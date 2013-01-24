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    Philips OLED+ TV
    OLED+
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      Philips OLED+ 935 4K UHD Smart Android TV
      EISA Award - 65OLED935

      OLED+ 935 4K UHD Android TV 
      65OLED935/12

      İnanılmaz görüntü kalitesi. Bowers & Wilkins ses.

      • Yapay Zekayla optimize edilmiş görüntü
      • Bowers & Wilkins İmzalı Ses
      • 4 taraflı Ambilight
      • Özgün Avrupa tasarımı
      • Dolby Vision ve Dolby Atmos
      Bu TV hakkında daha fazla bilgi

      Görün. Dinleyin. İnanın.

      Philips OLED+ benzersiz bir görünüm ve ses sunar. Nedeni de şudur:

      OLED+ video

      OLED+ Farkını Keşfedin

      Dinleyin
      Bowers & Wilkins İmzalı Ses
      Philips OLED+ 935 TV Ses Kalitesi

      Ustalığın sunduğu ses


      Ses kalitesi, bu denli iyi görüntü kalitesine uyum sağlamalıdır. Bowers & Wilkins'in tweeter'ın yukarıya yerleştirildiği ünlü donanımı, doğal bir ses kalitesi, kristal netliğinde diyaloglar ve kendinizi kaptıracağınız, geniş açılı ses atmosferi sunar.
      Bowers & Wilkins İmzalı Ses
      Görün
      P5 Yapay Zeka ile sunduğumuz en iyi görüntü kalitesi
      Philips OLED+ 935 TV Görüntü Kalitesi

      Özel bir şeye tanık olun


      Titiz mühendisliğin şekillendirdiği görüntüyü keşfedin. OLED teknolojisi, canlı kontrast ve derin, koyu siyahlar sunar. Yeni P5 Görüntü İşleme teknolojisi; nefes kesen netlik, hareket, kontrast, renk ve kaynak mükemmelliği sunmak üzere her kareyi optimize etmek için Yapay Zekadan faydalanır.
      Yapay Zeka özellikli Philips P5 Görüntü Motoru
      Hayranlıkla bakın
      Özgün Avrupa tasarımı
      Philips OLED+ 935 TV Tasarımı

      İzleyin ya da sadece hayranlıkla bakın


      Özgün Avrupa tasarımı ilkelerine uygun olarak geliştirilen OLED+, hem işbaşında hem de kullanımda değilken çok güzel görünür. Muirhead deriden benzersiz uzaktan kumanda kaplamasına kadar her ayrıntıyı keşfedin.
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      Ultra akıllı. Sesli kontrol
      Philips OLED+ 935 TV Akıllı Özellikleri

      Sesli kontrollü akıllı merkez


      Philips OLED+ sadece bir TV değildir. Oyunlar oynayın. Netflix izleyin. Google Play Store'daki içeriklere göz atın. Akıllı ev cihazlarınızı kontrol edin. Üstelik tüm bunları sesinizle yapabilirsiniz.
      Philips Android TV
      Google Asistan ile Philips TV
      Amazon Alexa ile Philips TV
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      Ambilight ile Ambilight yokken

      Odanızı aydınlatın.


      Ambilight'ın akıllı, sürekli değişen, renk uyumlu ışık gösterisi ile her görüntü daha büyük ve daha etkileyici. Bir kez denediğinizde asla vazgeçemeyeceksiniz.
      Philips Ambilight

      Philips OLED+ Smart TV'nizi bulun

      *Philips TV'ler, üstün görüntü kalitesi ve tasarımıyla üçüncü taraf uzmanlar tarafından takdir edilmiştir. Referans için bu sayfadaki ödüllerimizi inceleyin.

      *Google Asistan, Android O (8) veya üzeri işletim sistemlerine sahip Philips Android TV'lerde kullanılabilir. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde mevcuttur ve başlangıçta İngilizce-BK, Almanca-DE ve Fransızca-FR dilleri desteklenir. Desteklenen diller/ülkeler listesi zaman içinde genişletilecektir. Desteklenen dil ve ülkelerin en güncel listesi için lütfen müşteri destek birimimizle iletişime geçin.

      *Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.

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      Bowers & Wilkins imzalı ses kalitesine sahip Philips 9435 4K UHD Android TV

      9435 4K UHD Android TV

      Bowers & Wilkins İmzalı Ses

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