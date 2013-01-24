İzleyin ya da sadece hayranlıkla bakın



Özgün Avrupa tasarımı ilkelerine uygun olarak geliştirilen OLED+, hem işbaşında hem de kullanımda değilken çok güzel görünür. Muirhead deriden benzersiz uzaktan kumanda kaplamasına kadar her ayrıntıyı keşfedin.