hale getiren kirletici gazların (sanayi ve trafik kirliliğinden kaynaklanan NO2; ev boyası, deterjanlar ve mobilyalardan kaynaklanan Tolüen ve VOC'ler) %90'ından fazlasını giderir (10). Güvenli ve etkili tasarım; iyon, kimyasal veya ozon salımı yapmaz.
Sık sık doldurma ihtiyacı olmadan rahatça nefes alın. 3,2 L kapasiteli büyük su haznesi sayesinde 15 saate kadar kesintisiz kullanımın keyfini çıkarabilirsiniz.
1 yıla kadar optimum performans sunan orijinal filtreler (11), değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır. Hava temizleyici filtre ömrünü hesaplar ve değiştirilmesi gerektiğinde sizi uyarır.
Enerji verimliliği
Bakım
Filtreleme katmanları
Bağlantı
Ağırlık ve boyutlar
Performans
Kullanım
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