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Üretimden kaldırıldı

7800 seriesUltra İnce 4K UHD LED Android TV

49PUS7803/12

4

| (19) İncelemeler

4K UHD Ultra İnce LED Android TV

Özgün malzemeler, zarif tasarım. Ultra ince Philips 7800 ile olağanüstü 4K çözünürlüğü deneyimleyin. P5 Görüntü İşleme Motorumuz sayesinde en sevdiğiniz programları gelişmiş görüntü kalitesinde izleyin.

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TV brand claim gold

Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

3 taraflı Ambilight ile

4K UHD Ultra İnce LED Android TV

  • 123 cm (49 inç) Ambilight TV

  • 1700 Görüntü Performansı İndeksi

  • HDR Plus

  • P5 Perfect Görüntü Motoru

İnanılmaz kontrast için Micro Dimming Pro

İnanılmaz kontrast için Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro, TV'nizin kontrastını ortamınızdaki ışık koşullarına göre optimize eder. Görüntüyü 6400 farklı bölgede analiz eden ışık sensörü ve özel yazılım sayesinde inanılmaz kontrastın ve görüntü kalitesi ile gece gündüz gerçekçi bir görsel deneyimin tadını çıkarırsınız.

Benzersiz ses netliği için güçlü Ses İşleme

Kuvvetli rüzgar, yere düşen bir yaprak, fırtınalı yolda giden bir arabanın yaklaşan tekerlek sesleri... Görüntüye hayat veren detaylardır. Philips Ses İşleme bu detayları benzersiz ses netliği ile bir araya getiriyor. Her şeyi orijinal ses içeriğini destekleyen ve gerektiğinde sesi yükselten stüdyo sınıfı ses birleştirme özelliği ile, yönetmenin planladığı şekilde işitin. Derin bas, net konuşma sesleri ve olağanüstü netlik özellikleri; sadece bir başlangıç.

Dört Çekirdek ve dahili Android'in gücünü açığa çıkarın

Dört Çekirdek ve dahili Android'in gücünü açığa çıkarın

Philips Dört Çekirdekli işlemci, heyecan verici bir oyun deneyimi için Android'in gücüyle bir araya geliyor. Android ile TV'nizde süper hızlı, sezgisel ve keyifli bir şekilde gezinebilir, uygulama başlatabilir ve video oynatabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

19

İncelemeler

12/12/2020

Türkiye

Türkiye

Çok Başarılı Bir ürün

Her özelliği ile mükemmel bir televizyon. 3 senedir kullanıyorum ve çok başarılı. Android işletim sistemi, görüntü kalitesi, ambilight özelliği, hızlı ve donma yapmaması..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7800 series 49PUS7803 Ultra İnce 4K UHD LED Android TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-12-12

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7800 series 49PUS7803 Ultra İnce 4K UHD LED Android TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-12-12

09/04/2020

Türkiye

Türkiye

Süper ötesi anlatılmaz

Phılıps der geçerim. Tavsiye ederim ama ses kalitesini biraz daha düzeltmeleri lazım

Bu değerlendirme 7800 series 49PUS7803 Ultra İnce 4K UHD LED Android TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-03-09

Bu değerlendirme 7800 series 49PUS7803 Ultra İnce 4K UHD LED Android TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-03-09

29/03/2019

Türkiye

Türkiye

Harika

Renkler canlı amblight anlatılmaz yaşanır interneti cep telefonundan bağladım gayet hızlı kullanımı kolay

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7800 series 49PUS7803 Ultra İnce 4K UHD LED Android TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7800 series 49PUS7803 Ultra İnce 4K UHD LED Android TV için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  2. Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.

  3. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  4. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  5. Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.

  7. USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

  8. Amazon Uygulamalarınız ülkenizde her zaman kullanıma uygun olmayabilir. (Amazon uygulamaları şu anda yalnızca Birleşik Krallık, Almanya ve Avusturya'da kullanılabilir)

  9. Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

  10. Dahili Google Asistan, 2018 Android TV'ler için yazılım güncellemesi olarak gelir.

  11. Bulut Oyun teklifi oyun sağlayıcılarına bağlıdır.

  12. İşlevselliği, ChromeCast yerleşik uygulamalarına ve akıllı cihazlara bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ChromeCast yerleşik ürün sayfalarını ziyaret edin.

  13. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.