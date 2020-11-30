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    S9000 serisi

    Rahat tıraş

    9000 Serisi
    S5000 serisi

    Cildinizi Koruyan Tıraş

    5000 Serisi
    S7000 serisi

    Hassas cilt

    3000 Serisi

    En iyi tıraş makinenizi seçin

    S9000 serisi
    S7000 serisi
    S5000 serisi
    9000 Serisi
    7000 Serisi
    5000 Serisi

    Rahat tıraş

    9000 Serisi

    Hassas cilt

    7000 Serisi

    Cildinizi Koruyan Tıraş

    5000 Serisi

    Shaver series 9000
    Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

    S9031/12

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    V-Track Precision Bıçak Sistemi simgesi
    V-Track Precision PRO Bıçak Sistemi
    8 yönlü Kıvrım Algılama başlıkları simgesi
    8 yönlü Kıvrım Algılama başlıkları
    Kişisel konfor ayarları simgesi
    Kişisel konfor ayarları

    Her harekette mükemmellik

    Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonuçları elde edersiniz. Tüm faydaları görün

     

    Philips Online Mağaza fiyatı
    *Diğer yüksek kaliteli elektrikli tıraş makinelerine kıyasla 1 ve 3 günlük sakalda test edilmiştir.
    S9111/26

    Shaver series 9000
    Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

    S9031/12

    Bunu değerlendiren ilk kişi ol

    V-Track Precision Bıçak Sistemi simgesi
    V-Track Precision PRO Bıçak Sistemi
    8 yönlü Kıvrım Algılama başlıkları simgesi
    8 yönlü Kıvrım Algılama başlıkları
    Kişisel konfor ayarları simgesi
    Kişisel konfor ayarları
    Philips Online Mağaza fiyatı
    S9111/26

    Her harekette mükemmellik

    Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonuçları elde edersiniz. Tüm faydaları görün
    *Diğer yüksek kaliteli elektrikli tıraş makinelerine kıyasla 1 ve 3 günlük sakalda test edilmiştir.
    V-Track Precision PRO Bıçak Sistemi
    V-Track Precision Bıçak Sistemi simgesi

    Benzersiz bir pürüzsüz tıraş deneyimi


    V-Track Precision Bıçak Sistemi

    Mükemmel, pürüzsüz tıraş deneyiminin keyfini çıkarın. V-Track Precision Bıçaklar, 1-3 günlük sakallarda, yatık ve farklı uzunluktaki tüyler de dahil olmak üzere tüm sakalı nazikçe en iyi kesme konumuna getirir.
    8 yönlü kıvrım başlığı simgesi
    8 yönlü kıvrım başlığı simgesi

    Tüm tüylere ilk uygulamada ulaşın


    8 yönlü kıvrım başlıkları

    Her tıraş başlığı, yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlamak üzere 8 yönde hareket eder. Bu üstün kıvrım yeteneği, daha az darbeyle farklı yönlerde çıkan tüyleri yakalamaya yardımcı olurken tek geçişte %20'ye kadar daha fazla tüyü keser.
    Kişisel konfor ayarları
    Kişisel konfor ayarları simgesi

    8 yönlü Contour Detect Başlıklar

     

    Yüzünüzün ve boynunuzun kıvrımlarını 8 yönlü ContourDetect başlığıyla takip edin. Her bir harekette %20 daha fazla tüy yakalarsınız. Sonuç: son derece pürüzsüz ve kusursuz bir tıraş.

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    Kutuda neler var?

      S9031/12
      Philips Online Mağaza fiyatı
      no 1
      Philips – Dünyanın bir numaralı elektrikli tıraş makinesi markası* 
      iF Tasarım Ödülü 2015
      Dünyanın en çok bilinen ve önemli tasarım yarışmalarından biri olan iF TASARIM ÖDÜLÜ, her yıl 70 ülkeden 5000'in üzerinde katılımla dünya çapında tasarım mükemmelliğinin simgesi olarak kabul edilir. 
      green logosu
      Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabiliyor. Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.
      Tüm Tıraş Makinelerini Hemen Keşfet

      9000 serisi tıraş makinesi

      Shaver series 9000

      9000 serisi tıraş makinesi

      Philips Online Mağaza fiyatı
      S9031/12
      Özellikleri karşılaştır
      5000 serisi tıraş makinesi

      AquaTouch

      5000 serisi tıraş makinesi

      Philips Online Mağaza fiyatı
      709,99 TL*
      S5420/06
      Özellikleri karşılaştır
      3000 serisi tıraş makinesi

      Shaver 3100

      3000 serisi tıraş makinesi

      Philips Online Mağaza fiyatı
      S3122/51
      Özellikleri karşılaştır

      Önemli özellikler
      • 8 yönlü dinamik flex başlıklar
      • Cilt Koruma Sistemi
      • Daha az sürtünme için kolay kullanım sağlayan halkalar

      Kesme sistemi
      • 72 döner bıçak
      • 8 yönlü tıraş başlığı hareketi
      • 3 hız ayarı
      • 27 döner bıçak
      • 5 yönlü tıraş başlığı hareketi
      • 1 hız ayarı
      • 72 döner bıçak
      • 5 yönlü tıraş başlığı hareketi
      • 1 hız ayarı

      Kullanım kolaylığı
      • Kişisel konfor ayarları
      • Aquatec ıslak ve kuru kullanım
      • 3 seviyeli LED ekran
      • Islak ve kuru kullanım
      • LED
      • Islak ve kuru kullanım
      • LED Ekranı

      Pil
      • 50 dk çalışma süresi
      • Hızlı şarj, 1 tıraş için 5 dk
      • 50 dk çalışma süresi
      • Hızlı şarj, 1 tıraş için 5 dk
      • 50 dk çalışma süresi
      • Hızlı şarj, 1 şarj için 5 dk

      Birlikte verilen aksesuarlar
      • SmartClick sakal şekillendirici
      • Seyahat çantası
      • Bağlantı istasyonu: şarj sırasında temizler, yağlar ve kurutur
      • SmartClick hassas düzeltici
      • SmartClick hassas düzeltici
      • Seyahat çantası
      * Önerilen perakende satış fiyatı

      Tıraş makinesi aksesuarları

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