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Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonuçları elde edersiniz. Tüm faydaları görün
Yüzünüzün ve boynunuzun kıvrımlarını 8 yönlü ContourDetect başlığıyla takip edin. Her bir harekette %20 daha fazla tüy yakalarsınız. Sonuç: son derece pürüzsüz ve kusursuz bir tıraş.
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Shaver series 9000
9000 serisi tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
S9031/12
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AquaTouch
5000 serisi tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı709,99 TL*
S5420/06
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Shaver 3100
3000 serisi tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
S3122/51
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Önemli özellikler
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Kesme sistemi
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Kullanım kolaylığı
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Pil
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Birlikte verilen aksesuarlar
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SH90/50
RQ111/50