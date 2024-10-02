PureProtect Water 3400 Serisi Nemlendirme filtresi
PureProtect 3400 için orijinal nemlendirme filtreleri
Orijinal Philips nemlendirme filtresi, istikrarlı bir şekilde yüksek performans için cihazınıza kusursuz şekilde oturur. Nano boyutlu saf su buharı molekülleri yaymak ve havayı %99,9'a kadar daha az bakteri ile nemlendirmek için NanoCloud teknolojisini kullanır (1)
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PureProtect Water 3400 Serisi Nemlendirme filtresi
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PureProtect Water 3400 Serisi
Nemlendirme filtresi
PureProtect 3400 için orijinal nemlendirme filtreleri Hijyenik nemlendirme sağlayan NanoCloud teknolojisi 3400 Serisi ile uyumlu 6 aya kadar kullanım ömrü NanoCloud teknolojisi Orijinal Philips filtresi PureProtect Water, 3400 serisi ile uyumludur
Philips PureProtect 3400 Serisi AC3420 ve AC3421 2'si 1 arada hava temizleyici ve nemlendiriciler için yedek nemlendirme filtresi. Hava temizleyicinizin modelini cihazın altında bulabilirsiniz.
6 aya varan kullanım ömrü
Bu nemlendirme filtresi, devamlı koruma sağlar ve 6 aya kadar optimum filtreleme garantisi verir (2).
En iyi performans için orijinal Philips filtresi
Orijinal Philips filtresi, cihazınıza mükemmel uyum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Optimum performans için her zaman orijinal Philips filtresini kullanın.
NanoCloud teknolojisiyle hijyenik nemlendirme
NanoCloud, çıplak gözle görülemeyen ultra ince bir buhar yayar. Standart ultrasonik nemlendiricilere kıyasla %99,9 daha az bakteri yayılımıyla havayı nemlendirir, musluk suyuyla kullanılabilir (1).
Kullanım kolaylığı için Air+ uygulamasıyla eşleştirin
Cihazınızı Air+ uygulamasıyla eşleştirin ve gerektiğinde kolayca yedek filtre sipariş edin.
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Kutunun içindekiler
Nemlendirme filtresi
1 adet filtre
Ağırlık ve boyutlar
Ambalajın boyutları (UxGxY)
14,1*20,6*20,6
mm Ambalajla birlikte ağırlık
0,25
kg
Değiştirme
Philips 2'si 1 Arada hava temizleyiciler için
AC3420, AC3421
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(1) Bağımsız bir laboratuvar tarafından test edildiği şekilde, bakteri yayılımını azaltacak ek bir teknolojiye sahip olmayan standart ultrasonik nemlendiricilere kıyasla (2) Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.
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