Tv çok güzel. Görüntü net. Arka aydınlatma çok güzel oluyor. Yazılım hızlı ama android7 tamamen kısılmış. Kendi istedikleri dışında bir şey yükleyemiyorsun. Play da Crome bile bulunamadı diyor. Engelli android olması kötü. Android için alınmaz. Normal smart daha iyi. Keşke android uygulamalar sınırsız olsaydı. O zaman süper tv olurdu. Ben sırf android olduğu için aldım ama maalesef...