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Evnia Gaming Monitor Quad HD oyun monitörü

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Evnia Gaming MonitorQuad HD oyun monitörü

27M1N5500ZA/00

Evnia Gaming Monitor Quad HD oyun monitörü

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Yazılımlar ve sürücüler

Smartcontrol yazılımı

  • sürüm: V7.0.0
  • ZIP dosya, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Sürücüler windows 8 - English (US)

  • sürüm: 27M1N
  • ZIP dosya, 10 kB
  • 22 October 2021

Kılavuzlar ve Belgeler

Hızlı başlangıç kılavuzu - English (US)

  • PDF dosya, 8.9 MB
  • 7 February 2024

Enerji etiketi

  • PDF dosya, 75.1 kB
  • 8 June 2023

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