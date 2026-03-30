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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
68,5 cm (27 inç)
2560 x 1440 (QHD)
Nano IPS ekran, kritik görüntüleme, oyun ve üretkenlik ihtiyaçları için renk değişimi olmadan geniş görüntüleme açısında hassas renk doğruluğu sağlar. Daha zengin kırmızılar, daha yumuşak yeşiller ve daha derin maviler. IPS Nano Renk teknolojili Ultra Geniş Renk, muhteşem renkler üretmek için ekran tarafından oluşturulan fazla ışığı emmek üzere KSF gelişmiş fosforlu nanoparçacıklar kullanır. Gerçekçi renkler. Ekran panellerimiz, sinematik görüntü kalitesi için The Society of Motion Pictures and Television Engineers (Sinema ve Televizyon Mühendisleri Derneği) tarafından tanımlanan renk saflığına yönelik DCI-P3 renk gamı standardını %98'e varan oranda karşılamaktadır.
Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. AMD FreeSync™ Premium ciddi oyunculara akıcı, sorunsuz ve en üst performansta bir oyun deneyimi sunar. Yüksek yenileme hızı, düşük kare hızı dengelemesi ve düşük gecikme süreleri ile hiç ödün vermeden ve güvenle oyun oynayın.
Yüksek yenileme hızına sahip zorlu oyunlar oynarken optimum grafik senkronizasyonu olmadığında ekran donması görünebilir. NVIDIA® G-SYNC® uyumlu sertifikasına sahip bu Philips ekran, ekran donmasını azaltır ve daha sorunsuz bir oyun deneyimi için monitörünüzün yenileme hızını grafik kartınızın çıkışıyla senkronize eder. Sahneler gecikme olmadan görüntülenir, nesneler daha net görünür ve oyun akıcı bir şekilde oynanır. Böylece, mükemmel bir görsel deneyim ve ciddi bir rekabet avantajı sunar.
Ödüller
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Maksimum çözünürlük, yalnızca DP girişi için geçerlidir.
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
MPRT, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle MPRT etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.
MPRT, oyun için optimize edilmiş moddur. MPRT'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.
Ekran renkleri: 10 bite yalnızca 120 Hz'de QHD ile erişilebilir
DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
Adobe RGB Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
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NVIDIA® G-SYNC® destek arayüzü: DisplayPort
NVIDIA® G-SYNC® sürücüsünü en son sürüme güncellediğinizden emin olun, NVIDIA web sitesinde daha fazla bilgiye ulaşın: https://www.nvidia.com/
Grafik kartınızın NVIDIA® G-SYNC®'i desteklediğinden emin olun
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.