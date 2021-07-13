Sihirli ses deneyimi için entegre woofer, orta-yüksek hoparlör ve tweeter'lar

Oyun oynama, görüntüleme ve ses deneyimini optimize eden altı ses moduna sahiptir. Spor ve Yarış: Spor ve yarış etkinliklerini izlerken gerçekçi bir deneyim sunar ve izlediğiniz etkinliğin içindeymişsiniz hissini yaşatır. RPG ve Macera: Sürükleyici ve sizi çepeçevre saran bir ses deneyimi sunar. Çekim ve Aksiyon: Maksimum heyecan ve gerçeklik için güçlü ve etkileyici ses deneyimi sunar. Film İzleme: Film müziklerini büyüleyici ve sinematik bir ses deneyimine dönüştürür. Müzik: Bowers & Wilkins Ürünü Gerçekçi Ses Kalitesi, müzisyenin yaşatmak istediği ses deneyimini sunar. Kişisel: Ekolayzır menüsüne giderek sesi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.