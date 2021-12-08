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7800 series Ultra İnce 4K UHD LED Android TV

Üretimden kaldırıldı

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7800 seriesUltra İnce 4K UHD LED Android TV

49PUS7803/12

7800 series Ultra İnce 4K UHD LED Android TV

Üretimden kaldırıldı

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Philips Smart TV uygulaması, akıllı telefonunuzu veya tabletinizi akıllı bir uzaktan kumandaya dönüştürür; böylece kanallar arasında geçiş yapabilir, sesi ayarlayabilir, uygulamalar arasında gezinebilir ve Ambilight ayarlarınızı kolayca ince ayar yapabilirsiniz.

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Philips Smart TV App

Yazılımlar ve sürücüler

Donanım yazılımı geçmişi

  • sürüm: 107.001.143.000
  • PDF dosya, 571.8 kB
  • 8 December 2021

Kılavuzlar ve Belgeler

Hızlı başlangıç kılavuzu

  • PDF dosya, 2.7 MB
  • 20 July 2026

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 526.9 kB
  • 21 July 2026

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