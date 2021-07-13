ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Energy Label Europe G
    Ön ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Uzaktan kumanda fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Energy Label Europe G
    Ön ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Uzaktan kumanda fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı

Gaming MonitorAmbiglow özellikli 4K HDR ekran

558M1RY/00

5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Konsolda oyun oynama deneyiminizi bir üst düzeye çıkarın

Bu Momentum ekran, efsanevi ses uzmanları Bowers & Wilkins sayesinde üstün ses kalitesi sunar ve konsolda oyun oynama deneyiminizi bir üst düzeye çıkarır. Bu güzel ve geniş ekranın sunduğu performansın tadını çıkarın. İdeal ses ve görsellerle oynadığınız oyunların keyfine varın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Konsolda oyun oynama deneyiminizi bir üst düzeye çıkarın

  • Momentum

  • 139,7 cm (55 inç)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Sihirli ses deneyimi için entegre woofer, orta-yüksek hoparlör ve tweeter'lar

Oyun oynama, görüntüleme ve ses deneyimini optimize eden altı ses moduna sahiptir. Spor ve Yarış: Spor ve yarış etkinliklerini izlerken gerçekçi bir deneyim sunar ve izlediğiniz etkinliğin içindeymişsiniz hissini yaşatır. RPG ve Macera: Sürükleyici ve sizi çepeçevre saran bir ses deneyimi sunar. Çekim ve Aksiyon: Maksimum heyecan ve gerçeklik için güçlü ve etkileyici ses deneyimi sunar. Film İzleme: Film müziklerini büyüleyici ve sinematik bir ses deneyimine dönüştürür. Müzik: Bowers & Wilkins Ürünü Gerçekçi Ses Kalitesi, müzisyenin yaşatmak istediği ses deneyimini sunar. Kişisel: Ekolayzır menüsüne giderek sesi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Kvadrat tarafından tasarlanmış birinci sınıf hoparlör kumaşıyla kaplanmıştır

Bu kadar mükemmel bir ses, önünde hiçbir engel olmadan duyulmalı. Bu Philips ekranın soundbar'ı, üstün kaliteli ürünler üreten Kvadrat tarafından tasarlanmış birinci sınıf hoparlör kumaşıyla kaplanmıştır. Yün karışımlı bu mükemmel materyal akustik olarak şeffaftır, bu sayede hoparlörden gelen tüm çarpıcı detaylar odaya mükemmel bir şekilde yayılır.

Ambiglow ışık halesiyle eğlence deneyimini geliştirir

Ambiglow ışık halesiyle eğlence deneyimini geliştirir

Ambiglow, izleme deneyiminize yepyeni bir boyut kazandırır. Yenilikçi Ambiglow teknolojisi, monitörden bir ışık halesi yansıtarak ekrandaki içeriğin görüntülemesini iyileştirir. Hızlı işlemcisi, gelen görüntü içeriğini analiz ederek yayılan ışığın görüntüye uyum sağlaması amacıyla rengi ve parlaklığı sürekli olarak uyarlar. Film ve spor müsabakaları izlemek veya oyun oynamak için özel olarak tasarlanan Philips Ambiglow, benzersiz ve etkileyici bir izleme deneyimi sunar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

13/07/2021

Türkiye

Türkiye

Çok iyi

Oyun oynayacaksan bunu alacaksın arkadaşım. Salondaki "cx" oyun performansı olarak ezik kaldı bunun yanında. Fiyat olarakta beklediğimden ucuz gelince kaçırmadım.

Avantajlar

Oyun performansı çok iyi.

Dezavantajlar

Yok diyebilirim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Gaming Monitor 558M1RY Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-06-13

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Gaming Monitor 558M1RY Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-06-13

19/07/2019

Türkiye

Türkiye

F/P

Ürün tam bir fiyat performans ürünü. Piyasadaki pahalı monitörlerin performansını veriyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Momentum 436M6VBPAB Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Momentum 436M6VBPAB Ambiglow özellikli 4K HDR ekran için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  2. En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.

  3. BT. 709 / DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  4. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınarak

  5. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  7. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.