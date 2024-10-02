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    • PureProtect 3400 için orijinal nemlendirme filtreleri PureProtect 3400 için orijinal nemlendirme filtreleri PureProtect 3400 için orijinal nemlendirme filtreleri
      -{discount-value}

      PureProtect Water 3400 Serisi Nemlendirme filtresi

      FY3401/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      PureProtect 3400 için orijinal nemlendirme filtreleri

      Orijinal Philips nemlendirme filtresi, istikrarlı bir şekilde yüksek performans için cihazınıza kusursuz şekilde oturur. Nano boyutlu saf su buharı molekülleri yaymak ve havayı %99,9'a kadar daha az bakteri ile nemlendirmek için NanoCloud teknolojisini kullanır (1)

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      PureProtect Water 3400 Serisi Nemlendirme filtresi

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      PureProtect Water 3400 Serisi
      - {discount-value}

      PureProtect Water 3400 Serisi

      Nemlendirme filtresi

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      PureProtect 3400 için orijinal nemlendirme filtreleri

      Hijyenik nemlendirme sağlayan NanoCloud teknolojisi

      • 3400 Serisi ile uyumlu
      • 6 aya kadar kullanım ömrü
      • NanoCloud teknolojisi
      • Orijinal Philips filtresi
      PureProtect Water, 3400 serisi ile uyumludur

      PureProtect Water, 3400 serisi ile uyumludur

      Philips PureProtect 3400 Serisi AC3420 ve AC3421 2'si 1 arada hava temizleyici ve nemlendiriciler için yedek nemlendirme filtresi. Hava temizleyicinizin modelini cihazın altında bulabilirsiniz.

      6 aya varan kullanım ömrü

      6 aya varan kullanım ömrü

      Bu nemlendirme filtresi, devamlı koruma sağlar ve 6 aya kadar optimum filtreleme garantisi verir (2).

      En iyi performans için orijinal Philips filtresi

      En iyi performans için orijinal Philips filtresi

      Orijinal Philips filtresi, cihazınıza mükemmel uyum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Optimum performans için her zaman orijinal Philips filtresini kullanın.

      NanoCloud teknolojisiyle hijyenik nemlendirme

      NanoCloud teknolojisiyle hijyenik nemlendirme

      NanoCloud, çıplak gözle görülemeyen ultra ince bir buhar yayar. Standart ultrasonik nemlendiricilere kıyasla %99,9 daha az bakteri yayılımıyla havayı nemlendirir, musluk suyuyla kullanılabilir (1).

      Kullanım kolaylığı için Air+ uygulamasıyla eşleştirin

      Kullanım kolaylığı için Air+ uygulamasıyla eşleştirin

      Cihazınızı Air+ uygulamasıyla eşleştirin ve gerektiğinde kolayca yedek filtre sipariş edin.

      Teknik Özellikler

      • Kutunun içindekiler

        Nemlendirme filtresi
        1 adet filtre

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ambalajın boyutları (UxGxY)
        14,1*20,6*20,6  mm
        Ambalajla birlikte ağırlık
        0,25  kg

      • Değiştirme

        Philips 2'si 1 Arada hava temizleyiciler için
        AC3420, AC3421

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • (1) Bağımsız bir laboratuvar tarafından test edildiği şekilde, bakteri yayılımını azaltacak ek bir teknolojiye sahip olmayan standart ultrasonik nemlendiricilere kıyasla
      • (2) Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.
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