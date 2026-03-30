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Evnia Gaming MonitorQuad HD oyun monitörü

27M1N5500ZA/00

1 ödül

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Bu Philips oyun monitörü, kristal netliğinde görseller ve akıcı oyun deneyimi sunar. FreeSync ve hızlı 170 Hz yenileme hızıyla birlikte HDR, kusursuz ve gerçekçi bir deneyim elde etmenizi sağlar. Ultra Wide-Color özellikli bu ince çerçeveli ekran, görsel etkileyiciliği artırır.
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  • Evnia 5000

  • 68,5 cm (27 inç)

  • 2560 x 1440 (QHD)

IPS Nano renk teknolojisi, canlı görseller için gamı genişletir

IPS Nano renk teknolojisi, canlı görseller için gamı genişletir

Nano IPS ekran, kritik görüntüleme, oyun ve üretkenlik ihtiyaçları için renk değişimi olmadan geniş görüntüleme açısında hassas renk doğruluğu sağlar. Daha zengin kırmızılar, daha yumuşak yeşiller ve daha derin maviler. IPS Nano Renk teknolojili Ultra Geniş Renk, muhteşem renkler üretmek için ekran tarafından oluşturulan fazla ışığı emmek üzere KSF gelişmiş fosforlu nanoparçacıklar kullanır. Gerçekçi renkler. Ekran panellerimiz, sinematik görüntü kalitesi için The Society of Motion Pictures and Television Engineers (Sinema ve Televizyon Mühendisleri Derneği) tarafından tanımlanan renk saflığına yönelik DCI-P3 renk gamı standardını %98'e varan oranda karşılamaktadır.

AMD FreeSync™ Premium ile akıcı ve sorunsuz oyun deneyimi

AMD FreeSync™ Premium ile akıcı ve sorunsuz oyun deneyimi

Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. AMD FreeSync™ Premium ciddi oyunculara akıcı, sorunsuz ve en üst performansta bir oyun deneyimi sunar. Yüksek yenileme hızı, düşük kare hızı dengelemesi ve düşük gecikme süreleri ile hiç ödün vermeden ve güvenle oyun oynayın.

Sorunsuz ve hızlı oyun deneyimi için NVIDIA® G-SYNC® uyumlu ve sertifikalı

Sorunsuz ve hızlı oyun deneyimi için NVIDIA® G-SYNC® uyumlu ve sertifikalı

Yüksek yenileme hızına sahip zorlu oyunlar oynarken optimum grafik senkronizasyonu olmadığında ekran donması görünebilir. NVIDIA® G-SYNC® uyumlu sertifikasına sahip bu Philips ekran, ekran donmasını azaltır ve daha sorunsuz bir oyun deneyimi için monitörünüzün yenileme hızını grafik kartınızın çıkışıyla senkronize eder. Sahneler gecikme olmadan görüntülenir, nesneler daha net görünür ve oyun akıcı bir şekilde oynanır. Böylece, mükemmel bir görsel deneyim ve ciddi bir rekabet avantajı sunar.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Feragatnameler

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Maksimum çözünürlük, yalnızca DP girişi için geçerlidir.

  3. En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.

  4. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  5. MPRT, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle MPRT etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.

  6. MPRT, oyun için optimize edilmiş moddur. MPRT'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.

  7. Ekran renkleri: 10 bite yalnızca 120 Hz'de QHD ile erişilebilir

  8. DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  9. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

  10. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  11. Adobe RGB Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  13. NVIDIA® G-SYNC® destek arayüzü: DisplayPort

  14. NVIDIA® G-SYNC® sürücüsünü en son sürüme güncellediğinizden emin olun, NVIDIA web sitesinde daha fazla bilgiye ulaşın: https://www.nvidia.com/

  15. Grafik kartınızın NVIDIA® G-SYNC®'i desteklediğinden emin olun

  16. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.