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Gaming MonitorAmbiglow özellikli 4K HDR ekran

326M6VJRMB/00

Anı yakalayın

Ambiglow özellikli Momentum 4K UHD, izleme deneyimini yepyeni bir seviyeye çıkarır. Adaptive-sync ve düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı aksiyon içerikleri kusursuz görünür. DisplayHDR 600'ün ultra net ve canlı görüntü kalitesiyle anı yakalayın.

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Anı yakalayın

  • Momentum

  • 32 (31,5 inç / 80 cm diyag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük

Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.

Muhteşem görsel vurgular için DisplayHDR 600

Muhteşem görsel vurgular için DisplayHDR 600

VESA sertifikalı DisplayHDR 600 son derece farklı bir görsel deneyim sunar. Diğer "HDR uyumlu" ekranların aksine DisplayHDR 600, olağanüstü parlaklık, kontrast ve renk kalitesi sağlar. Bölgesel karartma ve 600 nite kadar yüksek parlaklık özellikleri sayesinde, görüntüler daha koyu ve daha nüanslı siyahlara sahip dikkat çekici vurgularla hayat bulur. Zengin yeni renklerden oluşan daha dolu bir paleti işleyerek duyularınızı harekete geçiren görsel bir deneyim sunar.

Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler

Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  2. BT. 709 / DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

  3. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

  4. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  5. Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir

  6. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.