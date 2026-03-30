IPS Nano renk teknolojisi, canlı görseller için gamı genişletir

Nano IPS ekran, kritik görüntüleme, oyun ve üretkenlik ihtiyaçları için renk değişimi olmadan geniş görüntüleme açısında hassas renk doğruluğu sağlar. Daha zengin kırmızılar, daha yumuşak yeşiller ve daha derin maviler. IPS Nano Renk teknolojili Ultra Geniş Renk, muhteşem renkler üretmek için ekran tarafından oluşturulan fazla ışığı emmek üzere KSF gelişmiş fosforlu nanoparçacıklar kullanır. Gerçekçi renkler. Ekran panellerimiz, sinematik görüntü kalitesi için The Society of Motion Pictures and Television Engineers (Sinema ve Televizyon Mühendisleri Derneği) tarafından tanımlanan renk saflığına yönelik DCI-P3 renk gamı standardını %98'e varan oranda karşılamaktadır.