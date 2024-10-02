PureProtect 3400 Hava Temizleyici için orijinal filtre
2'si 1 arada hava temizleyiciniz ve nemlendiriciniz için orijinal yedek filtre: kirlilik, polen, toz, evcil hayvan döküntüleri ve virüslere karşı koruma için 3'ü 1 arada HEPA NanoProtect, Aktif Karbon ve ön filtre.
Philips PureProtect 3400 Serisi AC3420 ve AC3421 2'si 1 arada hava temizleyici ve nemlendiriciler için yedek filtre. Hava temizleyicinizin modelini cihazın altında bulabilirsiniz.
1 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtre
1 yıla kadar optimum performans sunan filtreler (2), değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır. Filtrelemeyi iyileştirmek için ön filtreyi düzenli olarak süpürün.
En iyi performans için orijinal Philips filtresi
Orijinal Philips filtresi, cihazınıza mükemmel uyum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Optimum performans için her zaman orijinal Philips filtresini kullanın.
3 katmanlı HEPA filtreleme en küçük parçacıkların %99,97'sini hapseder
Ön filtre, HEPA NanoProtect ve Aktif Karbondan oluşan 3 katmanlı filtreleme, 0,003 mikrona kadar küçük parçacıkları %99,97 oranında yakalayarak (1) sizi kirleticilerden, virüslerden, alerjenlerden, bakterilerden ve kokulardan korur.
Cihazınızdaki akıllı filtre durum göstergesini izleyin
Philips cihazınız, filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde ekranda bir göstergeyle sizi uyarır. Bu işlem zahmetsizdir ve bir dakikadan kısa sürer.
Kullanım kolaylığı için Air+ uygulamasıyla eşleştirin
Filtrenizin durumunu izlemek ve gerektiğinde kolayca yedek filtre sipariş etmek için cihazınızı Air+ uygulamasıyla eşleştirin.
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