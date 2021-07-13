2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Konsolda oyun oynama deneyiminizi bir üst düzeye çıkarın
Bu Momentum ekran, efsanevi ses uzmanları Bowers & Wilkins sayesinde üstün ses kalitesi sunar ve konsolda oyun oynama deneyiminizi bir üst düzeye çıkarır. Bu güzel ve geniş ekranın sunduğu performansın tadını çıkarın. İdeal ses ve görsellerle oynadığınız oyunların keyfine varın.
Momentum
139,7 cm (55 inç)
3840 x 2160 (4K UHD)
Oyun oynama, görüntüleme ve ses deneyimini optimize eden altı ses moduna sahiptir. Spor ve Yarış: Spor ve yarış etkinliklerini izlerken gerçekçi bir deneyim sunar ve izlediğiniz etkinliğin içindeymişsiniz hissini yaşatır. RPG ve Macera: Sürükleyici ve sizi çepeçevre saran bir ses deneyimi sunar. Çekim ve Aksiyon: Maksimum heyecan ve gerçeklik için güçlü ve etkileyici ses deneyimi sunar. Film İzleme: Film müziklerini büyüleyici ve sinematik bir ses deneyimine dönüştürür. Müzik: Bowers & Wilkins Ürünü Gerçekçi Ses Kalitesi, müzisyenin yaşatmak istediği ses deneyimini sunar. Kişisel: Ekolayzır menüsüne giderek sesi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.
Bu kadar mükemmel bir ses, önünde hiçbir engel olmadan duyulmalı. Bu Philips ekranın soundbar'ı, üstün kaliteli ürünler üreten Kvadrat tarafından tasarlanmış birinci sınıf hoparlör kumaşıyla kaplanmıştır. Yün karışımlı bu mükemmel materyal akustik olarak şeffaftır, bu sayede hoparlörden gelen tüm çarpıcı detaylar odaya mükemmel bir şekilde yayılır.
Ambiglow, izleme deneyiminize yepyeni bir boyut kazandırır. Yenilikçi Ambiglow teknolojisi, monitörden bir ışık halesi yansıtarak ekrandaki içeriğin görüntülemesini iyileştirir. Hızlı işlemcisi, gelen görüntü içeriğini analiz ederek yayılan ışığın görüntüye uyum sağlaması amacıyla rengi ve parlaklığı sürekli olarak uyarlar. Film ve spor müsabakaları izlemek veya oyun oynamak için özel olarak tasarlanan Philips Ambiglow, benzersiz ve etkileyici bir izleme deneyimi sunar.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Dreadanor
13/07/2021
Türkiye
Çok iyi
Oyun oynayacaksan bunu alacaksın arkadaşım. Salondaki "cx" oyun performansı olarak ezik kaldı bunun yanında. Fiyat olarakta beklediğimden ucuz gelince kaçırmadım.
Avantajlar
Oyun performansı çok iyi.
Dezavantajlar
Yok diyebilirim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Gaming Monitor 558M1RY Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-06-13
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Gaming Monitor 558M1RY Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-06-13
Aristokrat
19/07/2019
Türkiye
F/P
Ürün tam bir fiyat performans ürünü. Piyasadaki pahalı monitörlerin performansını veriyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Momentum 436M6VBPAB Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Momentum 436M6VBPAB Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
BT. 709 / DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınarak
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak
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Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.