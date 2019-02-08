Muhteşem görsel vurgular için DisplayHDR 600

VESA sertifikalı DisplayHDR 600 son derece farklı bir görsel deneyim sunar. Diğer "HDR uyumlu" ekranların aksine DisplayHDR 600, olağanüstü parlaklık, kontrast ve renk kalitesi sağlar. Bölgesel karartma ve 600 nite kadar yüksek parlaklık özellikleri sayesinde, görüntüler daha koyu ve daha nüanslı siyahlara sahip dikkat çekici vurgularla hayat bulur. Zengin yeni renklerden oluşan daha dolu bir paleti işleyerek duyularınızı harekete geçiren görsel bir deneyim sunar.