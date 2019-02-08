2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
326M6VJRMB/00
Anı yakalayın
Ambiglow özellikli Momentum 4K UHD, izleme deneyimini yepyeni bir seviyeye çıkarır. Adaptive-sync ve düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı aksiyon içerikleri kusursuz görünür. DisplayHDR 600'ün ultra net ve canlı görüntü kalitesiyle anı yakalayın.
Momentum
32 (31,5 inç / 80 cm diyag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.
VESA sertifikalı DisplayHDR 600 son derece farklı bir görsel deneyim sunar. Diğer "HDR uyumlu" ekranların aksine DisplayHDR 600, olağanüstü parlaklık, kontrast ve renk kalitesi sağlar. Bölgesel karartma ve 600 nite kadar yüksek parlaklık özellikleri sayesinde, görüntüler daha koyu ve daha nüanslı siyahlara sahip dikkat çekici vurgularla hayat bulur. Zengin yeni renklerden oluşan daha dolu bir paleti işleyerek duyularınızı harekete geçiren görsel bir deneyim sunar.
Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.
Yorumlar
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
BT. 709 / DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.